Airbnb lance une "Garantie intempéries"

Avec Airbnb, nous avons voulu concevoir une Garantie intempéries qui fonctionne tout simplement en arrière-plan. Zéro formulaire, aucun appel et aucune attente pour savoir si votre séjour est couvert.



S'il pleut suffisamment pour activer votre couverture, vous recevez automatiquement une notification et un versement

Concrètement, une fois le séjour commencé, le niveau de pluie à l'emplacement du logement est mesuré en temps réel à l'aide de données indépendantes issues de radars, de satellites et de rapports météorologiques.Si le seuil de couverture d'une journée est atteint, le voyageur reçoit", a ainsi déclaré Rubén Rivero, responsable de l'assurance voyage pour la région EMEA chez Chubb.