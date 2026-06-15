Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

La recherche du soleil et des destinations balnéaires reste une priorité ;

Les voyageurs privilégient les destinations offrant un bon équilibre entre détente, culture et activités ;

Les expériences authentiques et immersives gagnent en importance ;

Les séjours axés sur la nature, l'aventure et le bien-être continuent de progresser ;

L'accessibilité et le rapport qualité-prix demeurent des critères déterminants dans le choix d'une destination.

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L'analyse des destinations les plus recherchées révèle plusieurs tendances fortes pour l'été:Nous enregistrons une hausse de plus de 15 % des souscriptions à l’assurance voyage Assur Travel de nos partenaires voyagistes, les incertitudes géopolitiques actuelles incitant davantage les voyageurs à se protéger.Cette année encore, les voyageurs recherchent avant tout des expériences mémorables, qu'il s'agisse de découvrir les trésors culturels de l'Europe méditerranéenne ou de vivre une aventure exceptionnelle en Afrique de l'Est.