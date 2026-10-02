Le rôle du travel designer est plus large que celui de l’apporteur d’affaires. Chez Voyage Couture, Barbara Roussel fait appel à six d'entre eux et distingue les deux fonctions.



« L’apporteur d’affaires nous présente le client, nous transmet son brief et, ensuite, nous gérons tout le voyage » , explique-t-elle. Dans ce modèle, la rémunération représente environ 30 % de la marge.



Le travel designer, lui, accompagne le client tout au long de la vente. « Il va gérer la vente, créer le voyage, échanger avec le client et préparer le formulaire d’inscription » , détaille Barbara Roussel. L’agence conserve la gestion administrative, les paiements et les réservations. La rémunération du travel designer représente généralement 50 à 60 % de la marge.



« Le travel designer et le travel planner, c’est à peu près la même chose. La différence, c’est qu’ils travaillent dans le cadre légal d’une agence » , précise-t-elle.



Un contrat est établi avec chaque travel designer. Il précise notamment les règles de fonctionnement, les fournisseurs autorisés, la propriété des clients et les modalités de paiement. Barbara Roussel insiste sur la nécessité de travailler avec des fournisseurs fiables et de respecter la responsabilité civile professionnelle de l’agence. « Aucun fournisseur ne peut être utilisé sans mon accord » , indique-t-elle, après avoir rencontré une difficulté avec un prestataire.