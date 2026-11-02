Le suivi mensuel n’a d’intérêt que s’il débouche sur des décisions. En cas de recul de la marge, de hausse des charges ou de tension de trésorerie, Daniel Borja recommande d’abord d’ « identifier les causes » .



Il préconise ensuite de « mettre en place les correctifs avec les équipes dédiées » . Le dirigeant a tout intérêt à partager les difficultés avec ses collaborateurs : « Communiquer sur la décroissance est aussi un moyen de trouver les remèdes. »



Si la situation le nécessite, il est également possible de « solliciter les financeurs pour accompagner si besoin (banque, associés, actionnaires...) » . Dans les cas les plus sérieux, Daniel Borja conseille de « prévoir un business plan de restructuration le cas échéant ».



Enfin, il recommande de « se rapprocher de ses conseils pour valider les décisions (expert comptable, commissaire aux comptes, avocat, banquier) » .



La régularité reste le point clé. Comme le souligne Daniel Borja, « la surveillance de tous ces indicateurs permet d'avoir un outil de pilotage quotidien et aisé à suivre » .

