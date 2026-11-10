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SNCF : TGV INOUI ouvre les réservations jusqu’au 2 juillet 2027

ouverture des réservations le 12 novembre 2026


SNCF Voyageurs ouvrira le 12 novembre 2026 les ventes TGV INOUI pour les circulations à partir du 7 janvier 2027. Nouveauté : l’horizon de réservation s’étend jusqu’au 2 juillet, pour couvrir les vacances et ponts du printemps. Vers les Alpes, l’offre hivernale atteint 570 000 places, soit 15 000 de plus que l’hiver dernier.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 11:22

SNCF : TGV INOUI ouvre les réservations jusqu’au 2 juillet 2027 - Depositphotos.com Auteur modesto3
SNCF : TGV INOUI ouvre les réservations jusqu’au 2 juillet 2027 - Depositphotos.com Auteur modesto3
Marriott Mauritius
SNCF Voyageurs ouvre ses ventes pour l’hiver et le printemps.

Le 12 novembre, les réservations TGV INOUI ouvriront pour les circulations à compter du 7 janvier 2027, et jusqu’au 2 juillet 2027, indique un communiqué de presse.

Cet hiver, TGV INOUI propose 15 000 places supplémentaires vers Chambéry, Annecy et les vallées alpines, pour une offre totale de 570 000 places. Le week-end des chassés-croisés du 13 février concentre à lui seul plus de 150 000 places.

A lire aussi : SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

Pour la deuxième année consécutive, les trains directs entre Paris et la vallée de la Tarentaise sont renforcés les vendredis et dimanches, avec des circulations supplémentaires et le doublement de la capacité de certains trains.

OUIGO Grande Vitesse assure un aller-retour quotidien entre Paris Gare de Lyon et Bourg-Saint-Maurice du 17 décembre 2026 au 26 mars 2027, à partir de 19 euros.

Eurostar Snow reprend ses dessertes alpines

Autres articles
Les réservations Intercités ouvrent aussi le 12 novembre, pour des circulations du 7 janvier au 31 mars 2027, vers le Massif central (Paris-Aurillac), les Alpes (Paris-Briançon) et les Pyrénées (Paris-Tarbes, Paris-Latour-de-Carol, Toulouse-Hendaye).

Eurostar Snow dessert Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice. Depuis Amsterdam, Schiphol, Rotterdam et Bruxelles-Midi, les départs auront lieu le samedi du 19 décembre 2026 au 3 avril 2027, les retours le samedi et certains dimanches du 26 décembre 2026 au 10 avril 2027. Depuis Londres St Pancras, les départs sont prévus le samedi du 19 décembre 2026 au 20 février 2027, les retours le dimanche et certains samedis jusqu’au 28 février 2027.

Les ventes OUIGO Grande Vitesse sont ouvertes depuis le 30 septembre, jusqu’au 2 juillet 2027. Celles d’Eurostar courent jusqu’au 5 septembre 2027.

Les billets sont également distribués par les agences de voyages agréées SNCF Voyageurs.

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Tags : sncf, tgv
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