L’engagement d’Assur-Travel : accompagner nos clients à chaque étape

Des moyens techniques et humains mis à disposition de nos partenaires

- Une plateforme de e-learning intuitive et complète, dédiée à l’assurance voyage. Elle permet aux équipes de se former sur l’ensemble des sujets liés aux produits d’assurance : mémos pédagogiques pour comprendre les garanties et savoir les présenter simplement aux clients, nombreux cas pratiques, techniques de vente, déclaration et gestion des sinistres, ainsi que les principales notions liées au cadre réglementaire de la profession ;



- Un comparateur de garanties Cartes Bancaires, développé par Assur-Travel, permettant de comparer simplement les garanties du contrat d’assurance voyage proposé avec celles incluses dans la carte bancaire du client. Quelle que soit la carte détenue (Classic, Gold, Infinite, etc.) et quelle que soit la banque, le comparateur permet d’identifier rapidement les différences de couverture et les éventuelles garanties non couvertes ;



- Un espace extranet dédié aux agences de voyages partenaires, centralisant l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion de l’assurance : souscription des contrats, déclaration et suivi des sinistres en temps réel, accès aux conditions générales de vente, consultation des incentives et accès direct aux différents outils, dont le comparateur cartes bancaires ;



- Des webservices et des API, développés par nos équipes informatiques, permettant d’intégrer directement la vente de l’assurance au parcours de réservation et de commercialisation du voyage. Une solution qui facilite ainsi l’intégration de l’assurance dans les outils et les parcours de vente de nos partenaires ;



- Une gestion réactive et un accompagnement personnalisé, avec des délais de traitement n’excédant pas 5 jours et des interlocuteurs dédiés disponibles par téléphone pour répondre aux questions et accompagner les partenaires au quotidien ;