Protocoles sanitaires : WebBeds met en place un programme pour les hôtels

Nigel Horne, CEO Europe, WebBeds a précisé : "Nous comprenons les préoccupations de nos partenaires commerciaux de l’industrie du tourisme, qui doivent être rassurés sur le fait que les hôtels qu’ils choisissent pour leurs voyageurs soient d’un excellent niveau de propreté et de préparation pour se prémunir de la COVID-19, ou d’y faire face.



En même temps, fournir à nos partenaires hôteliers des normes claires et cohérentes à atteindre leur donne la certitude qu’ils investissent dans les bonnes actions afin de s’assurer que les clients aient un séjour sûr et agréable. Nous sommes très heureux de travailler avec un partenaire indépendant de premier plan et leader de l’industrie, comme Intertek Cristal Standards, pour nous aider à mettre en œuvre et à adapter notre programme si nécessaire."