Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre

A l'occasion du congrès des Entreprises du Voyage qui se tenait à DisneyLand Paris en mai dernier, Jean Castex, PDG de la SNCF, avait évoqué les retards de livraison du TGV M : « Je suis un PDG malheureux parce que, sur certains segments et à certaines périodes, nous refusons des clients. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas les rames nécessaires, en particulier sur le TGV.



On attend un super TGV, c’est-à-dire un TGV M. Les premières rames sont magnifiques. Elles vont transporter près de 20 % de passagers supplémentaires par rapport aux rames existantes, en consommant 20 % d’électricité en moins. C’est un changement profond de concept. »



Selon la SNCF, près de 30 millions de voyageurs ont emprunté les TGV en France et en Europe pendant l’été. La fréquentation est restée globalement stable par rapport à l’été 2025.



L'an dernier, la compagnie avait établi un nouveau record de fréquentation, sur les TGV et Ouigo, avec près de 168 millions de passagers transportés.