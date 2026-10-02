Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027

La saison des conventions régionales des Entreprises du Voyage (EDV) est officiellement ouverte. Cette année, c’est les EDV Centre-Ouest, présidées par Yvon Peltanche (Eden Tour) qui entame un troisième mandat, qui a ouvert le ban, avec une originalité.
Pour son événement organisé à Istanbul, la branche régionale du syndicat patronal s’est associée avec le Sud-Ouest. « J’ai été élu il y a quelques mois et je souhaitais relancer l’organisation d’une convention, qui faisait défaut à notre région » explique Bruno Abenin (Travel Evasion), nouveau président des EDV Sud-Ouest.
L’union fait la force et le rapprochement s’est fait naturellement, pour gagner du temps et mutualiser les moyens, mais aussi avec l’idée d’ouvrir plus largement les échanges entre adhérents.
Pour son événement organisé à Istanbul, la branche régionale du syndicat patronal s’est associée avec le Sud-Ouest. « J’ai été élu il y a quelques mois et je souhaitais relancer l’organisation d’une convention, qui faisait défaut à notre région » explique Bruno Abenin (Travel Evasion), nouveau président des EDV Sud-Ouest.
L’union fait la force et le rapprochement s’est fait naturellement, pour gagner du temps et mutualiser les moyens, mais aussi avec l’idée d’ouvrir plus largement les échanges entre adhérents.
Des intervenants qui passionnent
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Valérie Boned prend la présidence de la CAT
Environ 80 patrons du tourisme (une cinquantaine de licences) ont fait le déplacement en Turquie, complétés par 19 partenaires qui ont présenté leurs produits lors d’un workshop organisé sur un bateau navigant sur le Bosphore.
La convention a également été l’occasion d’une journée entière de débats. L’approche pragmatique et pédagogique de François Gemenne, professeur à HEC Paris et auteur principal du 6ème rapport du GIEC, sur les transformations économiques liées à la transition écologique, a passionné les participants.
Tout comme l’intervention de Charles Tandonnet du groupe Travelsoft, venu parler de l’Intelligence artificielle. Demain, face aux IA, le métier de l’agent de voyage sera de sécuriser le client et de générer de la confiance à destination a-t-il rappelé.
Valérie Boned, présidente nationale des EDV, a également profité de la convention pour dérouler les grands sujets qui allaient rythmer la vie du syndicat dans les prochains mois, avec d’abord un point sur la conjoncture.
La convention a également été l’occasion d’une journée entière de débats. L’approche pragmatique et pédagogique de François Gemenne, professeur à HEC Paris et auteur principal du 6ème rapport du GIEC, sur les transformations économiques liées à la transition écologique, a passionné les participants.
Tout comme l’intervention de Charles Tandonnet du groupe Travelsoft, venu parler de l’Intelligence artificielle. Demain, face aux IA, le métier de l’agent de voyage sera de sécuriser le client et de générer de la confiance à destination a-t-il rappelé.
Valérie Boned, présidente nationale des EDV, a également profité de la convention pour dérouler les grands sujets qui allaient rythmer la vie du syndicat dans les prochains mois, avec d’abord un point sur la conjoncture.
Une reprise qui demeure fragile
« Les chiffres s’améliorent progressivement après la crise du printemps, avec des prises de commande pour le mois de septembre qui progressent par rapport à septembre 2025, en valeur » a d'abord rassuré Valérie Boned.
Lire aussi : Baromètre EDV - Orchestra : les vacances de la Toussaint en retard fin septembre
« Nous voyons à nouveau des clients se projetant pour les mois prochains, qui poussent la porte des agences, avec de beaux dossiers ».
Pour autant, la situation demeure fragile. « Les incertitudes persistent chaque jour, avec des interrogations sur le pouvoir d’achat ou encore la fragilisation de certains opérateurs, notamment des compagnies aériennes ». Ainsi Volotea, très présente dans l’ouest, à Nantes mais aussi à Brest où la compagnie met en sommeil sa base pour tout l’hiver.
Cette prudence a été renforcée par l’intervention de Marc-Elie Caspar, directeur France de Convera, qui a dressé un bilan peu rassurant de la situation économique française.
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« Nous voyons à nouveau des clients se projetant pour les mois prochains, qui poussent la porte des agences, avec de beaux dossiers ».
Pour autant, la situation demeure fragile. « Les incertitudes persistent chaque jour, avec des interrogations sur le pouvoir d’achat ou encore la fragilisation de certains opérateurs, notamment des compagnies aériennes ». Ainsi Volotea, très présente dans l’ouest, à Nantes mais aussi à Brest où la compagnie met en sommeil sa base pour tout l’hiver.
Cette prudence a été renforcée par l’intervention de Marc-Elie Caspar, directeur France de Convera, qui a dressé un bilan peu rassurant de la situation économique française.
"Il est nécessaire d'encadrer l'utilisation de l'IA"
L’IA a également occupé une large place dans l’intervention de Valérie Boned. « Il nous faut examiner les enjeux, accompagner les agences avec des experts… » a poursuivi la présidente.
Ainsi, les EDV ont lancé un projet avec deux régions pilotes afin d’étudier les cas d’usages et aider les entreprises à prendre la bonne voie.
« On constate que tout le monde utilise l’IA, souvent de manière intuitive ; mais c’est la jungle, et cette jungle est dangereuse. Si nous ne prenons pas le train de l'IA, nous resterons sur le quai. Mais il est nécessaire d’encadrer son utilisation : quelles tâches confie t-on à l’IA, quelle place pour l’être humain, quelles règles pour les salariés… ».
