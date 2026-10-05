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L’engagement d’Assur-Travel : accompagner nos clients à chaque étape

Pour Assur-Travel, courtier grossiste gestionnaire, spécialiste de la mobilité internationale, la réactivité et la disponibilité des équipes sont indispensables, notamment par la complexité d’un métier qui évolue de jour en jour.


L’assurance est un métier particulièrement technique, qui nécessite expertise et accompagnement. C’est pourquoi Assur-Travel met à la disposition de ses partenaires des outils et des solutions clés en main, afin de faciliter la commercialisation de ses produits d’assurance et de les accompagner à chaque étape du parcours de vente.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 00:05

Le site de e-learning conçu par Assur-Travel © Shutterstock
Le site de e-learning conçu par Assur-Travel © Shutterstock
CroisiEurope

Des moyens techniques et humains mis à disposition de nos partenaires


- Une plateforme de e-learning intuitive et complète, dédiée à l’assurance voyage. Elle permet aux équipes de se former sur l’ensemble des sujets liés aux produits d’assurance : mémos pédagogiques pour comprendre les garanties et savoir les présenter simplement aux clients, nombreux cas pratiques, techniques de vente, déclaration et gestion des sinistres, ainsi que les principales notions liées au cadre réglementaire de la profession ;

- Un comparateur de garanties Cartes Bancaires, développé par Assur-Travel, permettant de comparer simplement les garanties du contrat d’assurance voyage proposé avec celles incluses dans la carte bancaire du client. Quelle que soit la carte détenue (Classic, Gold, Infinite, etc.) et quelle que soit la banque, le comparateur permet d’identifier rapidement les différences de couverture et les éventuelles garanties non couvertes ;

- Un espace extranet dédié aux agences de voyages partenaires, centralisant l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion de l’assurance : souscription des contrats, déclaration et suivi des sinistres en temps réel, accès aux conditions générales de vente, consultation des incentives et accès direct aux différents outils, dont le comparateur cartes bancaires ;

- Des webservices et des API, développés par nos équipes informatiques, permettant d’intégrer directement la vente de l’assurance au parcours de réservation et de commercialisation du voyage. Une solution qui facilite ainsi l’intégration de l’assurance dans les outils et les parcours de vente de nos partenaires ;

- Une gestion réactive et un accompagnement personnalisé, avec des délais de traitement n’excédant pas 5 jours et des interlocuteurs dédiés disponibles par téléphone pour répondre aux questions et accompagner les partenaires au quotidien ;

- Des webinaires et des formations sur mesure, proposés à distance ou en présentiel, selon les besoins, les attentes et les thématiques identifiés avec nos partenaires.
Assur-Travel lors du dernier salon IFTM © Arnaud Gérard
Assur-Travel lors du dernier salon IFTM © Arnaud Gérard

Des moyens humains pour des réponses sur-mesure

Tous basés à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord de la France, la plupart des salariés chez Assur-Travel parlent plusieurs langues.

C’est une quarantaine de personnes qui ne sont là que pour traiter au mieux vos dossiers et répondre à toutes vos questions, immédiatement, par téléphone ou mail.

Notre mot d’ordre : assurer des délais de gestion et surtout de remboursement qui n’excèdent pas 5 jours !

Pour nos clients grands comptes nous allons encore plus loin en leur dédiant un gestionnaire : ainsi, il connait tous les process et peut répondre à chacune des problématiques du client. Une relation de confiance est instaurée entre les deux parties, et la communication est facilitée.

Enfin, pour animer le réseau, nous proposons des webinaires et formations en distanciel ou présentiel (sur demande), selon les besoins et thématiques de nos partenaires.

Une newsletter est éditée chaque trimestre, pour informer de nos dernières actualités.

Si vous souhaitez travailler avec une entreprise à taille humaine, avec des interlocuteurs qui vous apportent des réponses sur-mesure, n’hésitez à pas à choisir Assur-Travel pour vous accompagner.

L’engagement d’Assur-Travel : accompagner nos clients à chaque étape
Pour toutes vos demandes liées à votre activité commerciale (propositions / devis, émission de contrat et paramétrage, avenant, émission ou modification de notice, de changement de tarif...), n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse suivante :
service.commercial@assur-travel.fr

www.assur-travel.fr

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Tags : Assur-Travel
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