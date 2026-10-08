Hugues Marchessaux (Air Austral) : "Nous faisons face à une crise d’une violence équivalente au Covid" [ABO]

Alors que cette source d’inquiétude peine à être effacée par le gouvernement, qui n’est pas en mesure d’agir, en raison de la dette et du budget austère promis par Sébastien Lecornu, la direction de la compagnie se mobilise pour traverser la crise en limitant au maximum les dommages.



" À moins de baigner dans un optimisme béat, on ne peut qu’être inquiet de la situation. Nous prenons donc un certain nombre de mesures pour contrer les effets les plus négatifs de cette crise.



Nous avons expliqué à nos actionnaires quelle était la situation. Ils nous ont demandé de prendre les mesures les plus efficaces possible. D’ailleurs, c’est pour cela que nous avons vendu les avions un peu plus tôt que prévu. Au départ, nous devions nous en séparer en fin d’année ", nous explique Hugues Marchessaux.



Une initiative qui aurait permis de dégager près d’une dizaine de millions d’euros et donc de renforcer la trésorerie, alors même que débute la très basse saison pour Air Austral.



La compagnie a aussi ajusté son plan de vol, en réduisant certaines rotations, afin de limiter les pertes et de faire remonter les prix, comme de nombreux autres acteurs.



Le développement attendra donc. " Nous sommes conservateurs sur notre réseau et sur un certain nombre de sujets, parce que, dans les périodes de crise, nous devons savoir faire le dos rond.



Nous sommes dans une gestion la plus prudente possible, dans cette situation compliquée. Dans pareille crise, il faut gérer prudemment, essayer de préserver du mieux possible sa trésorerie, car c’est la clé du succès ", nous dit-il, l’air grave.



La flambée du pétrole va bien évidemment, comme c’est aussi le cas pour Corsair, obérer les visées de redressement et de rentabilité du transporteur réunionnais.



Avec une facture de 60 millions d’euros, il va falloir écoper pour limiter la casse, d’autant que l’État ne pourra cette fois-ci plus revenir à la rescousse. Une entreprise ne peut, en effet, bénéficier que d’un plan de restructuration sur une période de dix ans.



De plus, face à des charges qui explosent, la rumeur circule autour d’un étalement, voire d’un non-versement du 13e mois, alors qu’il devait revenir à la suite de la fin de l’accord de performance collective, l’APC.



" Sur le 13e mois, l'information est erronée. L'APC s’est terminé au mois de juin (il prévoyait une baisse de salaire de 10% et la perte du 13e mois pendant deux ans, ndlr), mais j'ai toujours dit que cet accord n’était pas une fin en soi.



Les salariés ont joué le jeu pendant deux ans. Nous essayons de mettre en œuvre le maximum de mesures pour éviter de mettre les salariés de nouveau à contribution ", affirme le dirigeant.