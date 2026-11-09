Creative Tours : randonnée, plongée et vélo à Chypre

Randonnée dans les gorges d’Avakas, dans la péninsule de l’Akamas - Photo : Polina, © Deputy Ministry of Tourism of Cyprus
Seize degrés dans l’eau au mois de janvier
Tout repose sur un joli contraste : en hiver, la mer chypriote reste autour de 16 degrés, tandis qu’en été, elle peut atteindre 27 degrés. Ses eaux offrent une belle clarté tout au long de l’année et permettent de voir jusqu’à 20 ou 30 mètres de profondeur. À l’intérieur des terres, les montagnes du Troodos, qui culminent à près de 2 000 mètres, se parent de neige entre janvier et mars, alors que le littoral profite de températures douces, autour de 15 degrés en journée.
Cette amplitude explique un calendrier à contre-courant. Les sentiers de montagne, éprouvants sous 35 degrés en juillet, se parcourent confortablement en février. Les routes du Troodos, encombrées l’été, redeviennent un terrain d’entraînement. Et la plongée, dont la saison principale court d’avril à novembre, profite en arrière-saison d’une fréquentation réduite sur les sites les plus demandés.
Le Zenobia, parmi les dix meilleures épaves du monde
Le 7 juin 1980, le ferry roulier suédois Zenobia coule au large de Larnaca lors de son voyage inaugural, avec 104 camions à bord. Il repose depuis par 16 à 42 mètres de fond, sur 172 mètres de long. Diver Magazine et CNN le classent régulièrement parmi les dix meilleures épaves plongeables de la planète. Sa configuration permet plusieurs niveaux de pratique, du brevet Open Water à la plongée technique selon la zone explorée.
Au-delà de cette épave emblématique, les fonds marins de Chypre réservent bien d’autres découvertes : le HMS Cricket, canonnière fluviale britannique de 1915, intéresse les plongeurs d’histoire ; le Lady Thetis et le Constantis forment des récifs artificiels dans l’aire marine protégée de Dasoudi, à Limassol ; et le Liberty, sabordé au large de Paphos, sert la plongée loisir. Côté sites naturels, le cap Greco séduit par ses grottes marines, ses tunnels et la célèbre grotte du Cyclope, tandis que Green Bay se prête parfaitement aux premières immersions, dans des eaux peu profondes. S’y ajoute le MUSAN, musée sous-marin de sculptures installé au large d’Ayia Napa.
Au-delà de cette épave emblématique, les fonds marins de Chypre réservent bien d’autres découvertes : le HMS Cricket, canonnière fluviale britannique de 1915, intéresse les plongeurs d’histoire ; le Lady Thetis et le Constantis forment des récifs artificiels dans l’aire marine protégée de Dasoudi, à Limassol ; et le Liberty, sabordé au large de Paphos, sert la plongée loisir. Côté sites naturels, le cap Greco séduit par ses grottes marines, ses tunnels et la célèbre grotte du Cyclope, tandis que Green Bay se prête parfaitement aux premières immersions, dans des eaux peu profondes. S’y ajoute le MUSAN, musée sous-marin de sculptures installé au large d’Ayia Napa.
Douze sentiers balisés, du familial à l’exigeant
Le réseau pédestre est balisé et entretenu par le Department of Forests, avec des niveaux affichés. Dans le Troodos, le sentier Atalante fait 14 kilomètres en boucle autour du mont Olympe et passe devant une mine de chrome abandonnée. Le sentier Artemis, 7 kilomètres, suit le sommet du mont Olympe à un niveau supérieur. Le sentier Caledonia, 3 kilomètres, descend jusqu’à la cascade du même nom ; le sentier Millomeris, 1,4 kilomètre, donne accès à la plus haute chute de l’île. Le sentier Persephone, lui, reste accessible aux familles sur 3 kilomètres aller-retour.
