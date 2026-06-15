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Ce que des années de Polynésie nous ont appris et ce que nous partageons volontiers


Tahiti Travel Services existe depuis 2017 fondée par Raphaela Taufa. Mais si vous additionnez les années de terrain de l'équipe qui la compose (conciergerie, chargés produits, conseillers voyages, opérationnels) vous arrivez facilement à plusieurs décennies d'expérience sur la Polynésie française. Certains membres de notre équipe travaillent sur cette destination depuis dix ans, d'autres depuis quinze, d'autres depuis plus de vingt-cinq. C'est cette expérience collective, incarnée par des gens qui connaissent la destination dans ses moindres détails, que nous mettons au service de nos partenaires TO.

Cet article, ce n'est pas un manuel. C'est simplement ce que nous avons appris, ce qui fonctionne, ce que nous voyons sur le terrain saison après saison et que nous avons envie de partager.


Rédigé par Tahiti Travel Services le Lundi 15 Juin 2026 à 00:05

© Tahiti Tourisme
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Tip #1 : Plus on s'y prend tôt ensemble, mieux ça marche


C'est sans doute le retour le plus constant que nous faisons à nos partenaires. Quand un TO arrive avec un brief client plutôt qu'un itinéraire figé, la magie opère vraiment. On peut anticiper, suggérer, sécuriser.

Quelques exemples concrets de ce que cette anticipation change : une nuit supplémentaire à Fakarava en juillet se négocie facilement… huit mois avant. Un prestataire plongée premium sur Rangiroa peut gérer un groupe sans dégrader l'expérience, à condition d'être réservé bien en amont. Un charter privé sur les Marquises se sécurise dès la mise en vente, pas au moment de la confirmation client.

Notre équipe est là pour ce travail en amont. C'est là qu'elle apporte le plus de valeur et qu'on évite ensemble les mauvaises surprises.

Tip #2 : La Polynésie, ce n'est pas une destination, c'en sont plusieurs

118 îles, cinq archipels, des ambiances et des expériences radicalement différentes. L'une des choses les plus utiles que nous puissions partager, c'est cette lecture par profil de voyageur.

Ce que nous observons fonctionner dans les catalogues :

Le voyageur luxe sans friction : Bora Bora, Tetiaroa, lodges premium, transferts privés. C'est le produit le plus attendu, et celui où la marge est la plus confortable quand tout est bien calé avec le réceptif.

Le voyageur curieux et authentique : Huahine, Rurutu, les Marquises. Un client qui cherche la rencontre, la nature, l'inattendu. Ce segment est encore sous-exploité par beaucoup de TO francophones. Il y a de la place, et c'est une belle place.

Le voyageur actif et nature : Fakarava, Rangiroa, Tikehau pour la plongée et le lagon ; Moorea, Raiatea et Tahiti pour la randonnée et le surf. Ce profil monte fortement depuis 3 ans, porté par une clientèle plus jeune, très documentée, très exigeante sur l'authenticité.

Si votre catalogue n'a qu'une entrée "Polynésie", c'est peut-être le moment d'explorer ces trois portes séparément.
© Tahiti Tourisme
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Tip #3 : Les coûts inter-îles méritent une vraie attention dès la conception

La Polynésie est une destination à coût élevé et à forte saisonnalité. Ce n'est pas une surprise. Mais il y a un point sur lequel notre équipe peut vous faire gagner beaucoup de temps et de visibilité : les coûts inter-îles.

Vols domestiques, transferts en bateau, ces lignes sont souvent sous-estimées dans une première cotation, et elles peuvent sérieusement affecter la rentabilité finale si elles ne sont pas intégrées dès la conception.

Notre fonctionnement chez Tahiti Travel Services : nous travaillons sur la base de tarifs nets, négociés directement avec les prestataires, stables et lisibles. L'idée est simple, vous donner une vision complète et honnête des coûts le plus tôt possible, pour que vous puissiez construire vos packages en toute sérénité, avec des prix fermes et une marge maîtrisée.

Tip #4 : Un agent qui a vécu la destination vend avec une énergie différente

Ça, on le voit immédiatement. Un agent qui a plongé à Fakarava, qui a regardé le lagon de Moorea au lever du soleil, qui a mangé un poisson cru au marché de Papeete, cet agent ne vend pas la même chose. Il vend une conviction. Et ça s'entend dans la conversion.

Les éductours ne sont pas un luxe. Chez nous, ils sont pensés pour être à la fois une expérience mémorable et une vraie formation produit. Notre équipe, qui vit et respire cette destination au quotidien, les construit avec soin et les accompagne pour qu'ils soient utiles bien au-delà du séjour.

Quelques repères que vos équipes adorent avoir en main : les baleines à bosse sont présentes de juillet à novembre, avec un pic en septembre sur Moorea et à Rurutu. Les lagons des Tuamotu sont à leur meilleur entre mai et juillet. Ces détails créent une relation de confiance immédiate avec le client et font la différence au moment de la décision d'achat.
© Tahiti Tourisme
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Tip #5 : La vraie valeur d'un réceptif se mesure quand quelque chose ne se passe pas comme prévu

C'est le moment de vérité. Un vol retardé, un groupe bloqué à Faaa avec une correspondance inter-îles à gérer en urgence, un hébergement qui pose un problème avec un couple en lune de miel, ce sont ces moments-là qui révèlent ce que vaut un partenariat.

L'équipe de Tahiti Travel Services est formée et rodée pour ces situations. Pas parce que nous aimons les problèmes, mais parce qu'entre nous nous cumulons des décennies d'expérience sur le terrain polynésien et nous avons appris à gérer les aléas avec calme, discrétion et efficacité. Ce que nous protégeons dans ces moments, c'est votre réputation client autant que la nôtre.

Cette réactivité-là ne s'invente pas. Elle se construit dans la durée, avec une vraie connaissance de vos standards et de vos clients.

Ce que nous retenons, sincèrement

La Polynésie française est une destination qui demande de l'anticipation, de la précision, et une vraie culture du partenariat. Elle est exigeante pour le voyageur, et pour ceux qui la vendent.

Ce que l'équipe de Tahiti Travel Services cherche à construire avec ses partenaires TO, c'est exactement ça : une relation dans la durée, fondée sur la confiance et la transparence. Pas uniquement pour confirmer des prestations, mais pour co-construire des produits qui tiennent, qui se vendent avec conviction, et qui font revenir les clients.

Si vous avez des questions, des projets, ou simplement envie d'échanger sur la destination notre équipe est là, et c'est ce qu'elle aime faire.
© Tahiti Tourisme
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Tags : Tahiti Travel Services
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