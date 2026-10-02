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Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre

en présence de Philippe Tabarot, ministre des Transports


Après plusieurs reports, le TGV M doit effectuer son voyage inaugural le 6 novembre 2026 entre Paris et Marseille. Attendu initialement pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le train de nouvelle génération promet près de 20 % de places supplémentaires et une consommation électrique réduite de 20 %.


Rédigé par le Jeudi 15 Octobre 2026 à 10:19

Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre - © ALSTOM SA 2025. Planimonteur | C. Davis | Avelia Horizon
Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre - © ALSTOM SA 2025. Planimonteur | C. Davis | Avelia Horizon
CroisiEurope
Après plusieurs reports, le TGV M va effectuer son voyage inaugural le vendredi 6 novembre 2026, au départ de Paris Gare de Lyon direction Marseille.

Ce train de nouvelle génération, attendu initialement avant les Jeux olympiques de Paris 2024, a vu son calendrier repoussé à plusieurs reprises. La presse a été conviée à l’événement. Le train partira à 09 h 56, gare de Lyon dans le hall 2.

Jean Castex, Président-Directeur général du Groupe SNCF, Jean-Aimé Mougenot, Directeur général de SNCF Voyageurs et Karine Dussert-Sarthe, Directrice de TGV-Intercités seront présents aux côtés de Philippe Tabarot, Ministre des Transports, pour cette inauguration.

Les voyageurs pourront embarquer dès le 9 novembre 2026. Ce TGV nouvelle génération assurera dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Paris et Marseille, en rame double, offrant 1 240 places.

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A l'occasion du congrès des Entreprises du Voyage qui se tenait à DisneyLand Paris en mai dernier, Jean Castex, PDG de la SNCF, avait évoqué les retards de livraison du TGV M : « Je suis un PDG malheureux parce que, sur certains segments et à certaines périodes, nous refusons des clients. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas les rames nécessaires, en particulier sur le TGV.

On attend un super TGV, c’est-à-dire un TGV M. Les premières rames sont magnifiques. Elles vont transporter près de 20 % de passagers supplémentaires par rapport aux rames existantes, en consommant 20 % d’électricité en moins. C’est un changement profond de concept. »

Selon la SNCF, près de 30 millions de voyageurs ont emprunté les TGV en France et en Europe pendant l’été. La fréquentation est restée globalement stable par rapport à l’été 2025.

L'an dernier, la compagnie avait établi un nouveau record de fréquentation, sur les TGV et Ouigo, avec près de 168 millions de passagers transportés.

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Tags : sncf, tgv
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