La course aux nouveaux horizons

Faire du tourisme une expérience profonde
Bretzel Travel est une agence de voyage réceptive basée en Allemagne, qui propose un service de conception d’itinéraires sur mesure et s’assure de garder une approche écoresponsable.
Son objectif est de valoriser les diverses régions du pays en mettant en avant des activités ou des lieux significatifs; les voyageurs peuvent ainsi en savoir plus sur la culture et l’histoire de l’Allemagne à travers un ensemble d’expériences originales allant des activités sportives aux ateliers de création artistique (vous voulez tagger un mur à Berlin ?).
Un an pour confirmer le projet
En début d’année 2025, le projet Bretzel Travel se concrétise et l’agence voit le jour. L’objectif principal à ce moment- là était de s’affirmer comme un compétiteur sérieux malgré ce statut de nouvel arrivant sur le marché du tourisme.
Bretzel Travel a donc joué sur ses points forts et s’est démarqué en ajoutant une valeur spéciale à ses offres : mettre le relationnel au centre de son approche, garantir un produit authentique et original tout en fonctionnant avec des partenaires aux valeurs alignées sur celles de l’agence.
La clientèle s’est reconnue dans cette proposition et le rapport humain chaleureux et transparent qui caractérise Bretzel Travel a contribué à la fidéliser. Cette stratégie de fonctionnement a donc permis à 270 voyageur(e)s de visiter le pays de Goethe, un bilan se traduisant par un chiffre d’affaires de 210 000€ sur le premier exercice.
2025 a donc été un pari gagnant pour Bretzel Travel, une année au cours de laquelle elle a su prouver qu’elle était en mesure de convertir son projet en activité concrète et de se faire une place dans le secteur touristique local.
Bretzel Travel a donc joué sur ses points forts et s’est démarqué en ajoutant une valeur spéciale à ses offres : mettre le relationnel au centre de son approche, garantir un produit authentique et original tout en fonctionnant avec des partenaires aux valeurs alignées sur celles de l’agence.
La clientèle s’est reconnue dans cette proposition et le rapport humain chaleureux et transparent qui caractérise Bretzel Travel a contribué à la fidéliser. Cette stratégie de fonctionnement a donc permis à 270 voyageur(e)s de visiter le pays de Goethe, un bilan se traduisant par un chiffre d’affaires de 210 000€ sur le premier exercice.
2025 a donc été un pari gagnant pour Bretzel Travel, une année au cours de laquelle elle a su prouver qu’elle était en mesure de convertir son projet en activité concrète et de se faire une place dans le secteur touristique local.
2026, l’année du grand Boom
L’année qui a suivi a marqué une montée en puissance impressionnante de l’agence : nos effectifs ont doublé, passant de 3 à 6 personnes. Qui dit équipe agrandie dit plus de demandes traitées, ce qui a permis un bond du chiffre d’affaires et la définition d’objectifs encore plus ambitieux, notamment quintupler les résultats de l’année précédente. Encore une fois, on pense que tout passe par les personnes. C’est pourquoi notre équipe tri-nationale parle 6 langues, couvre 5 régions dont deux pays, et critère primordial : adore discuter vacances et découvertes, toujours avec le sourire (on vous laisse en juger).
Bretzel Travel en a donc profité pour lancer son projet d’expansion passant par l’intégration d’itinéraires supplémentaires aux modèles plus variés, lui permettant donc d’atteindre une clientèle aux profils et aux besoins différents. Ainsi, des voyages conçus pour des groupes ou organismes professionnels sont venus compléter l’offre de l’agence.
L’expansion ne s’est cependant pas limitée à la clientèle, et le champ d’action de l’agence s’est étendu au-delà de la frontière allemande pour atteindre l’Autriche. L’intégration a été douce, gardant en premier lieu l’Allemagne comme point de départ et unissant les deux destinations dans des itinéraires combinés. Au fur et à mesure de l’évolution de l’offre, Bretzel Travel a commencé à concevoir des itinéraires 100% Autriche, en mettant toujours un point d’honneur à valoriser les richesses locales de façon durable.
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la stratégie de positionnement qui fait la force de l’agence reste évidemment la même : l’humain avant tout, une forte proximité avec les interlocuteurs et interlocutrices, de la partie fournisseur jusqu’à la cliente, en passant par les administrations locales, on pense que c’est dans les liens créés entre les personnes et les territoires que réside le succès d’un voyage, et donc de son entreprise !
C’est sympa les jolis mots, mais est-ce que ça marche votre histoire ? Nous, on pense que oui. Et d’ailleurs, les 150 voyageurs ayant déjà pu visiter l’Autriche avec nous semblent d’accord. Alors, si vous êtes fan de lacs alpins, panorama à couper le souffle, villes impériales ou villages de carte postale, contactez-nous ! En bonus, on vous donnera nos meilleures adresses pour un bretzel… ou apprendre à les faire avec un chef local !
L’expansion ne s’est cependant pas limitée à la clientèle, et le champ d’action de l’agence s’est étendu au-delà de la frontière allemande pour atteindre l’Autriche. L’intégration a été douce, gardant en premier lieu l’Allemagne comme point de départ et unissant les deux destinations dans des itinéraires combinés. Au fur et à mesure de l’évolution de l’offre, Bretzel Travel a commencé à concevoir des itinéraires 100% Autriche, en mettant toujours un point d’honneur à valoriser les richesses locales de façon durable.
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la stratégie de positionnement qui fait la force de l’agence reste évidemment la même : l’humain avant tout, une forte proximité avec les interlocuteurs et interlocutrices, de la partie fournisseur jusqu’à la cliente, en passant par les administrations locales, on pense que c’est dans les liens créés entre les personnes et les territoires que réside le succès d’un voyage, et donc de son entreprise !
C’est sympa les jolis mots, mais est-ce que ça marche votre histoire ? Nous, on pense que oui. Et d’ailleurs, les 150 voyageurs ayant déjà pu visiter l’Autriche avec nous semblent d’accord. Alors, si vous êtes fan de lacs alpins, panorama à couper le souffle, villes impériales ou villages de carte postale, contactez-nous ! En bonus, on vous donnera nos meilleures adresses pour un bretzel… ou apprendre à les faire avec un chef local !
Ouvrez la porte à la méthode Bretzel Travel !
Hugo Bailly
hugo@bretzeltravel.com
+49(0)173 396 34 71
Site web (Voyages en Allemagne sur Mesure – Bretzel Travel 🌍)
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