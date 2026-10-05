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Brand USA : Caroline Beteta nommée PDG par intérim

L’ancienne dirigeante de Visit California prendra ses fonctions le 9 novembre


Brand USA a nommé Caroline Beteta présidente-directrice générale par intérim. Ancienne PDG de Visit California, elle succédera à Fred Dixon le 9 novembre 2026 et aura notamment pour priorité d’obtenir la reconduction du mandat de l’organisme de promotion touristique des États-Unis.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 15:32

Caroline Beteta prendra la direction par intérim de Brand USA à compter du 9 novembre 2026 - Photo : Brand USA
Caroline Beteta prendra la direction par intérim de Brand USA à compter du 9 novembre 2026 - Photo : Brand USA
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Brand USA a nommé Caroline Beteta en tant que présidente-directrice générale par intérim. Elle prendra ses fonctions le 9 novembre 2026.

Elle apporte à cette mission plus de trente ans d’expérience dans le tourisme et une connaissance approfondie de l’organisation, dont elle a notamment été présidente du conseil d’administration et PDG par intérim.

Elle a dirigé Visit California de janvier 1998 à septembre 2026. Sous sa direction, l’organisme a notamment développé le financement de la promotion touristique, ouvert des bureaux à l’international et mené des campagnes marketing à l’échelle mondiale.

Une priorité : la reconduction du mandat de Brand USA

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Caroline Beteta connaît Brand USA depuis sa création. Elle avait participé à la mise en place des fondations de l’organisation lorsqu’elle était présidente nationale de l’U.S. Travel Association, avant d’y occuper plusieurs fonctions, dont vice-présidente chargée des opérations, présidente du conseil d’administration et PDG par intérim.

« Ma priorité sera claire : obtenir la reconduction du mandat de Brand USA et veiller à ce que cette organisation essentielle puisse poursuivre sa mission d’accueil des visiteurs du monde entier aux États-Unis », déclare-t-elle dans un communiqué.

Elle succédera à Fred Dixon, qui quittera Brand USA le 13 novembre après plus de deux ans à sa tête. Il rejoindra ensuite NYC Tourism + Conventions en tant que président-directeur général à compter du 1er décembre.

A lire aussi : Brand USA Travel Week : une édition 2026 dédiée à la reconquête du marché européen

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Tags : brand usa
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