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Agence de voyages : les 5 indicateurs à surveiller chaque mois pour piloter son activité [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Trésorerie, chiffre d’affaires, marge, masse salariale et frais fixes : cinq indicateurs permettent aux dirigeants d’agences de voyages de suivre leur rentabilité et d’anticiper les difficultés. Daniel Borja, fondateur du cabinet Aragor, expert-comptable et commissaire aux comptes, explique comment les utiliser pour prendre les bonnes décisions.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 07:33

Agence de voyages : les 5 indicateurs à surveiller chaque mois pour piloter son activité - Depositphotos.com studiostock
Agence de voyages : les 5 indicateurs à surveiller chaque mois pour piloter son activité - Depositphotos.com studiostock
Attitude Hotels
Un carnet de commandes bien rempli ne garantit pas une bonne santé financière.

Pour piloter son agence de voyages, le dirigeant doit aller au-delà du volume de ventes et s’appuyer sur quelques indicateurs suivis régulièrement.

L’objectif : mesurer la rentabilité réelle de l’activité, vérifier que les charges restent maîtrisées et anticiper les éventuelles tensions de trésorerie.


1- La trésorerie réelle, au-delà du solde bancaire

C’est le premier indicateur à regarder. Le solde du compte bancaire ne reflète pas nécessairement l’argent dont dispose réellement l’agence.

Les acomptes versés par les clients peuvent donner une impression trompeuse de confort financier alors qu’ils devront servir à régler des fournisseurs ou à financer des prestations à venir.

Daniel Borja, fondateur du cabinet Aragor, expert-comptable et commissaire aux comptes, recommande donc de suivre « le niveau de trésorerie réel retraité des acomptes clients et fournisseurs ». L’enjeu est de distinguer les sommes effectivement disponibles des montants déjà engagés.

Une agence peut afficher un niveau de ventes élevé tout en rencontrant des difficultés pour honorer ses échéances. Le suivi de la trésorerie permet de repérer ces tensions suffisamment tôt pour anticiper les besoins de financement.

2- Le chiffre d’affaires, à distinguer du volume d’affaires

Le volume d’affaires, le chiffre d’affaires et la marge ne mesurent pas la même chose. Cette distinction est essentielle pour comprendre la performance économique d’une agence.

Le volume d’affaires correspond au montant total des ventes réalisées pour les clients. Le chiffre d’affaires comptabilisé par l’agence dépend, lui, de son modèle économique et des règles comptables applicables. Dans une activité d’intermédiation, par exemple, il ne correspond pas nécessairement au montant total des voyages vendus.

La marge représente ce que l’agence conserve sur son activité après prise en compte des coûts directement liés aux ventes, selon la méthode de calcul retenue.

« Il est important de prendre en compte la différence entre marge et CA afin de bien cerner les impacts de progression de l'un sur l'autre », explique Daniel Borja.

Une hausse du chiffre d’affaires ne signifie donc pas automatiquement une amélioration de la rentabilité. « Le développement d’un CA important peut améliorer la marge, mais pas toujours, et peut avoir un effet négatif sur le résultat si les moyens pour son développement sont trop importants, notamment humains ou technologiques, pour atteindre le seuil visé », précise-t-il.

Recrutements, investissements technologiques ou dépenses commerciales : une progression de l’activité peut entraîner des charges supplémentaires qui absorbent les gains attendus. Le chiffre d’affaires doit donc être analysé conjointement avec la marge et les moyens mobilisés pour le développer.

3- La marge réelle par dossier

Pour mesurer la rentabilité, le dirigeant ne doit pas s’arrêter à la marge prévisionnelle annoncée au moment de la vente. Il doit également vérifier ce que chaque dossier rapporte réellement.

« Chaque dossier doit pouvoir être comparé entre la marge prévisionnelle attendue et la marge réelle constatée », conseille Daniel Borja.

Cette analyse permet de repérer les écarts , de comprendre leur origine et d’ajuster les pratiques commerciales. Le temps passé sur chaque dossier constitue un autre élément à prendre en compte. Une vente peut afficher une marge satisfaisante sur le papier, mais se révéler beaucoup moins rentable si elle a nécessité de nombreuses heures de recherche, de modifications et d’échanges avec le client.

