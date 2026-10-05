Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Il y a huit ans, Civitatis a commencé à travailler avec les agences de voyages avec un objectif clair : mettre à la disposition du canal professionnel une sélection d'activités et d'expériences à destination. Depuis, l'entreprise a grandi aux côtés des agences, des voyagistes et d'autres acteurs de la distribution touristique, en s'adaptant également à une manière de vendre des voyages toujours plus agile, connectée et exigeante.
Ce parcours a permis d'identifier de nouveaux besoins. Car disposer d'un bon produit est essentiel, mais le quotidien d'une agence exige bien plus : des outils qui simplifient les opérations, une réactivité en cas d'incident et, surtout, un partenaire qui connaît son métier et sait l'accompagner à chaque étape de la vente.
Tout cet apprentissage se concrétise aujourd'hui dans Civitatis Pro, l'écosystème de Civitatis conçu spécifiquement pour les professionnels du secteur touristique. Comme l'explique Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis : « Civitatis Pro est né de tout ce que nous avons appris durant ces huit années de collaboration avec les agences, les voyagistes et les professionnels de la distribution de voyages en général : de notre écoute active, de notre compréhension de leur fonctionnement et de l'adaptation de notre offre à leurs besoins réels. »
Ce parcours a permis d'identifier de nouveaux besoins. Car disposer d'un bon produit est essentiel, mais le quotidien d'une agence exige bien plus : des outils qui simplifient les opérations, une réactivité en cas d'incident et, surtout, un partenaire qui connaît son métier et sait l'accompagner à chaque étape de la vente.
Tout cet apprentissage se concrétise aujourd'hui dans Civitatis Pro, l'écosystème de Civitatis conçu spécifiquement pour les professionnels du secteur touristique. Comme l'explique Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis : « Civitatis Pro est né de tout ce que nous avons appris durant ces huit années de collaboration avec les agences, les voyagistes et les professionnels de la distribution de voyages en général : de notre écoute active, de notre compréhension de leur fonctionnement et de l'adaptation de notre offre à leurs besoins réels. »
Du produit simple à un écosystème pensé pour l'agence
L'une des forces de Civitatis depuis ses débuts réside dans la sélection de son offre. Face à un modèle reposant uniquement sur l'augmentation du nombre de références disponibles, l'entreprise privilégie un catalogue soigneusement élaboré d'activités, d'excursions, de visites guidées, de billets, de transferts et d'autres services à destination, avec la qualité pour critère principal.
Mais le travail auprès du canal professionnel est venu enrichir cette proposition. « Depuis huit ans, nous perfectionnons notre solution en continu pour nos 46 500 agences de voyages, dont l’écosystème français. Civitatis Pro est l'aboutissement de cet engagement. Cette nouvelle version franchit un cap en intégrant la gestion des demandes de groupes hors plateforme et un outil de création d'itinéraires sur mesure. Nous avons évolué vers un modèle où le B2B apporte un accompagnement, un support spécialisé et des fonctionnalités pensées spécifiquement pour nos partenaires. » affirme Georges Sans, Directeur du développement France chez Civitatis.
Civitatis Pro s'articule ainsi autour de quatre piliers : produit sélectionné, technologie flexible, support 24h24, 7j/7 et accompagnement commercial. Quatre domaines qui couvrent différents moments de la relation entre l'agence, la plateforme et le voyageur.
Mais le travail auprès du canal professionnel est venu enrichir cette proposition. « Depuis huit ans, nous perfectionnons notre solution en continu pour nos 46 500 agences de voyages, dont l’écosystème français. Civitatis Pro est l'aboutissement de cet engagement. Cette nouvelle version franchit un cap en intégrant la gestion des demandes de groupes hors plateforme et un outil de création d'itinéraires sur mesure. Nous avons évolué vers un modèle où le B2B apporte un accompagnement, un support spécialisé et des fonctionnalités pensées spécifiquement pour nos partenaires. » affirme Georges Sans, Directeur du développement France chez Civitatis.
Civitatis Pro s'articule ainsi autour de quatre piliers : produit sélectionné, technologie flexible, support 24h24, 7j/7 et accompagnement commercial. Quatre domaines qui couvrent différents moments de la relation entre l'agence, la plateforme et le voyageur.
