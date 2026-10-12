Creative Tours : 87 hôtels à Chypre pour les groupes 2027

D’une zone à l’autre, le séjour change

Chypre tient dans un rayon de 2 heures de route, ce qui donne une fausse impression d’uniformité. Sur le terrain, chaque zone a ses caractéristiques. Paphos concentre le parc le plus fourni avec 27 adresses, et combine sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et hôtellerie premium : c’est la base la plus polyvalente pour un groupe mixte. Limassol, 18 établissements, est la ville d’affaires de l’île, avec huit 5 étoiles au programme et de grandes salles de réunion et d’événements : l’endroit tout trouvé pour un séminaire.



Ayia Napa et Protaras, 19 adresses à elles deux, portent le balnéaire et les hôtels-clubs, avec beaucoup d’options pour les familles. Larnaca sert de porte d’entrée pratique, à quelques minutes du principal aéroport. Latchi, à l’ouest, ouvre sur l’Akamas dans un registre plus nature. Pissouri tient deux adresses de caractère entre Limassol et Paphos. Nicosie et le Troodos servent les programmes culturels et les circuits en montagne. Enfin, quatre hébergements agrotouristiques, maisons traditionnelles restaurées et retraites de village, offrent une autre formule aux groupes qui ne veulent pas du bord de mer.



Ce découpage conditionne le temps de transfert, l’accès aux excursions et le rythme du séjour. Un groupe basé à Protaras et un groupe basé à Paphos ne vivront pas la même expérience, bien que le programme puisse être similaire sur le papier.

