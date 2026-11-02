Taxe de séjour : les grandes OTA sont-elles touchées par la "phobie administrative" ? [ABO]

L'édito de Céline Eymery

Comment mieux contrôler les grandes plateformes numériques chargées de la collecte de la taxe de séjour ? La nouvelle condamnation de Booking.com à Nancy met en lumière les trous dans la raquette pour les loueurs non professionnels, à l'heure où les finances publiques sont sous tension...

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 2 Novembre 2026 à 07:32

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