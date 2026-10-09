Secteur aérien : "une situation très grave" selon la FNAM

le suivi et la sécurisation des approvisionnements en kérosène, qui doivent rester une priorité ;

Une souplesse dans la programmation des vols, avec un moratoire sur la règle qui veut qu’on perde son créneau si on ne l’utilise pas (Use-it-or-lose-it). C’est, pendant cette crise, la possibilité d’annuler des vols non rentables ;

Des aides immédiates à la trésorerie et notamment, comme lors du Covid, le retour des prêts garantis par l’État (PGE) ;

La suspension, pendant la durée du conflit, de l’ETS aérien, le marché carbone de l'Union européenne où les compagnies aériennes doivent acheter et restituer des quotas correspondant à leurs émissions de CO₂, ainsi que la compensation obligatoire des vols intérieurs définie par l’article 147 de la loi Climat et Résilience ;

Enfin, une baisse de la taxe sur les billets d’avion ramenée au niveau applicable avant le 1er mars 2025.

Nous sommes entendus, mais nous nous heurtons à une vision court-termiste de la part du gouvernement, le souci d’afficher aujourd’hui des milliards d’euros d’économies,

En Europe, malgré la crise du Golfe, les passagers continuent de voyager :Cependant, a alerté Rafael Schvartzman, le véritable risque est la hausse des coûts.Les marges de l’industrie devraient tomber autour de 2 %, au plus bas depuis la sortie de la crise Covid.et, aujourd’hui, la croissance du trafic stagne et même décline, conséquence des tensions géopolitiques dans le monde, mais aussi d’une fiscalité européenne et nationale particulièrement élevée.Un constat évidemment partagé par le président de la FNAM qui, elle aussi, a donné des chiffres attestant d’un trafic en recul en 2026 : en août, le trafic commercial de passagers recule de 1,0 % par rapport à août 2025 (-1,4 % à l’international, -3,5 % sur les plateformes parisiennes). Sur l’année, le trafic est inférieur à son niveau de 2025 (-0,5 %) et à peine supérieur à celui de 2019 (+1,0 %), le trafic intérieur restant à -21 % par rapport à 2019.Dans ce marché de l’aérien français, très concurrentiel, où le géant Air France-KLM peut se permettre de modérer les augmentations de prix, les autres compagnies françaises aux trésoreries plus fragiles souffrent de ne pouvoir mieux répercuter les impressionnantes hausses du kérosène.Pour préserver la viabilité des entreprises, la FNAM a fait officiellement plusieurs demandes :Les taxes, encore et toujours, restent selon les dirigeants de la FNAM l’une des causes majeures du décrochage du transport aérien.Inlassablement, le patron de la FNAMavec des arguments qu’entendent bien l’autorité de tutelle, la DGAC et le ministre des Transports, sans pouvoir toutefois faire plier Bercy. Il est vrai que la conjoncture ne facilite pas les choses.» regrette Pascal de Izaguirre.