Dans l’Akamas, le sentier Aphrodite part des Bains d’Aphrodite sur 7,5 kilomètres et atteint les ruines de la tour de Pyrgos tis Rigainas. Le sentier Smigies propose deux boucles de 2,5 ou 5 kilomètres avec vue sur le Blue Lagoon. Les gorges d’Avakas, 2,5 kilomètres en linéaire, resserrent le passage entre des falaises de 30 mètres où pousse la Centaurea akamantis, une plante endémique de Chypre. Sur la côte sud-est, le sentier Konnos longe la mer jusqu’aux grottes et à la chapelle des Agioi Anargyroi.
Dans l’Akamas, le sentier Aphrodite part des Bains d’Aphrodite sur 7,5 kilomètres et atteint les ruines de la tour de Pyrgos tis Rigainas. Le sentier Smigies propose deux boucles de 2,5 ou 5 kilomètres avec vue sur le Blue Lagoon. Les gorges d’Avakas, 2,5 kilomètres en linéaire, resserrent le passage entre des falaises de 30 mètres où pousse la Centaurea akamantis, une plante endémique de Chypre. Sur la côte sud-est, le sentier Konnos longe la mer jusqu’aux grottes et à la chapelle des Agioi Anargyroi.
Terrain d’entraînement privilégié des équipes cyclistes européennes en hiver
Le vélo profite du même calendrier inversé. Les ascensions du Troodos vers le mont Olympe offrent des profils alpins à quatre heures de vol de Paris, sur des routes praticables quand les cols européens sont fermés. Des équipes professionnelles y placent leurs stages hivernaux. L’Akamas se parcourt en VTT, le circuit d’Amathus, au départ de l’antique Amathonte, convient à la découverte ; le littoral du sud-est se prête au gravel. Deux structures locales encadrent la pratique : les Pafos Cyclists et la fédération chypriote de cyclisme.
L’escalade complète le tableau. Les falaises d’Episkopi, à proximité de Kourion, proposent des voies sportives sur calcaire face à la mer. Le Cape Greco offre des voies courtes. Les gorges d’Avakas servent de terrain de canyoning.
L’escalade complète le tableau. Les falaises d’Episkopi, à proximité de Kourion, proposent des voies sportives sur calcaire face à la mer. Le Cape Greco offre des voies courtes. Les gorges d’Avakas servent de terrain de canyoning.
On skie à Chypre, de janvier à la mi-mars
C’est la partie du dossier qui surprend le plus les agences françaises. Le mont Olympe accueille quatre remontées mécaniques réparties sur les secteurs de Sun Valley et de North Face, avec une école de ski sur place. La saison court de janvier à la mi-mars selon l’enneigement. La raquette et le ski de randonnée s’y pratiquent également.
La proximité entre les montagnes et le littoral offre une expérience rare : skier le matin dans le Troodos et déjeuner au bord de la mer à Limassol le même jour. Peu de destinations méditerranéennes permettent cet enchaînement.
La proximité entre les montagnes et le littoral offre une expérience rare : skier le matin dans le Troodos et déjeuner au bord de la mer à Limassol le même jour. Peu de destinations méditerranéennes permettent cet enchaînement.
Tennis et padel sans quitter l’hôtel
Chypre a son champion de tennis. Originaire de Paramytha, près de Limassol, Marcos Baghdatis a disputé la finale de l’Open d’Australie en 2006 et atteint la huitième place mondiale la même année. Le padel, plus récent, a trouvé sa place dans les complexes hôteliers de l’île.
Dans notre programme groupes 2027, plusieurs hôtels ont leurs propres courts. À Limassol, le Four Seasons, l’Amathus Beach et le Parklane disposent chacun de courts de tennis et de padel ; au Four Seasons, le court de tennis est éclairé le soir. Le Columbia Beach, à Pissouri, a un court de tennis et propose le padel. Plus à l’ouest, les deux sports se pratiquent aussi à l’Aphrodite Hills (Kouklia) et à l’Anassa (près de Latchi). Le Cap St Georges, à Peyia près de Paphos, a trois courts de tennis éclairés et des terrains de padel ; son académie donne des cours particuliers sur demande et des cours collectifs chaque semaine. À Protaras, le Capo Bay aligne trois terrains de padel et deux de pickleball ; le Sunrise Beach ajoute le squash au tennis et au padel.
Sur la côte, le thermomètre reste autour de 15 degrés en journée l’hiver : on y joue aussi hors saison. Certains courts sont gratuits pour les clients de l’hôtel, d’autres en supplément ou sur réservation. Le détail, hôtel par hôtel, figure dans notre brochure groupes 2027, disponible sur demande. Pour un groupe affinitaire, un tournoi entre participants trouve facilement sa place dans un après-midi libre.
Dans notre programme groupes 2027, plusieurs hôtels ont leurs propres courts. À Limassol, le Four Seasons, l’Amathus Beach et le Parklane disposent chacun de courts de tennis et de padel ; au Four Seasons, le court de tennis est éclairé le soir. Le Columbia Beach, à Pissouri, a un court de tennis et propose le padel. Plus à l’ouest, les deux sports se pratiquent aussi à l’Aphrodite Hills (Kouklia) et à l’Anassa (près de Latchi). Le Cap St Georges, à Peyia près de Paphos, a trois courts de tennis éclairés et des terrains de padel ; son académie donne des cours particuliers sur demande et des cours collectifs chaque semaine. À Protaras, le Capo Bay aligne trois terrains de padel et deux de pickleball ; le Sunrise Beach ajoute le squash au tennis et au padel.
Sur la côte, le thermomètre reste autour de 15 degrés en journée l’hiver : on y joue aussi hors saison. Certains courts sont gratuits pour les clients de l’hôtel, d’autres en supplément ou sur réservation. Le détail, hôtel par hôtel, figure dans notre brochure groupes 2027, disponible sur demande. Pour un groupe affinitaire, un tournoi entre participants trouve facilement sa place dans un après-midi libre.
Ce que Creative Tours opère sur ce terrain
Le catalogue d’excursions francophones comprend des randonnées encadrées sur les sentiers Atalante et Avakas, ainsi que sur le Kyrie Eleisson dans le Troodos oriental, des balades en 4x4 à huit participants par véhicule, un combiné 4x4 et bateau, enfin les sorties plongée vers le Zenobia et le MUSAN. L’autotour « Nature et Agrotourisme », en huit jours et sept nuits, se décline hiver comme été : il mène de Larnaca au village de Tochni, puis dans le Troodos et sur la côte ouest à Latchi, avec hébergement en maisons villageoises.
Pour un club ou un groupe affinitaire, l’organisation sur place reste le point sensible : transferts vers des départs matinaux en montagne, encadrement diplômé, assistance en cas d’incident. L’agence couvre ces aspects avec une équipe francophone présente sur les deux aéroports et des représentants dans chaque région. Les programmes et les disponibilités figurent sur notre site. Le portail officiel de la destination recense de son côté l’ensemble des sentiers balisés.
Nous avions consacré un précédent article de TourMaG aux cinq parcours de golf de l’île, qui relèvent de la même logique de saison allongée. L’ensemble de nos communiqués est regroupé sur notre page TourMaG.
Pour un club ou un groupe affinitaire, l’organisation sur place reste le point sensible : transferts vers des départs matinaux en montagne, encadrement diplômé, assistance en cas d’incident. L’agence couvre ces aspects avec une équipe francophone présente sur les deux aéroports et des représentants dans chaque région. Les programmes et les disponibilités figurent sur notre site. Le portail officiel de la destination recense de son côté l’ensemble des sentiers balisés.
Nous avions consacré un précédent article de TourMaG aux cinq parcours de golf de l’île, qui relèvent de la même logique de saison allongée. L’ensemble de nos communiqués est regroupé sur notre page TourMaG.
Creative Tours Cyprus, réceptif francophone à Chypre
Christophe Chaillou, directeur
1 Arch. Makariou III, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Chypre
Tél. : +357 25 89 87 00
Courriel : management@creative.com.cy
Site officiel : www.creative.com.cy
Espace partenaires B2B : https://pro.creative.com.cy/login/sign_up?lang=fr
Brochure groupes 2027 : sur demande
>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
1 Arch. Makariou III, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Chypre
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