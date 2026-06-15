TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

L’artisanat mongol – Le feutre : un savoir-faire ancestral

Quand la fibre devient mémoire vivante


Né de la laine des troupeaux qui parcourent les steppes infinies, le feutre mongol est façonné par des gestes transmis depuis des siècles. Foulé, roulé et travaillé avec patience, il devient tapis, vêtements, yourtes ou objets décoratifs, porteurs de chaleur et de protection.
Dans chaque fibre se cache l’esprit nomade : la force du vent, la douceur des troupeaux, la sagesse des ancêtres. Le feutre n’est pas seulement une matière, il est une poésie vivante, une mémoire de la steppe qui accompagne les voyageurs et réchauffe les foyers.


Rédigé par le Lundi 15 Juin 2026 à 00:05

Chaleur, protection et beauté nomade

© Sukhbaatar
© Sukhbaatar
Top of Travel

Les bienfaits du feutre mongol et ses usages contemporains


Le feutre mongol est un matériau naturel exceptionnel qui, depuis des siècles, accompagne le quotidien des nomades. Aujourd’hui encore, il conserve toute sa valeur et trouve de nouvelles applications dans un monde en constante évolution.

L’un de ses principaux atouts est sa remarquable capacité d’isolation thermique. L’air emprisonné entre les fibres de laine permet de conserver la chaleur durant les hivers rigoureux tout en maintenant une agréable fraîcheur pendant les chaudes journées d’été. Le feutre possède également des propriétés de régulation de l’humidité, d’absorption acoustique et de protection contre le vent, ce qui en fait un matériau idéal pour le revêtement des yourtes et de nombreux usages domestiques.

Autrefois, le feutre était principalement utilisé pour couvrir les yourtes, confectionner tapis, matelas, vêtements et chaussures. Aujourd’hui, ses domaines d’utilisation se sont largement diversifiés. Respectueux de l’environnement et recyclable, il est de plus en plus apprécié dans le design d’intérieur contemporain pour la création de panneaux décoratifs, de revêtements muraux, d’éléments acoustiques, de mobilier et d’objets de décoration.

Dans le domaine de la mode également, le feutre est utilisé pour réaliser des chapeaux, des chaussons, des sacs et divers accessoires originaux. Ces créations associent le savoir-faire traditionnel mongol au design contemporain et contribuent à faire connaître cet artisanat sur la scène internationale. Face aux matériaux synthétiques issus de l’industrie chimique, le feutre apparaît aujourd’hui comme une alternative naturelle et durable, ce qui renforce encore son intérêt et sa valeur.

Ainsi, le feutre mongol n’est plus seulement un matériau utilitaire : il est devenu le symbole vivant d’une culture nomade, d’un mode de vie en harmonie avec la nature et d’une vision durable de l’avenir. Héritage d’une tradition millénaire, il continue de créer un lien précieux entre le passé et le présent, tout en répondant aux besoins du monde moderne.

© Sukhbaatar
© Sukhbaatar
Le feutre mongol est un précieux héritage culturel, intimement lié depuis des siècles au mode de vie, aux traditions et à l’identité des nomades mongols. Adapté à la perfection aux conditions de vie des vastes steppes, où les familles se déplacent au rythme des saisons, le feutre a toujours occupé une place essentielle dans le quotidien des éleveurs nomades.

Fabriqué de manière naturelle à partir de laine de mouton, il possède des qualités remarquables : il protège aussi bien du froid rigoureux de l’hiver que de la chaleur estivale, tout en créant un environnement confortable et chaleureux dans l’habitat et les vêtements. Utilisé pour recouvrir la yourte traditionnelle mongole, mais aussi pour confectionner tapis, feutres décoratifs, chaussures, chapeaux et de nombreux objets du quotidien, il témoigne du savoir-faire ancestral, de l’esprit créatif et de la capacité des Mongols à vivre en harmonie avec leur environnement naturel.

Grâce à ses propriétés isolantes, sa capacité à réguler l’humidité et à atténuer les bruits, le feutre demeure un matériau particulièrement apprécié. Respectueux de l’environnement et recyclable, il conserve toute sa valeur à l’époque contemporaine. Ainsi, le feutre mongol représente non seulement un héritage vivant de la culture nomade, mais aussi un lien précieux entre les traditions ancestrales et les usages modernes.

Comment le feutre mongol est-il fabriqué ?

