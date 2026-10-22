Éductours : quel retour sur investissement pour les tour-opérateurs et les destinations ? [ABO]

Depuis la crise sanitaire, les coûts des éductours ont augmenté, notamment en raison du transport aérien et de la diminution des prises en charge par certains partenaires. Les organisateurs ajustent donc les dates, les formats et le nombre de participants.



« Pour y pallier, nous programmons nos éductours hors saison, où les tarifs aériens et terrestres sont plus accessibles, et nous nous appuyons sur les subventions obtenues auprès des offices de tourisme. Nous sommes aussi plus sélectifs dans le choix des participants et privilégions des groupes plus restreints, de 15 à 20 personnes » , explique Jennifer Le Cornec, chez Top of Travel.



En Nouvelle-Aquitaine, les dépenses sont réparties entre les partenaires. La Région et le CRT prennent en charge les transports sur place, tandis que les territoires et les offices de tourisme peuvent financer l’hébergement, les repas ou les activités. Les prestataires proposent parfois des tarifs réduits ou des prestations offertes, notamment hors saison.



Le CRT estime son budget moyen entre 500 et 1 000 euros par tour-opérateur pour un séjour de quatre à six jours. Mais les budgets institutionnels se resserrent et le financement des hébergements devient plus difficile.



Chez Catlante, le coût d’une cabine mobilisée pour un éductour correspond à un manque à gagner potentiel. Hervé Bellaïche l’estime à environ 2 000 euros pour une semaine, hors frais d’organisation. D’où l’intérêt de privilégier les départs qui ne sont pas complets et de cibler les professionnels ayant un réel potentiel de vente.



Les formats varient aussi selon les objectifs. Mondial Tourisme organise généralement des voyages d’une quarantaine de participants, mais réduit les groupes à 15 ou 20 personnes pour le lancement de destinations coûteuses comme la Laponie ou la Thaïlande. À l’inverse, les opérations de grande ampleur permettent de toucher davantage de distributeurs en une seule fois.



Pour Selatt Erdogan, les éductours s’inscrivent dans une stratégie commerciale plus large. Mondial Tourisme est passé de 30 000 à 200 000 passagers en dix ans, une progression que le directeur commercial n’attribue pas aux seuls éductours. Il souligne néanmoins le rôle de la confiance du réseau et des retours d’expérience partagés entre agents.



Les opérations peuvent aussi être déclenchées par le lancement d’un produit ou par des engagements pris sur des capacités hôtelières, aériennes ou terrestres qu’il faut ensuite contribuer à commercialiser.