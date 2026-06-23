Air Austral : bénéfices retrouvés, mais des défis toujours nombreux pour l'Outre-mer

À la question posée lors d’une table ronde au Paris Air Forum 2026 « La réglementation va-t-elle tuer le transport aérien ? », Hugues Marchessaux n’a pas mâché ses mots pour répondre qu’en tout cas elle n’était pas adaptée aux compagnies de l’Outre-Mer.



Tout comme la fiscalité française. Revenant sur ces sujets lorsque nous l’avons rencontré, il s’en est expliqué : « On nous dit que les tarifs des billets sont trop chers entre les territoires ultramarins et la métropole.



Nous l’entendons, mais de l'autre côté, lorsque nous demandons des exemptions qui pourraient alléger ces prix, on nous oppose un refus catégorique, en tout cas à l'heure où je parle.



Je dois vous rappeler que la TSBA, pour une famille de 4 personnes, c’est une augmentation conséquente. Là où elle payait moins de 5€, elle paye désormais 15€ de plus par billet sur l’axe Paris–Réunion. C'est conséquent. »



Concernant le règlement (CE) 261 qui fixe les règles quant aux droits des passagers aériens, là aussi le PDG d’Air Austral revendique des dispositions particulières pour les territoires ultramarins.



Il évoque pour cela le fait que La Réunion, dans le jargon du droit européen, est une RUP, une région Ultra-Périphérique.



Dans le traité de fonctionnement de l’Union européenne, l’article 349 reconnaît que ces régions présentent des handicaps structurels permettant des adaptations de la politique et du droit.



Sur la fameuse indemnisation des passagers au-delà d’un retard de trois heures, confirmée récemment, Hugues Marchessaux plaide sa cause et menace : « Nous devrions pouvoir bénéficier de dispositions particulières. Un incident qui arrive aujourd'hui sur un Paris - Francfort, 3 heures, c'est peut-être acceptable. Le même incident à Mayotte a des conséquences sur 3 jours.



La compagnie va donc payer pour les 3 jours et même au-delà, parce qu'en général, ça a des incidences derrière. Que va-t-il se passer à un moment donné ? Soit nous devrons répercuter ces pénalités dans le prix des billets, ce qui va à contresens d'essayer de réduire leur prix, soit on va dire qu'il y a certaines destinations qu'on ne peut plus assurer telles quelles, parce que ça devient trop compliqué. »