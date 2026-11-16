La course aux nouveaux horizons

Bretzel Travel en a donc profité pour lancer son projet d’expansion passant par l’intégration d’itinéraires supplémentaires aux modèles plus variés, lui permettant donc d’atteindre une clientèle aux profils et aux besoins différents. Ainsi, des voyages conçus pour des groupes ou organismes professionnels sont venus compléter l’offre de l’agence.



L’expansion ne s’est cependant pas limitée à la clientèle, et le champ d’action de l’agence s’est étendu au-delà de la frontière allemande pour atteindre l’Autriche. L’intégration a été douce, gardant en premier lieu l’Allemagne comme point de départ et unissant les deux destinations dans des itinéraires combinés. Au fur et à mesure de l’évolution de l’offre, Bretzel Travel a commencé à concevoir des itinéraires 100% Autriche, en mettant toujours un point d’honneur à valoriser les richesses locales de façon durable.



Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la stratégie de positionnement qui fait la force de l’agence reste évidemment la même : l’humain avant tout, une forte proximité avec les interlocuteurs et interlocutrices, de la partie fournisseur jusqu’à la cliente, en passant par les administrations locales, on pense que c’est dans les liens créés entre les personnes et les territoires que réside le succès d’un voyage, et donc de son entreprise !



C’est sympa les jolis mots, mais est-ce que ça marche votre histoire ? Nous, on pense que oui. Et d’ailleurs, les 150 voyageurs ayant déjà pu visiter l’Autriche avec nous semblent d’accord. Alors, si vous êtes fan de lacs alpins, panorama à couper le souffle, villes impériales ou villages de carte postale, contactez-nous ! En bonus, on vous donnera nos meilleures adresses pour un bretzel… ou apprendre à les faire avec un chef local !