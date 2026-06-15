Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

L'Espagne, une valeur sûre qui séduit toujours autant
L'Espagne reste l'une des destinations préférées des voyageurs européens encore cette année ! Son succès repose sur une combinaison gagnante : un climat ensoleillé, des plages réputées, une gastronomie appréciée et une offre touristique particulièrement diversifiée.
Destination proche de la France, elle plait pour son accessibilité en termes de distance et rapport qualité prix.
Des îles Baléares aux côtes andalouses, en passant par Barcelone ou Madrid, le pays propose aussi bien des séjours balnéaires que des escapades culturelles. Son accessibilité et la fréquence des liaisons aériennes continuent également de renforcer son attractivité.
La Grèce, entre cartes postales et authenticité
La Grèce confirme son statut de destination incontournable pour les vacances d'été.
Tout comme l’Espagne, elle reste facilement accessible car elle est à quelques heures d’avion de la France.
Les voyageurs sont attirés par la beauté de ses îles, ses eaux cristallines et son patrimoine historique exceptionnel.
Au-delà des célèbres Santorin et Mykonos, de nombreuses îles plus confidentielles gagnent en popularité auprès des touristes en quête d'expériences authentiques et de tranquillité. La Grèce séduit également par son excellent rapport qualité-prix et son ambiance chaleureuse.
Tout comme l’Espagne, elle reste facilement accessible car elle est à quelques heures d’avion de la France.
Les voyageurs sont attirés par la beauté de ses îles, ses eaux cristallines et son patrimoine historique exceptionnel.
Au-delà des célèbres Santorin et Mykonos, de nombreuses îles plus confidentielles gagnent en popularité auprès des touristes en quête d'expériences authentiques et de tranquillité. La Grèce séduit également par son excellent rapport qualité-prix et son ambiance chaleureuse.
L'Italie, l'art de vivre à l'italienne
L'Italie continue de faire rêver grâce à son mélange unique de culture, de gastronomie et de paysages variés. Des villages colorés des Cinque Terre aux plages de Sardaigne, en passant par les villes historiques comme Rome, Florence ou Venise, le pays offre une multitude d'expériences.
Cette année, les voyageurs semblent particulièrement attirés par les régions qui allient patrimoine, nature et douceur de vivre.
Cette année, les voyageurs semblent particulièrement attirés par les régions qui allient patrimoine, nature et douceur de vivre.
La Tanzanie, la montée en puissance du voyage d'aventure
La recherche d'expériences authentiques et de voyages à forte valeur émotionnelle contribue à renforcer cet engouement. Pour de nombreux voyageurs, la Tanzanie représente aujourd'hui une destination « voyage d'une vie ».
Parmi les destinations les plus remarquées de cet été, la Tanzanie s'impose comme un choix privilégié pour les voyageurs en quête d'expériences uniques. Les safaris dans les grands parcs nationaux, l'observation de la faune sauvage et l'ascension du Kilimandjaro attirent de plus en plus d'amateurs de nature et d'aventure.
L'archipel de Zanzibar complète cette offre avec ses plages paradisiaques et ses eaux turquoise. La Tanzanie bénéficie pleinement de la tendance actuelle vers les voyages immersifs et les séjours à forte valeur expérientielle.
Parmi les destinations les plus remarquées de cet été, la Tanzanie s'impose comme un choix privilégié pour les voyageurs en quête d'expériences uniques. Les safaris dans les grands parcs nationaux, l'observation de la faune sauvage et l'ascension du Kilimandjaro attirent de plus en plus d'amateurs de nature et d'aventure.
L'archipel de Zanzibar complète cette offre avec ses plages paradisiaques et ses eaux turquoise. La Tanzanie bénéficie pleinement de la tendance actuelle vers les voyages immersifs et les séjours à forte valeur expérientielle.
Le Maroc, une destination proche et dépaysante
Le Maroc séduit par sa proximité, son accessibilité et la richesse de son patrimoine culturel. Marrakech, Agadir, Essaouira ou encore le désert du Sahara attirent des voyageurs aux profils variés, à la recherche de dépaysement sans partir à l'autre bout du monde.
Le pays profite également de l'essor du tourisme expérientiel, avec des séjours axés sur la découverte des traditions locales, de l'artisanat, de la gastronomie et des paysages naturels. Son climat favorable et son excellent rapport qualité-prix renforcent son attractivité pendant la saison estivale.
Le pays profite également de l'essor du tourisme expérientiel, avec des séjours axés sur la découverte des traditions locales, de l'artisanat, de la gastronomie et des paysages naturels. Son climat favorable et son excellent rapport qualité-prix renforcent son attractivité pendant la saison estivale.
Les grandes tendances qui expliquent ces choix
L'analyse des destinations les plus recherchées révèle plusieurs tendances fortes pour l'été:
Nous enregistrons une hausse de plus de 15 % des souscriptions à l’assurance voyage Assur Travel de nos partenaires voyagistes, les incertitudes géopolitiques actuelles incitant davantage les voyageurs à se protéger.
Cette année encore, les voyageurs recherchent avant tout des expériences mémorables, qu'il s'agisse de découvrir les trésors culturels de l'Europe méditerranéenne ou de vivre une aventure exceptionnelle en Afrique de l'Est.
- La recherche du soleil et des destinations balnéaires reste une priorité ;
- Les voyageurs privilégient les destinations offrant un bon équilibre entre détente, culture et activités ;
- Les expériences authentiques et immersives gagnent en importance ;
- Les séjours axés sur la nature, l'aventure et le bien-être continuent de progresser ;
- L'accessibilité et le rapport qualité-prix demeurent des critères déterminants dans le choix d'une destination.
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