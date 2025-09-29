Marchés de Noël : l’Allemagne, quoi d’autre ?



L’Allemagne, la référence des marchés de Noël en Europe

Quand on pense à l’esprit de Noël, difficile de ne pas imaginer l’Allemagne et ses célèbres Weihnachtsmärkte. En effet, le pays est considéré comme le berceau de cette tradition : le premier marché de Noël remonte au XVe siècle, à Dresde, et depuis, des centaines de villes et villages perpétuent ce rituel hivernal. Chaque année, des millions de visiteurs du monde entier se rendent en Allemagne pour découvrir ces places illuminées, où se mêlent chalets en bois, odeurs de vin chaud épicé, spécialités gourmandes et artisanat local.



Des grandes métropoles comme Munich, Cologne ou Nuremberg aux petites cités médiévales, chaque marché possède son identité, ses spécialités et son ambiance unique. Certains sont réputés pour leurs décorations spectaculaires, d’autres pour leur gastronomie ou leurs spectacles traditionnels. L’Allemagne est donc la destination incontournable pour vivre la féerie de Noël dans toute son authenticité.



Pour permettre aux voyageurs de profiter pleinement de cette ambiance féerique, Bretzel Travel a conçu deux itinéraires hivernaux sur mesure, alliant découvertes culturelles, marchés de Noël emblématiques et paysages enneigés. Ces voyages promettent une immersion authentique dans la magie de Noël, du Rhin aux Alpes bavaroises.



Un voyage au fil du Rhin et des marchés de Noël

En Avent toute ! Marchés de Noël et surprises sur le Rhin : on vous entraîne dans un décor enchanteur, entre villes historiques et embarcations fluviales. De Cologne à Rüdesheim, chaque escale dévoile un marché de Noël unique : des chalets scintillants, des spécialités locales à déguster et des traditions à découvrir.

Une croisière sur le Rhin permettra d’admirer les châteaux illuminés et les paysages hivernaux. Ce voyage est une immersion authentique dans l’esprit de Noël allemand, accessible à seulement 3h15 en train depuis Paris !



De Munich aux Alpes : un Noël avant l’heure

Un hiver magique de Munich aux Alpes ? Cap au sud de l’Allemagne ! La capitale bavaroise vous accueille avec l’un des marchés de Noël les plus connus du pays, avant de vous conduire vers des villages alpins pittoresques, entre traditions montagnardes et panoramas enneigés.

De Garmisch-Partenkirchen aux lacs gelés de Haute-Bavière, ce voyage combine découvertes culturelles, randonnées douces et moments de détente au coin du feu. Une expérience à la fois festive et ressourçante, parfaite pour célébrer l’hiver autrement.