Produit soigneusement sélectionné : faciliter aussi la recommandation
Pour un agent de voyages ou un créateur de contenu, disposer de milliers d'alternatives ne facilite pas toujours le choix. C'est pourquoi Civitatis Pro mise sur une offre préalablement sélectionnée qui aide à trouver l'option adaptée à chaque client sans transformer la recherche en un processus complexe. Des incontournables d'une destination jusqu'aux services comme les transferts, l'offre permet d’enrichir chaque voyage depuis un même environnement et avec des prestations sélectionnées selon des critères de qualité.
Technologie flexible : s'adapter à la méthode de vente de chaque partenaire
Sélectionner le produit n'est toutefois qu'une partie de l'équation. La manière d'y accéder et de le commercialiser doit également s'intégrer dans le fonctionnement de chaque entreprise. C'est pourquoi la technologie constitue un autre pilier de Civitatis Pro. La plateforme propose différentes solutions et fonctionnalités afin que les agences et partenaires puissent intégrer la vente d'expériences selon leur propre modèle de distribution. Le principe est simple : la technologie doit réduire les frictions, pas en ajouter. Cela implique de développer des outils pensés non seulement pour le voyageur final, mais aussi pour ceux qui gèrent et commercialisent chaque réservation.
Support 24h24, 7j/7 : quand la vente se transforme en voyage
Les expériences sur place présentent une particularité par rapport à d'autres produits touristiques : la relation avec le client se poursuit pendant son voyage. Une question, une modification ou un imprévu peuvent survenir à des milliers de kilomètres et à tout moment. Bénéficier d'un support 24/7 permet aux professionnels du tourisme de disposer d'une assistance après la vente et pendant l'expérience du voyageur. Il s'agit donc de prolonger le service au-delà de la transaction et d'apporter de la sérénité tant au professionnel qu'à son client.
Accompagnement commercial : derrière la technologie, il y a toujours des humains
Ce parcours de huit ans aux côtés du canal professionnel a montré que toutes les agences ne se valent pas. Leurs marchés, leurs clients, leurs modèles de distribution et leurs besoins sont différents. D'où le quatrième pilier de Civitatis Pro : l'accompagnement commercial. Si la technologie permet d'accélérer les processus, la connaissance du secteur exige de la proximité. Écouter les agences, comprendre leurs besoins et travailler à leurs côtés permet d'identifier des opportunités et d'adapter l'offre à chaque réalité.
De « vendre plus » à « vendre mieux »
Les quatre piliers répondent ainsi à une même évolution : passer de la simple mise à disposition d'un catalogue d'expériences à la construction d'une offre spécifiquement conçue pour le secteur de la distribution touristique.
Ce changement redéfinit également l'objectif de la relation entre Civitatis et les agences. Comme le résume Georges Sans : « Il ne s'agit pas seulement d'aider les agences à vendre plus, mais de leur permettre de vendre mieux : avec une gestion plus simple, efficace et adaptée à leur façon de travailler. Je pense que cette évolution et tout l'apprentissage accumulé doivent constituer le fil conducteur de notre démarche. »
Après huit ans de collaboration avec le canal professionnel, Civitatis Pro incarne précisément cet apprentissage traduit en produit, technologie, support et accompagnement. Une évolution qui vise à simplifier le travail quotidien des agences et à leur permettre de continuer à apporter de la valeur au voyageur à chaque étape de son séjour.
Ce changement redéfinit également l'objectif de la relation entre Civitatis et les agences. Comme le résume Georges Sans : « Il ne s'agit pas seulement d'aider les agences à vendre plus, mais de leur permettre de vendre mieux : avec une gestion plus simple, efficace et adaptée à leur façon de travailler. Je pense que cette évolution et tout l'apprentissage accumulé doivent constituer le fil conducteur de notre démarche. »
Après huit ans de collaboration avec le canal professionnel, Civitatis Pro incarne précisément cet apprentissage traduit en produit, technologie, support et accompagnement. Une évolution qui vise à simplifier le travail quotidien des agences et à leur permettre de continuer à apporter de la valeur au voyageur à chaque étape de son séjour.
Contacter Civitatis
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités soigneusement sélectionnées de Civitatis, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.
Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112
Service commercial Agences de voyages
agences@civitatis.com
01 89 71 35 74
Service Assistance Agences de voyages
01 85 32 16 32
Georges Sans
Directeur du développement France
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Service commercial Agences de voyages
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