Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre - © ALSTOM SA 2025. Planimonteur | C. Davis | Avelia Horizon
Après plusieurs reports, le TGV M va effectuer son voyage inaugural le vendredi 6 novembre 2026, au départ de Paris Gare de Lyon direction Marseille.
Ce train de nouvelle génération, attendu initialement avant les Jeux olympiques de Paris 2024, a vu son calendrier repoussé à plusieurs reprises. La presse a été conviée à l’événement. Le train partira à 09 h 56, gare de Lyon dans le hall 2.
Jean Castex, Président-Directeur général du Groupe SNCF, Jean-Aimé Mougenot, Directeur général de SNCF Voyageurs et Karine Dussert-Sarthe, Directrice de TGV-Intercités seront présents aux côtés de Philippe Tabarot, Ministre des Transports, pour cette inauguration.
Les voyageurs pourront embarquer dès le 9 novembre 2026. Ce TGV nouvelle génération assurera dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Paris et Marseille, en rame double, offrant 1 240 places.
Ce train de nouvelle génération, attendu initialement avant les Jeux olympiques de Paris 2024, a vu son calendrier repoussé à plusieurs reprises. La presse a été conviée à l’événement. Le train partira à 09 h 56, gare de Lyon dans le hall 2.
Jean Castex, Président-Directeur général du Groupe SNCF, Jean-Aimé Mougenot, Directeur général de SNCF Voyageurs et Karine Dussert-Sarthe, Directrice de TGV-Intercités seront présents aux côtés de Philippe Tabarot, Ministre des Transports, pour cette inauguration.
Les voyageurs pourront embarquer dès le 9 novembre 2026. Ce TGV nouvelle génération assurera dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Paris et Marseille, en rame double, offrant 1 240 places.
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A l'occasion du congrès des Entreprises du Voyage qui se tenait à DisneyLand Paris en mai dernier, Jean Castex, PDG de la SNCF, avait évoqué les retards de livraison du TGV M : « Je suis un PDG malheureux parce que, sur certains segments et à certaines périodes, nous refusons des clients. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas les rames nécessaires, en particulier sur le TGV.
On attend un super TGV, c’est-à-dire un TGV M. Les premières rames sont magnifiques. Elles vont transporter près de 20 % de passagers supplémentaires par rapport aux rames existantes, en consommant 20 % d’électricité en moins. C’est un changement profond de concept. »
Selon la SNCF, près de 30 millions de voyageurs ont emprunté les TGV en France et en Europe pendant l’été. La fréquentation est restée globalement stable par rapport à l’été 2025.
L'an dernier, la compagnie avait établi un nouveau record de fréquentation, sur les TGV et Ouigo, avec près de 168 millions de passagers transportés.
On attend un super TGV, c’est-à-dire un TGV M. Les premières rames sont magnifiques. Elles vont transporter près de 20 % de passagers supplémentaires par rapport aux rames existantes, en consommant 20 % d’électricité en moins. C’est un changement profond de concept. »
Selon la SNCF, près de 30 millions de voyageurs ont emprunté les TGV en France et en Europe pendant l’été. La fréquentation est restée globalement stable par rapport à l’été 2025.
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