Airbnb lance une "Garantie intempéries"

Airbnb lance la Garantie intempéries, un produit d'assurance optionnel qui informe automatiquement les voyageurs de leur éligibilité à un versement en cas de pluie - Illustration : Airbnb
Airbnb propose désormais à une partie de ses utilisateurs européens de bénéficier d'une Garantie intempéries.
Ce produit d'assurance optionnel permet d'indemniser les voyageurs lorsque "les précipitations atteignent ou dépassent un certain seuil quotidien durant leur séjour", explique la plateforme dans un communiqué.
Les bénéficiaires n'ont pas à "documenter la situation", ni à "soumettre une demande d'indemnisation traditionnelle", car "le programme suit automatiquement le niveau des précipitations et déclenche un versement dès que le seuil de leur couverture est atteint", poursuit Airbnb.
Cette garantie est souscrite auprès de l'assureur Chubb et est accessible aux voyageurs éligibles résidant en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède, pour leurs voyages nationaux et internationaux.
Ce produit d'assurance optionnel permet d'indemniser les voyageurs lorsque "les précipitations atteignent ou dépassent un certain seuil quotidien durant leur séjour", explique la plateforme dans un communiqué.
Les bénéficiaires n'ont pas à "documenter la situation", ni à "soumettre une demande d'indemnisation traditionnelle", car "le programme suit automatiquement le niveau des précipitations et déclenche un versement dès que le seuil de leur couverture est atteint", poursuit Airbnb.
Cette garantie est souscrite auprès de l'assureur Chubb et est accessible aux voyageurs éligibles résidant en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède, pour leurs voyages nationaux et internationaux.
Un versement entre 50 et 1 000 €
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Concrètement, une fois le séjour commencé, le niveau de pluie à l'emplacement du logement est mesuré en temps réel à l'aide de données indépendantes issues de radars, de satellites et de rapports météorologiques.
Si le seuil de couverture d'une journée est atteint, le voyageur reçoit automatiquement un versement allant de 50 à 1 000 €.
"Avec Airbnb, nous avons voulu concevoir une Garantie intempéries qui fonctionne tout simplement en arrière-plan. Zéro formulaire, aucun appel et aucune attente pour savoir si votre séjour est couvert.
S'il pleut suffisamment pour activer votre couverture, vous recevez automatiquement une notification et un versement", a ainsi déclaré Rubén Rivero, responsable de l'assurance voyage pour la région EMEA chez Chubb.
Si le seuil de couverture d'une journée est atteint, le voyageur reçoit automatiquement un versement allant de 50 à 1 000 €.
"Avec Airbnb, nous avons voulu concevoir une Garantie intempéries qui fonctionne tout simplement en arrière-plan. Zéro formulaire, aucun appel et aucune attente pour savoir si votre séjour est couvert.
S'il pleut suffisamment pour activer votre couverture, vous recevez automatiquement une notification et un versement", a ainsi déclaré Rubén Rivero, responsable de l'assurance voyage pour la région EMEA chez Chubb.