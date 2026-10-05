Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

L'une des forces de Civitatis depuis ses débuts réside dans la sélection de son offre. Face à un modèle reposant uniquement sur l'augmentation du nombre de références disponibles, l'entreprise privilégie un catalogue soigneusement élaboré d'activités, d'excursions, de visites guidées, de billets, de transferts et d'autres services à destination, avec la qualité pour critère principal.



Mais le travail auprès du canal professionnel est venu enrichir cette proposition. « Depuis huit ans, nous perfectionnons notre solution en continu pour nos 46 500 agences de voyages, dont l’écosystème français. Civitatis Pro est l'aboutissement de cet engagement. Cette nouvelle version franchit un cap en intégrant la gestion des demandes de groupes hors plateforme et un outil de création d'itinéraires sur mesure. Nous avons évolué vers un modèle où le B2B apporte un accompagnement, un support spécialisé et des fonctionnalités pensées spécifiquement pour nos partenaires. » affirme Georges Sans, Directeur du développement France chez Civitatis.



Civitatis Pro s'articule ainsi autour de quatre piliers : produit sélectionné, technologie flexible, support 24h24, 7j/7 et accompagnement commercial. Quatre domaines qui couvrent différents moments de la relation entre l'agence, la plateforme et le voyageur.