Creative Tours : randonnée, plongée et vélo à Chypre

Chypre a son champion de tennis. Originaire de Paramytha, près de Limassol, Marcos Baghdatis a disputé la finale de l’Open d’Australie en 2006 et atteint la huitième place mondiale la même année. Le padel, plus récent, a trouvé sa place dans les complexes hôteliers de l’île.



Dans notre programme groupes 2027, plusieurs hôtels ont leurs propres courts. À Limassol, le Four Seasons, l’Amathus Beach et le Parklane disposent chacun de courts de tennis et de padel ; au Four Seasons, le court de tennis est éclairé le soir. Le Columbia Beach, à Pissouri, a un court de tennis et propose le padel. Plus à l’ouest, les deux sports se pratiquent aussi à l’Aphrodite Hills (Kouklia) et à l’Anassa (près de Latchi). Le Cap St Georges, à Peyia près de Paphos, a trois courts de tennis éclairés et des terrains de padel ; son académie donne des cours particuliers sur demande et des cours collectifs chaque semaine. À Protaras, le Capo Bay aligne trois terrains de padel et deux de pickleball ; le Sunrise Beach ajoute le squash au tennis et au padel.



Sur la côte, le thermomètre reste autour de 15 degrés en journée l’hiver : on y joue aussi hors saison. Certains courts sont gratuits pour les clients de l’hôtel, d’autres en supplément ou sur réservation. Le détail, hôtel par hôtel, figure dans notre brochure groupes 2027, disponible sur demande. Pour un groupe affinitaire, un tournoi entre participants trouve facilement sa place dans un après-midi libre.

