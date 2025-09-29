TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Marchés de Noël : l’Allemagne, quoi d’autre ?

Entre traditions féeriques et paysages enneigés, découvrez deux voyages d’exception


L’Allemagne s’impose chaque hiver comme la destination incontournable pour les amateurs de marchés de Noël. Entre traditions ancestrales, chalets scintillants et spécialités gourmandes, le pays séduit les voyageurs en quête de féérie hivernale. Selon The Times, Cologne figure en tête des villes à visiter pour ses marchés de Noël, un témoignage de l’authenticité et de la magie que l’on retrouve partout dans le pays.


Rédigé par le Lundi 29 Septembre 2025

L’Allemagne, la référence des marchés de Noël en Europe

© www.fotodesign-bierwagen.de
© www.fotodesign-bierwagen.de
DITEX
Quand on pense à l’esprit de Noël, difficile de ne pas imaginer l’Allemagne et ses célèbres Weihnachtsmärkte. En effet, le pays est considéré comme le berceau de cette tradition : le premier marché de Noël remonte au XVe siècle, à Dresde, et depuis, des centaines de villes et villages perpétuent ce rituel hivernal. Chaque année, des millions de visiteurs du monde entier se rendent en Allemagne pour découvrir ces places illuminées, où se mêlent chalets en bois, odeurs de vin chaud épicé, spécialités gourmandes et artisanat local.

Des grandes métropoles comme Munich, Cologne ou Nuremberg aux petites cités médiévales, chaque marché possède son identité, ses spécialités et son ambiance unique. Certains sont réputés pour leurs décorations spectaculaires, d’autres pour leur gastronomie ou leurs spectacles traditionnels. L’Allemagne est donc la destination incontournable pour vivre la féerie de Noël dans toute son authenticité.

Pour permettre aux voyageurs de profiter pleinement de cette ambiance féerique, Bretzel Travel a conçu deux itinéraires hivernaux sur mesure, alliant découvertes culturelles, marchés de Noël emblématiques et paysages enneigés. Ces voyages promettent une immersion authentique dans la magie de Noël, du Rhin aux Alpes bavaroises.

Un voyage au fil du Rhin et des marchés de Noël

En Avent toute ! Marchés de Noël et surprises sur le Rhin : on vous entraîne dans un décor enchanteur, entre villes historiques et embarcations fluviales. De Cologne à Rüdesheim, chaque escale dévoile un marché de Noël unique : des chalets scintillants, des spécialités locales à déguster et des traditions à découvrir.
Une croisière sur le Rhin permettra d’admirer les châteaux illuminés et les paysages hivernaux. Ce voyage est une immersion authentique dans l’esprit de Noël allemand, accessible à seulement 3h15 en train depuis Paris !

De Munich aux Alpes : un Noël avant l’heure

© Francesco Carovillano
© Francesco Carovillano
Un hiver magique de Munich aux Alpes ? Cap au sud de l’Allemagne ! La capitale bavaroise vous accueille avec l’un des marchés de Noël les plus connus du pays, avant de vous conduire vers des villages alpins pittoresques, entre traditions montagnardes et panoramas enneigés.
De Garmisch-Partenkirchen aux lacs gelés de Haute-Bavière, ce voyage combine découvertes culturelles, randonnées douces et moments de détente au coin du feu. Une expérience à la fois festive et ressourçante, parfaite pour célébrer l’hiver autrement.

Des questions ? Un bretzel ?

Marchés de Noël : l’Allemagne, quoi d’autre ?
Pour toute question ou pour organiser votre voyage de rêve, n’hésitez pas à contacter Hugo chez Bretzel Travel. Toujours disponible et passionné par l’Allemagne, il se fera un plaisir de vous guider et de vous aider à créer des souvenirs magiques cet hiver !

Contact : Hugo Bailly (CEO & Co-Fondateur) hugo@bretzeltravel.com
Téléphone : 01 59 14 00 00 / +49 (0) 221 58609107



Site web (Voyages en Allemagne sur Mesure – Bretzel Travel 🌍)

>> BRETZEL TRAVEL dans l'Annuaire DESTIMAG

linkedin instagram



Lu 128 fois

Tags : Bretzel Travel
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 29 Septembre 2025 - 00:05 Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam

Lundi 29 Septembre 2025 - 00:05 La Gastronomie Portugaise – Le Monde Délicieux des Soupes

Brand News DestiMaG

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets
Visites hors des sentiers-battus, périodes clés, combinés d’îles, hébergements premium…...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam

Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets

Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam

La Gastronomie Portugaise – Le Monde Délicieux des Soupes

Marchés de Noël : l’Allemagne, quoi d’autre ?

Roadshow Canada en décembre : les inscriptions sont ouvertes !

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
AirMaG

AirMaG

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"
Distribution

Distribution

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Trip.com va vendre les billets de train SNCF
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot
Partez en France

Partez en France

Halloween 2025 : découvrez le programme monstrueux des parcs d’attractions !

Halloween 2025 : découvrez le programme monstrueux des parcs d’attractions !
Production

Production

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias