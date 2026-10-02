Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027

Les chiffres s’améliorent progressivement après la crise du printemps, avec des prises de commande pour le mois de septembre qui progressent par rapport à septembre 2025, en valeur

Nous voyons à nouveau des clients se projetant pour les mois prochains, qui poussent la porte des agences, avec de beaux dossiers

Les incertitudes persistent chaque jour, avec des interrogations sur le pouvoir d’achat ou encore la fragilisation de certains opérateurs, notamment des compagnies aériennes