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Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français


Chers partenaires du voyage, le vent tourne ! Si les classiques conservent leur charme, les voyageurs français de cette année affichent une soif renouvelée de contrastes. D’un côté, l’appel de la jungle urbaine et tropicale du Brésil ; de l’autre, le raffinement historique et mystérieux de la République tchèque.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 06:15

© Civitatis
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Pour vous, agences de voyages, l’enjeu est de taille : comment transformer une simple demande de billet d’avion en une expérience de vie mémorable ? C'est ici que Civitatis entre en scène.

En tant que leader de la vente d'activités en ligne, nous avons sélectionné pour vous la crème de la crème des excursions, garantissant à vos clients des souvenirs indélébiles et à votre agence une sérénité opérationnelle absolue.

La République tchèque : l’élégance d’Europe centrale au-delà du cliché

Si le Brésil est une danse, la République tchèque est une symphonie. Destination de proximité privilégiée par les Français pour sa richesse culturelle et son accessibilité, elle se dévoile sous un nouveau jour grâce à l’expertise de Civitatis.

Prague, la ville aux mille tours

Prague reste l'aimant principal. Pour vos clients, la visite guidée de Prague est la base indispensable pour comprendre l'âme de la ville, de la Vieille Ville au Pont Charles. Mais pour apporter une réelle valeur ajoutée, suggérez-leur les billets pour le Château de Prague et le Palais Lobkowicz.

Le Palais Lobkowicz est un véritable trésor : c'est le seul bâtiment privé du complexe du Château, abritant des partitions originales de Beethoven et Mozart. La visite guidée dédiée au Palais Lobkowicz est une expérience haut de gamme que les voyageurs cultivés apprécient particulièrement pour son exclusivité et sa richesse artistique.

Mémoire et splendeurs de Bohême

La République tchèque ne se résume pas à sa capitale. Pour une clientèle intéressée par l'histoire du XXe siècle, l'excursion au camp de concentration de Terezín est une étape poignante et nécessaire, organisée par Civitatis avec toute la solennité et le professionnalisme requis.

Pour une note plus légère et esthétique, deux excursions se distinguent :

Karlovy Vary : la célèbre ville thermale séduit par son architecture coloniale et ses sources curatives. C’est la destination "bien-être et luxe" par excellence.
Český Krumlov : véritable joyau médiéval classé à l'UNESCO, cette ville semble sortie d'un conte de fées. Une excursion d'une journée suffit pour transporter vos clients dans une autre époque.

Le Brésil : une explosion sensorielle entre bitume et azur

Le Brésil n'est plus seulement une destination, c'est une émotion. Pour les Français en quête d'authenticité et d'adrénaline, le pays de la samba offre un terrain de jeu sans pareil. Civitatis a concocté des expériences qui sortent des sentiers battus tout en sécurisant les incontournables.

Rio de Janeiro : l’icône réinventée

Rio ne se visite pas, elle se vit. Pour les clients avides de sensations fortes et d’images spectaculaires, la balade en moto-taxi dans la favela de Rocinha (avec option vidéo grâce à un drone) est le produit phare. C’est l’occasion d’une immersion réelle et respectueuse, avec en prime des prises de vue aériennes dignes d’un film pour leurs réseaux sociaux.

Pour ceux qui préfèrent le confort sans rien manquer, la visite de Rio et du Christ Rédempteur en minibus reste un best-seller. C’est l’assurance de voir les essentiels — du Corcovado au Pain de Sucre — sans le stress des transports locaux. Et pour les amateurs de randonnée, la randonnée au Morro Dois Irmãos offre sans doute le plus beau panorama sur la zone sud de la ville, une récompense époustouflante après l’effort.

Évasion tropicale et culturelle

Le voyageur français aime varier les plaisirs. Proposez-leur de s’éloigner de l’agitation urbaine avec une excursion à Angra et Ilha Grande. C’est le Brésil des cartes postales : eaux cristallines et farniente.

Plus au nord, à Salvador de Bahia, l’histoire reprend ses droits. La visite du centre historique et du phare de la Barra est une plongée dans les racines africaines du pays. Enfin, pour une déconnexion totale, l’excursion à Morro de São Paulo est le complément idéal. Ce paradis sans voitures, où le temps semble s'être arrêté, est la touche finale parfaite pour un itinéraire équilibré entre culture et détente.

Pourquoi faire confiance à Civitatis pour vos clients ?

Travailler avec Civitatis, c’est offrir à vos clients une interface intuitive, des guides francophones passionnés et une assistance 24/7. Mais c’est aussi, pour vous, agences de voyages, l’assurance d’un catalogue rigoureusement sélectionné où chaque activité a été testée et approuvée.

Que ce soit pour grimper sur les sommets de Rio ou pour explorer les salles de bal de Prague, Civitatis est l'allié qui transforme un itinéraire standard en un voyage d'exception. En intégrant ces activités à vos propositions, vous ne vendez pas seulement une destination, vous vendez la garantie d'une expérience réussie.

Contacter Civitatis

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Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 90 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112

Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955

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