SNCF : TGV INOUI ouvre les réservations jusqu’au 2 juillet 2027

Les réservations Intercités ouvrent aussi le 12 novembre, pour des circulations du 7 janvier au 31 mars 2027, vers le Massif central (Paris-Aurillac), les Alpes (Paris-Briançon) et les Pyrénées (Paris-Tarbes, Paris-Latour-de-Carol, Toulouse-Hendaye).



Eurostar Snow dessert Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice. Depuis Amsterdam, Schiphol, Rotterdam et Bruxelles-Midi, les départs auront lieu le samedi du 19 décembre 2026 au 3 avril 2027, les retours le samedi et certains dimanches du 26 décembre 2026 au 10 avril 2027. Depuis Londres St Pancras, les départs sont prévus le samedi du 19 décembre 2026 au 20 février 2027, les retours le dimanche et certains samedis jusqu’au 28 février 2027.



Les ventes OUIGO Grande Vitesse sont ouvertes depuis le 30 septembre, jusqu’au 2 juillet 2027. Celles d’Eurostar courent jusqu’au 5 septembre 2027.



Les billets sont également distribués par les agences de voyages agréées SNCF Voyageurs.