© Sukhbaatar
© Sukhbaatar
La fabrication du feutre mongol est bien plus qu’un simple artisanat : elle est le fruit d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération et du travail collectif des familles nomades.

Tout commence au printemps, lorsque les moutons sont tondus. Les Mongols considèrent la laine comme l’un des plus précieux cadeaux de la nature. Ils disent même que chaque fibre porte en elle le souffle du vent des steppes, la chaleur du soleil et le parfum des herbes sauvages.

La laine fraîchement tondue est d’abord soigneusement nettoyée, lavée puis cardée afin de devenir légère et moelleuse. Elle est ensuite étalée uniformément sur une grande natte. De l’eau tiède est versée sur la laine, qui est alors pressée et travaillée pour permettre aux fibres de s’entrelacer
progressivement. C’est à ce moment que la laine commence à se transformer en feutre.

Une fois cette étape réalisée, la couche de laine est enroulée dans la natte puis solidement attachée. Autrefois, ce rouleau était parfois traîné pendant plusieurs heures derrière un cheval ou un chameau afin de le compacter. Dans certaines régions, les habitants le roulaient eux-mêmes à la main. Ce travail exigeant demandait beaucoup d’énergie et donnait souvent lieu à une véritable collaboration entre les membres de la famille et les voisins.

Après de nombreux roulages et pressages, les fibres de laine s’unissent de manière durable pour former un feutre dense, résistant au vent et doté d’excellentes propriétés isolantes. Une fois séché et soigneusement ajusté, le feutre est utilisé pour recouvrir les yourtes, fabriquer des tapis, des matelas, des chaussures, des chapeaux ainsi que de nombreux objets décoratifs.

Ainsi, grâce au travail patient de nombreuses mains, à l’expérience accumulée au fil des siècles et à l’ingéniosité des nomades, une simple laine de mouton se transforme en un matériau chaleureux et robuste, devenu un élément indispensable de la vie traditionnelle mongole.

Venez découvrir l’un des savoir-faire les plus anciens de la culture nomade mongole !

À l’occasion de la fête du feutre le 22 juillet chaque année, assistez aux différentes étapes de la fabrication traditionnelle du feutre, depuis la préparation de la laine jusqu’au roulage et au foulage qui transforment la laine en un matériau solide et chaleureux. Vous pourrez observer le travail collectif des artisans, comprendre les techniques transmises de génération en génération et découvrir l’importance du feutre dans la vie quotidienne des nomades mongols.
Cette expérience unique vous plongera au cœur du patrimoine vivant de la Mongolie et vous permettra de mieux comprendre l’ingéniosité et le mode de vie des peuples des steppes.
Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette célébration authentique et à partager un moment privilégié avec les artisans et les familles nomades.

DMD Mongolie, agence réceptive en Mongolie

L’artisanat mongol – Le feutre : un savoir-faire ancestral
Votre interlocutrice Ariunzaya AMARTUVSHIN chez DMD Mongolie

info@dmd-mongolie.com
+976 7011 5534 et +976 8813 5541
www.dmd-mongolie.com

>> DMD Mongolie dans l'Annuaire DESTIMAG

facebook instagram


Lu 193 fois

Tags : DMD Mongolie
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 15 Juin 2026 - 00:05 L’hiver austral s’installe à La Réunion

Lundi 15 Juin 2026 - 00:05 Portugal: Et si l'hébergement était le plus beau des voyages ?

Brand News DestiMaG

Aletsch Arena

Aletsch Arena
Et si la Suisse se visitait d'un peu plus haut ? Du côté de l'Aletsch Arena, quatre points de vue...
Casablanca
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’hiver austral s’installe à La Réunion

L’hiver austral s’installe à La Réunion
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le Mois des Agents de Voyages en Martinique : c’est parti !

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !

Vendre l’Italie avec MTS Globe

Ce que des années de Polynésie nous ont appris et ce que nous partageons volontiers

L’hiver austral s’installe à La Réunion

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
AirMaG

AirMaG

Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale

Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale
CruiseMaG

CruiseMaG

A bord du Four Seasons II, de nouvelles "Yacht Residential Suites"

A bord du Four Seasons II, de nouvelles "Yacht Residential Suites"
Distribution

Distribution

Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin

Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt
La Travel Tech

La Travel Tech

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !
Partez en France

Partez en France

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026
Production

Production

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias