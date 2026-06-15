logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

A quelques semaines du lancement des vacances estivales, où comptent partir les Français cet été ?


Entre la hausse des coûts du transport aérien liée à l'augmentation du prix du kérosène, l'inflation qui pèse sur le budget des ménages et les incertitudes géopolitiques dans certaines régions du monde, les voyageurs français privilégient davantage des destinations proches, accessibles et perçues comme rassurantes.

Dans ce contexte, la Tanzanie fait figure d'exception. Depuis plusieurs années, la destination connaît une progression constante de son attractivité auprès des voyageurs français. Malgré un coût de transport plus élevé que les destinations européennes, elle bénéficie d'un positionnement unique mêlant aventure, nature, observation de la faune sauvage et séjours balnéaires à Zanzibar.

Cette évolution explique notamment le succès de destinations européennes comme l'Espagne, la Grèce ou l'Italie.

Toujours d’après le nombre de souscriptions enregistrées par les agences de voyage et Tour-Opérateurs dans le logiciel Assur-Travel, quels sont les pays qui ont le vent en poupe cet été 2026 ?
Découvrez le top 5 !


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 00:05

La Tanzanie, une destination qui fait figure d’exception cette année © Assur Travel
La Tanzanie, une destination qui fait figure d’exception cette année © Assur Travel
CroisiEurope

L'Espagne, une valeur sûre qui séduit toujours autant


L'Espagne reste l'une des destinations préférées des voyageurs européens encore cette année ! Son succès repose sur une combinaison gagnante : un climat ensoleillé, des plages réputées, une gastronomie appréciée et une offre touristique particulièrement diversifiée.

Destination proche de la France, elle plait pour son accessibilité en termes de distance et rapport qualité prix.

Des îles Baléares aux côtes andalouses, en passant par Barcelone ou Madrid, le pays propose aussi bien des séjours balnéaires que des escapades culturelles. Son accessibilité et la fréquence des liaisons aériennes continuent également de renforcer son attractivité.

La Grèce, entre cartes postales et authenticité

La Grèce confirme son statut de destination incontournable pour les vacances d'été.
Tout comme l’Espagne, elle reste facilement accessible car elle est à quelques heures d’avion de la France.

Les voyageurs sont attirés par la beauté de ses îles, ses eaux cristallines et son patrimoine historique exceptionnel.

Au-delà des célèbres Santorin et Mykonos, de nombreuses îles plus confidentielles gagnent en popularité auprès des touristes en quête d'expériences authentiques et de tranquillité. La Grèce séduit également par son excellent rapport qualité-prix et son ambiance chaleureuse.

L'Italie, l'art de vivre à l'italienne

L'Italie continue de faire rêver grâce à son mélange unique de culture, de gastronomie et de paysages variés. Des villages colorés des Cinque Terre aux plages de Sardaigne, en passant par les villes historiques comme Rome, Florence ou Venise, le pays offre une multitude d'expériences.

Cette année, les voyageurs semblent particulièrement attirés par les régions qui allient patrimoine, nature et douceur de vivre.

La Tanzanie, la montée en puissance du voyage d'aventure

La recherche d'expériences authentiques et de voyages à forte valeur émotionnelle contribue à renforcer cet engouement. Pour de nombreux voyageurs, la Tanzanie représente aujourd'hui une destination « voyage d'une vie ».

Parmi les destinations les plus remarquées de cet été, la Tanzanie s'impose comme un choix privilégié pour les voyageurs en quête d'expériences uniques. Les safaris dans les grands parcs nationaux, l'observation de la faune sauvage et l'ascension du Kilimandjaro attirent de plus en plus d'amateurs de nature et d'aventure.

L'archipel de Zanzibar complète cette offre avec ses plages paradisiaques et ses eaux turquoise. La Tanzanie bénéficie pleinement de la tendance actuelle vers les voyages immersifs et les séjours à forte valeur expérientielle.

Le Maroc, une destination proche et dépaysante

Le Maroc séduit par sa proximité, son accessibilité et la richesse de son patrimoine culturel. Marrakech, Agadir, Essaouira ou encore le désert du Sahara attirent des voyageurs aux profils variés, à la recherche de dépaysement sans partir à l'autre bout du monde.

Le pays profite également de l'essor du tourisme expérientiel, avec des séjours axés sur la découverte des traditions locales, de l'artisanat, de la gastronomie et des paysages naturels. Son climat favorable et son excellent rapport qualité-prix renforcent son attractivité pendant la saison estivale.

Les grandes tendances qui expliquent ces choix

L'analyse des destinations les plus recherchées révèle plusieurs tendances fortes pour l'été:

  • La recherche du soleil et des destinations balnéaires reste une priorité ;
  • Les voyageurs privilégient les destinations offrant un bon équilibre entre détente, culture et activités ;
  • Les expériences authentiques et immersives gagnent en importance ;
  • Les séjours axés sur la nature, l'aventure et le bien-être continuent de progresser ;
  • L'accessibilité et le rapport qualité-prix demeurent des critères déterminants dans le choix d'une destination.

Nous enregistrons une hausse de plus de 15 % des souscriptions à l’assurance voyage Assur Travel de nos partenaires voyagistes, les incertitudes géopolitiques actuelles incitant davantage les voyageurs à se protéger.

Cette année encore, les voyageurs recherchent avant tout des expériences mémorables, qu'il s'agisse de découvrir les trésors culturels de l'Europe méditerranéenne ou de vivre une aventure exceptionnelle en Afrique de l'Est.

Contactez-nous pour offrir le meilleur de l’assurance voyage à vos clients !

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?
Pour toutes vos demandes liées à votre activité commerciale (propositions / devis, émission de contrat et paramétrage, avenant, émission ou modification de notice, de changement de tarif...), n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse suivante :
service.commercial@assur-travel.fr

www.assur-travel.fr

Suivez Assur-Travel sur les réseaux !

facebookinstagram instagram



Lu 169 fois

Tags : Assur-Travel
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 15 Juin 2026 - 00:05 Aletsch Arena

Lundi 8 Juin 2026 - 00:05 Quartier Libre, un TO proche de vous qui vous chouchoute

Brand News DestiMaG

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?
Entre la hausse des coûts du transport aérien liée à l'augmentation du prix du kérosène,...
IFTM
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire

Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le Mois des Agents de Voyages : retour sur une expérience 100 % Martinique

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

Voyage en train GoldenPass Express Classique

Vous pensez déjà à votre programmation groupes pour 2027?

Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités
AirMaG

AirMaG

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille
Distribution

Distribution

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
La Travel Tech

La Travel Tech

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol
Partez en France

Partez en France

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été
Production

Production

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
TravelJobs

Emploi & Formation

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias