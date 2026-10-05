Brand USA : Caroline Beteta nommée PDG par intérim

« Ma priorité sera claire : obtenir la reconduction du mandat de Brand USA et veiller à ce que cette organisation essentielle puisse poursuivre sa mission d’accueil des visiteurs du monde entier aux États-Unis »

Caroline Beteta connaît Brand USA depuis sa création. Elle avaitdes fondations de l’organisation lorsqu’elle était présidente nationale de l’, avant d’y occuper plusieurs fonctions, dont vice-présidente chargée des opérations, présidente du conseil d’administration et PDG par intérim., déclare-t-elle dans un communiqué.Elle succédera à, qui quitteraleaprès plus de deux ans à sa tête. Il rejoindra ensuiteen tant que président-directeur général à compter du