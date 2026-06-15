L’artisanat mongol – Le feutre : un savoir-faire ancestral

La fabrication du feutre mongol est bien plus qu’un simple artisanat : elle est le fruit d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération et du travail collectif des familles nomades.



Tout commence au printemps, lorsque les moutons sont tondus. Les Mongols considèrent la laine comme l’un des plus précieux cadeaux de la nature. Ils disent même que chaque fibre porte en elle le souffle du vent des steppes, la chaleur du soleil et le parfum des herbes sauvages.



La laine fraîchement tondue est d’abord soigneusement nettoyée, lavée puis cardée afin de devenir légère et moelleuse. Elle est ensuite étalée uniformément sur une grande natte. De l’eau tiède est versée sur la laine, qui est alors pressée et travaillée pour permettre aux fibres de s’entrelacer

progressivement. C’est à ce moment que la laine commence à se transformer en feutre.



Une fois cette étape réalisée, la couche de laine est enroulée dans la natte puis solidement attachée. Autrefois, ce rouleau était parfois traîné pendant plusieurs heures derrière un cheval ou un chameau afin de le compacter. Dans certaines régions, les habitants le roulaient eux-mêmes à la main. Ce travail exigeant demandait beaucoup d’énergie et donnait souvent lieu à une véritable collaboration entre les membres de la famille et les voisins.



Après de nombreux roulages et pressages, les fibres de laine s’unissent de manière durable pour former un feutre dense, résistant au vent et doté d’excellentes propriétés isolantes. Une fois séché et soigneusement ajusté, le feutre est utilisé pour recouvrir les yourtes, fabriquer des tapis, des matelas, des chaussures, des chapeaux ainsi que de nombreux objets décoratifs.



Ainsi, grâce au travail patient de nombreuses mains, à l’expérience accumulée au fil des siècles et à l’ingéniosité des nomades, une simple laine de mouton se transforme en un matériau chaleureux et robuste, devenu un élément indispensable de la vie traditionnelle mongole.