« Idéalement un outil qui viendrait mettre en face de cette marge réalisée le temps passé permettrait d’optimiser les actions et d’orienter l’agence vers davantage de rentabilité », souligne-t-il.

Les produits additionnels contribuent également à la formation de la marge. « Les produits additionnels sont un élément significatif de formation de la marge qu'il faut bien intégrer dans le raisonnement », rappelle Daniel Borja. Ils doivent donc être intégrés à l’analyse pour mesurer leur poids réel dans la rentabilité de l’agence.

Enfin, le calcul doit tenir compte de la TVA applicable. « Par ailleurs il faut aussi prendre en compte la TVA qui est un élément soustractif de la marge puisqu'on raisonne au départ TTC pour soustraire ensuite la TVA en fonction des règles de territorialité », précise le fondateur du cabinet Aragor.

La marge disponible ne peut donc pas être appréciée à partir des seuls montants facturés aux clients.

4- Le rapport entre la marge et la masse salariale

Le rapport entre la marge et la masse salariale permet de vérifier si l’activité génère suffisamment de revenus pour couvrir le coût des équipes. Une hausse des ventes ne se traduit pas nécessairement par une meilleure rentabilité si elle nécessite de mobiliser davantage de personnel pour traiter les dossiers.

« Le seuil de rentabilité est le niveau de marge qui permet de couvrir les charges fixes, la masse salariale et les taxes, mais il est préférable de déterminer un seuil de rentabilité financier qui prenne aussi en compte les remboursements de crédit », explique Daniel Borja, fondateur du cabinet Aragor, expert-comptable et commissaire aux comptes.

Le suivi mensuel permet ainsi de vérifier que les moyens humains mobilisés restent cohérents avec la marge dégagée. L’objectif n’est pas de réduire mécaniquement les effectifs, mais d’identifier les éventuels écarts entre les ressources engagées et la rentabilité de l’activité.

5- Les frais fixes et le seuil de rentabilité

Loyer, assurances, abonnements logiciels, frais bancaires ou autres dépenses récurrentes : les frais fixes pèsent sur les résultats, même lorsque l’activité ralentit. Leur suivi mensuel permet de repérer les hausses et de vérifier que les charges restent adaptées à la taille de l’agence.

Ce suivi doit être complété par le calcul du seuil de rentabilité. Daniel Borja conseille également de déterminer un seuil de rentabilité financier qui prenne en compte les remboursements de crédits. Cette approche permet de mieux mesurer le niveau de marge nécessaire pour faire face aux engagements financiers de l’entreprise, au-delà de son seul équilibre comptable.

Le dirigeant peut ainsi comparer régulièrement la marge réalisée au seuil à atteindre et mesurer l’écart restant. Si l’objectif s’éloigne, il devient possible d’agir avant que les difficultés ne se traduisent par une tension de trésorerie.

Que faire si les indicateurs se dégradent ?

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Le suivi mensuel n’a d’intérêt que s’il débouche sur des décisions. En cas de recul de la marge, de hausse des charges ou de tension de trésorerie, Daniel Borja recommande d’abord d’« identifier les causes ».

Il préconise ensuite de « mettre en place les correctifs avec les équipes dédiées ». Le dirigeant a tout intérêt à partager les difficultés avec ses collaborateurs : « Communiquer sur la décroissance est aussi un moyen de trouver les remèdes. »

Si la situation le nécessite, il est également possible de « solliciter les financeurs pour accompagner si besoin (banque, associés, actionnaires...) ». Dans les cas les plus sérieux, Daniel Borja conseille de « prévoir un business plan de restructuration le cas échéant ».

Enfin, il recommande de « se rapprocher de ses conseils pour valider les décisions (expert comptable, commissaire aux comptes, avocat, banquier) ».

La régularité reste le point clé. Comme le souligne Daniel Borja, « la surveillance de tous ces indicateurs permet d'avoir un outil de pilotage quotidien et aisé à suivre ».

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Tags : daniel borja, guide pro, pilotage entreprise
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