Ainsi, les EDV ont lancé un projet avec deux régions pilotes afin d’étudier les cas d’usages et aider les entreprises à prendre la bonne voie.
« On constate que tout le monde utilise l’IA, souvent de manière intuitive ; mais c’est la jungle, et cette jungle est dangereuse. Si nous ne prenons pas le train de l'IA, nous resterons sur le quai. Mais il est nécessaire d’encadrer son utilisation : quelles tâches confie t-on à l’IA, quelle place pour l’être humain, quelles règles pour les salariés… ».
Un webinaire et un guide sur l’IA
S’il est impossible de réaliser une charte type pour la profession, le syndicat annonce un webinaire le mardi 6 octobre, qui présentera aux adhérents un guide permettant à chacun de construire sa propre charte, des relations avec les fournisseurs aux règles d’utilisation pour les salariés.
Ce guide sera ensuite diffusé sous la forme d’un document de six pages, avec des codes couleurs en fonction de la vigilance à avoir selon les différents usages répertoriés, du traitement des mails à celui des litiges en passant par la production de contenus, de photos…
Pour accompagner au mieux les adhérents dans le déploiement de l’IA, les EDV ont également signé, il y a quelques mois, un partenariat avec l’entreprise Concentrix.
Ce guide sera ensuite diffusé sous la forme d’un document de six pages, avec des codes couleurs en fonction de la vigilance à avoir selon les différents usages répertoriés, du traitement des mails à celui des litiges en passant par la production de contenus, de photos…
Pour accompagner au mieux les adhérents dans le déploiement de l’IA, les EDV ont également signé, il y a quelques mois, un partenariat avec l’entreprise Concentrix.
Facturation électronique : frictions autour du voyage d’affaires
Autre sujet, la facturation électronique va continuer à occuper les EDV en 2027. Le syndicat a édité deux livres blancs pour aider ses adhérents, l’une pour l’activité loisirs, l’autre pour le voyage d’affaires.
Valérie Boned reconnaît que pour ce dernier, il demeure des incertitudes. « Nous avons des discussions avec Bercy. Nous n’avons pas encore trouvé de solutions pour 20% des activités liées au voyage d’affaires et les discussions sont tendues avec la SNCF ».
En parallèle, la transposition dans le droit français de la nouvelle directive européenne sur les voyages à forfait va également occuper les esprits, avec pour ligne d’arrivée fin 2028.
« Nous allons commencer à travailler sur le sujet avec la Direction Générale des Entreprises et le cabinet du ministre Serge Papin » complète la présidente. Sachant que le calendrier électoral, avec la présidentielle et dans la foulée un nouveau gouvernement - et sûrement une nouvelle Assemblée Nationale - risque de compliquer la tâche.
Lire aussi : ECTAA : les grands dossiers qui vont marquer la rentrée européenne
Valérie Boned reconnaît que pour ce dernier, il demeure des incertitudes. « Nous avons des discussions avec Bercy. Nous n’avons pas encore trouvé de solutions pour 20% des activités liées au voyage d’affaires et les discussions sont tendues avec la SNCF ».
En parallèle, la transposition dans le droit français de la nouvelle directive européenne sur les voyages à forfait va également occuper les esprits, avec pour ligne d’arrivée fin 2028.
« Nous allons commencer à travailler sur le sujet avec la Direction Générale des Entreprises et le cabinet du ministre Serge Papin » complète la présidente. Sachant que le calendrier électoral, avec la présidentielle et dans la foulée un nouveau gouvernement - et sûrement une nouvelle Assemblée Nationale - risque de compliquer la tâche.
Lire aussi : ECTAA : les grands dossiers qui vont marquer la rentrée européenne
Un oral du tourisme avec les candidats à la présidentielle
Dans ce contexte, et en tant que nouvelle présidente de la Confédération des Acteurs du Tourisme (en complément de sa fonction aux EDV) qui regroupe 22 fédérations professionnelles, Valérie Boned entend également faire entendre plus fortement la voix du tourisme.
Avec ADN Tourisme, l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) et Instituts nationaux de tourisme (INNTO France), la CAT sera à la manœuvre pour l’organisation d’un « grand oral du tourisme – présidentiel 2027 », le 1er décembre prochain.
Tous les candidats à la présidentielle sont invités à y présenter leur vision du tourisme et leurs ambitions en la matière. Plusieurs ont déjà répondu favorablement à l’invitation.
« Nous n’en attendons pas une révolution mais il est important d’être visible. L’événement sera l’occasion de rappeler le poids du secteur et demander davantage de reconnaissance. Nous participons à la croissance, nous créons de la valeur. Il faut que l’on nous fiche la paix, notamment sur la plan fiscal » conclut Valérie Boned.
Avec ADN Tourisme, l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) et Instituts nationaux de tourisme (INNTO France), la CAT sera à la manœuvre pour l’organisation d’un « grand oral du tourisme – présidentiel 2027 », le 1er décembre prochain.
Tous les candidats à la présidentielle sont invités à y présenter leur vision du tourisme et leurs ambitions en la matière. Plusieurs ont déjà répondu favorablement à l’invitation.
« Nous n’en attendons pas une révolution mais il est important d’être visible. L’événement sera l’occasion de rappeler le poids du secteur et demander davantage de reconnaissance. Nous participons à la croissance, nous créons de la valeur. Il faut que l’on nous fiche la paix, notamment sur la plan fiscal » conclut Valérie Boned.
Publié par Thierry Beaurepère Journaliste
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