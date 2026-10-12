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Creative Tours : 87 hôtels à Chypre pour les groupes 2027

16 adresses en exclusivité sur le marché francophone, 3 entrées au catalogue à Paphos et à Latchi, 9 zones qui ne se ressemblent pas : au moment où se bouclent les programmations 2027, choisir un hôtel à Chypre demande une vraie expertise du terrain.


Le programme groupes 2027 réunit 87 établissements partenaires, de l’hôtel familial 3 étoiles aux adresses 5 étoiles les plus exclusives, répartis sur neuf zones. Pour les agences de voyages et les distributeurs francophones qui préparent leur programmation 2027, l’enjeu est de placer chaque groupe dans l’établissement qui lui convient, selon la clientèle, la saison, le budget et le projet de séjour.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 00:05

Le Cavo Maris, 4 étoiles en bord de mer à Protaras, Chypre © Creative Tours Cyprus
Le Cavo Maris, 4 étoiles en bord de mer à Protaras, Chypre © Creative Tours Cyprus
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D’une zone à l’autre, le séjour change


Chypre tient dans un rayon de 2 heures de route, ce qui donne une fausse impression d’uniformité. Sur le terrain, chaque zone a ses caractéristiques. Paphos concentre le parc le plus fourni avec 27 adresses, et combine sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et hôtellerie premium : c’est la base la plus polyvalente pour un groupe mixte. Limassol, 18 établissements, est la ville d’affaires de l’île, avec huit 5 étoiles au programme et de grandes salles de réunion et d’événements : l’endroit tout trouvé pour un séminaire.

Ayia Napa et Protaras, 19 adresses à elles deux, portent le balnéaire et les hôtels-clubs, avec beaucoup d’options pour les familles. Larnaca sert de porte d’entrée pratique, à quelques minutes du principal aéroport. Latchi, à l’ouest, ouvre sur l’Akamas dans un registre plus nature. Pissouri tient deux adresses de caractère entre Limassol et Paphos. Nicosie et le Troodos servent les programmes culturels et les circuits en montagne. Enfin, quatre hébergements agrotouristiques, maisons traditionnelles restaurées et retraites de village, offrent une autre formule aux groupes qui ne veulent pas du bord de mer.

Ce découpage conditionne le temps de transfert, l’accès aux excursions et le rythme du séjour. Un groupe basé à Protaras et un groupe basé à Paphos ne vivront pas la même expérience, bien que le programme puisse être similaire sur le papier.

Seize adresses en exclusivité sur le marché francophone

Une partie du parc chypriote est distribuée en exclusivité sur le marché francophone. Seize établissements figurent à ce titre au programme groupes 2027, répartis sur six zones : quatre à Paphos, quatre à Protaras, trois à Ayia Napa, deux à Limassol, deux à Larnaca et un à Latchi. Les catégories vont du 3 étoiles au 5 étoiles, en club comme en tout compris.

Pour un distributeur, l’intérêt est double. D’abord la différenciation : proposer une adresse que le concurrent n’a pas au catalogue reste l’un des rares leviers de préférence réels sur une destination balnéaire. Ensuite la simplicité opérationnelle, avec un seul interlocuteur pour la contractualisation, le suivi du dossier et la gestion sur place. Cela compte lorsqu’un groupe doit être confirmé vite.
Quatre registres du parc hôtelier chypriote : le Cavo Maris à Protaras, le Columbia Beach Resort à Pissouri, l’Elysium à Paphos et la salle de réunion du Parklane à Limassol © Creative Tours Cyprus (Protaras, Pissouri) ; © Elysium ; © Parklane, visuels fournis par les établissements
Quatre registres du parc hôtelier chypriote : le Cavo Maris à Protaras, le Columbia Beach Resort à Pissouri, l’Elysium à Paphos et la salle de réunion du Parklane à Limassol © Creative Tours Cyprus (Protaras, Pissouri) ; © Elysium ; © Parklane, visuels fournis par les établissements

Trois hôtels entrent, deux tendances s’affirment

Le programme groupes 2027 accueille trois nouvelles adresses : L’Eleni Holiday Resort, à Chloraka près de Paphos, rénové en 2025, vient renforcer un segment très demandé par les groupes francophones, le 4 étoiles tout compris en bord de mer, facile à vendre et à opérer. L’Imperial Island Resort 5*, à Paphos, une nouvelle offre famille haut de gamme all inclusive, entièrement rénové en 2025 et 2026. Le Nalu 5*, un hôtel d’exception ouvert en juin 2026, sur la côte préservée de Latchi. Ces deux derniers viennent élargir l’offre haut de gamme de l’ouest de l’île.
Les trois nouvelles adresses du programme 2027 : l’Eleni Holiday Resort à Chloraka, l’Imperial Island Resort à Paphos et le Nalu à Latchi © Eleni Holiday Resort, © Imperial Island Resort, © Nalu : visuels fournis par les établissements
Les trois nouvelles adresses du programme 2027 : l’Eleni Holiday Resort à Chloraka, l’Imperial Island Resort à Paphos et le Nalu à Latchi © Eleni Holiday Resort, © Imperial Island Resort, © Nalu : visuels fournis par les établissements

La première tendance est la montée des formules réservées aux adultes en 5 étoiles, qui répondent à une clientèle de couples et de groupes affinitaires sans enfants : Amavi et Louis Cali Resort (à partir de 16 ans) à Paphos, Amanti à Ayia Napa. La seconde est la consolidation des complexes intégrés, ces grands ensembles dotés de plusieurs restaurants, d’un spa et d’espaces de réunion, capables d’absorber un groupe entier sans le disperser. Sur l’ensemble de l’île, plus d’une douzaine d’hôtels 5 étoiles et plus de 50 hôtels 4 étoiles sont équipés pour les réunions, certaines salles accueillant jusqu’à 1 200 personnes.

Cinq critères qui valent mieux qu’une fiche technique

Un hôtel ne se choisit pas sur une photographie. Le profil réel des participants d’abord : un club familial et une maison de village n’accueillent pas la même clientèle. La distance aux points de départ des excursions ensuite, qui détermine l’heure de lever et la fatigue accumulée sur une semaine. Le contenu de la formule tout compris, très variable d’un établissement à l’autre selon les horaires de restauration, le nombre de points de vente et les boissons incluses. Les espaces communs, souvent sous-estimés. Cinquante personnes ont besoin d’un lieu pour se retrouver, pas seulement de chambres. Et la saison, enfin, car un hôtel excellent en juin peut être saturé en août et fermé en janvier.

Ces réponses ne figurent pas dans les brochures. Elles viennent des visites, des retours d’accompagnateurs et de l’historique des dossiers, c’est-à-dire de l’expertise locale.

L’hôtel n’est qu’une partie du programme

Une fois l’hébergement calé, c’est le reste qui fait le séjour. Pour 2027, le catalogue d’excursions exclusivement francophones part de cinq bases, Limassol, Paphos, Larnaca, Ayia Napa-Protaras et Latchi. S’y ajoutent trois circuits groupes de huit jours, dont un axé gastronomie et route des vins, cinq parcours de golf pour les programmes sportifs, quatre domaines de villas pour les groupes privatisés et une offre MICE structurée via Creative DMC, créé en 1990 et membre fondateur de la CIMA.

Réceptif francophone fondé en 1985 et installé à Limassol, nous coordonnons l’ensemble : équipe locale, guides diplômés par le sous-ministère du Tourisme, autocars de tourisme et assistance 24 heures sur 24. Pour le partenaire émetteur, cela signifie un seul dossier, un seul contact et une exécution suivie de bout en bout. Le détail figure sur notre site et dans l’espace partenaires. La brochure groupes 2027 n’est pas diffusée en ligne : elle est adressée sur demande aux partenaires professionnels.

Nous avons détaillé dans un précédent article de TourMaG quatre adresses 5 étoiles pour la clientèle famille. L’ensemble de nos communiqués est regroupé sur notre page TourMaG.

Faire la sélection avant que les catalogues ne se figent

À 4 heures de vol de Paris, Chypre se vend souvent par défaut comme une destination balnéaire, alors que son offre permet des programmations bien plus variées : familles, culture, premium, sport, incentive. L’automne est le moment de ce travail de tri. Nos équipes construisent dès maintenant les sélections 2027 avec les agences : management@creative.com.cy.

Creative Tours Cyprus, réceptif francophone à Chypre

Creative Tours : 87 hôtels à Chypre pour les groupes 2027
Christophe Chaillou, directeur
1 Arch. Makariou III, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Chypre
Tél. : +357 25 89 87 00
Courriel : management@creative.com.cy

Site officiel : www.creative.com.cy
Espace partenaires B2B : https://pro.creative.com.cy/login/sign_up?lang=fr

Brochure groupes 2027 : sur demande

>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG



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Tags : Creative Tours
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