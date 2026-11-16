TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

La course aux nouveaux horizons

Après l’Allemagne, cap sur l'Autriche !


Bretzel Travel, jeune agence spécialiste des voyages en Allemagne, étend son offre à l’Autriche. L’année de lancement a confirmé la présence d’un marché et la validité d’un modèle, alors quitte à parler allemand… Combinés sur-mesure, individuels et groupes : même formule mais nouvelles frontières !


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 00:05

Attention on arrive ! © Mikhail Mamaev - Unsplash
Attention on arrive ! © Mikhail Mamaev - Unsplash
Climats du Monde

Faire du tourisme une expérience profonde


Bretzel Travel est une agence de voyage réceptive basée en Allemagne, qui propose un service de conception d’itinéraires sur mesure et s’assure de garder une approche écoresponsable.

Son objectif est de valoriser les diverses régions du pays en mettant en avant des activités ou des lieux significatifs; les voyageurs peuvent ainsi en savoir plus sur la culture et l’histoire de l’Allemagne à travers un ensemble d’expériences originales allant des activités sportives aux ateliers de création artistique (vous voulez tagger un mur à Berlin ?).

Un an pour confirmer le projet

En début d’année 2025, le projet Bretzel Travel se concrétise et l’agence voit le jour. L’objectif principal à ce moment- là était de s’affirmer comme un compétiteur sérieux malgré ce statut de nouvel arrivant sur le marché du tourisme.
Bretzel Travel a donc joué sur ses points forts et s’est démarqué en ajoutant une valeur spéciale à ses offres : mettre le relationnel au centre de son approche, garantir un produit authentique et original tout en fonctionnant avec des partenaires aux valeurs alignées sur celles de l’agence.

La clientèle s’est reconnue dans cette proposition et le rapport humain chaleureux et transparent qui caractérise Bretzel Travel a contribué à la fidéliser. Cette stratégie de fonctionnement a donc permis à 270 voyageur(e)s de visiter le pays de Goethe, un bilan se traduisant par un chiffre d’affaires de 210 000€ sur le premier exercice.

2025 a donc été un pari gagnant pour Bretzel Travel, une année au cours de laquelle elle a su prouver qu’elle était en mesure de convertir son projet en activité concrète et de se faire une place dans le secteur touristique local.

2026, l’année du grand Boom

© Nacho Grez - Bretzel Travel
© Nacho Grez - Bretzel Travel
L’année qui a suivi a marqué une montée en puissance impressionnante de l’agence : nos effectifs ont doublé, passant de 3 à 6 personnes. Qui dit équipe agrandie dit plus de demandes traitées, ce qui a permis un bond du chiffre d’affaires et la définition d’objectifs encore plus ambitieux, notamment quintupler les résultats de l’année précédente. Encore une fois, on pense que tout passe par les personnes. C’est pourquoi notre équipe tri-nationale parle 6 langues, couvre 5 régions dont deux pays, et critère primordial : adore discuter vacances et découvertes, toujours avec le sourire (on vous laisse en juger).

© Lynn Kintziger - Unsplash
© Lynn Kintziger - Unsplash
Bretzel Travel en a donc profité pour lancer son projet d’expansion passant par l’intégration d’itinéraires supplémentaires aux modèles plus variés, lui permettant donc d’atteindre une clientèle aux profils et aux besoins différents. Ainsi, des voyages conçus pour des groupes ou organismes professionnels sont venus compléter l’offre de l’agence.

L’expansion ne s’est cependant pas limitée à la clientèle, et le champ d’action de l’agence s’est étendu au-delà de la frontière allemande pour atteindre l’Autriche. L’intégration a été douce, gardant en premier lieu l’Allemagne comme point de départ et unissant les deux destinations dans des itinéraires combinés. Au fur et à mesure de l’évolution de l’offre, Bretzel Travel a commencé à concevoir des itinéraires 100% Autriche, en mettant toujours un point d’honneur à valoriser les richesses locales de façon durable.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la stratégie de positionnement qui fait la force de l’agence reste évidemment la même : l’humain avant tout, une forte proximité avec les interlocuteurs et interlocutrices, de la partie fournisseur jusqu’à la cliente, en passant par les administrations locales, on pense que c’est dans les liens créés entre les personnes et les territoires que réside le succès d’un voyage, et donc de son entreprise !

C’est sympa les jolis mots, mais est-ce que ça marche votre histoire ? Nous, on pense que oui. Et d’ailleurs, les 150 voyageurs ayant déjà pu visiter l’Autriche avec nous semblent d’accord. Alors, si vous êtes fan de lacs alpins, panorama à couper le souffle, villes impériales ou villages de carte postale, contactez-nous ! En bonus, on vous donnera nos meilleures adresses pour un bretzel… ou apprendre à les faire avec un chef local !

Ouvrez la porte à la méthode Bretzel Travel !



Lu 307 fois

Tags : Bretzel Travel
Notez

Brand News DestiMaG

Assur-Travel dévoile son top 5 des destinations les plus souscrites pour Noël

Assur-Travel dévoile son top 5 des destinations les plus souscrites pour Noël
Quelles sont les destinations qui séduisent le plus les voyageurs ? À partir du nombre de...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Île Maurice : l'expertise locale signée Hello Islands

Île Maurice : l'expertise locale signée Hello Islands
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

La course aux nouveaux horizons

DTH Travel : bien choisir ses hôtels et ses circuits pour voyager en Asie à prix raisonnable

Île Maurice : l'expertise locale signée Hello Islands

Assur-Travel dévoile son top 5 des destinations les plus souscrites pour Noël

Héritage Voyages - Richard Soubielle, les leçons d'un bâtisseur du tour-operating français

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
AirMaG

AirMaG

Aérien : trois compagnies européennes cessent leurs activités, dont une présente en France !

Aérien : trois compagnies européennes cessent leurs activités, dont une présente en France !
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »

Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »
Distribution

Distribution

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats
Futuroscopie

Futuroscopie

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...
La Travel Tech

La Travel Tech

ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France

ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation
Production

Production

Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur

Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias