Air Austral renforce son offre long-courrier pour l'hiver 2022-2023

Avec l’accord de son actionnaire de référence, la SEMATRA, la compagnie reprendra ses vols entre Pierrefonds (La Réunion) et Maurice à compter du 02 novembre 2022, à raison de 2 fréquences hebdomadaires chaque mercredi et samedi.



La compagnie maintient par ailleurs son programme des vols vers l’Asie en proposant jusqu’à deux fréquences hebdomadaires au départ de La Réunion vers Chennai en Inde et Bangkok en Thaïlande.



" Air Austral disposera ainsi à nouveau d’un réseau complet de 17 destinations dans l’océan Indien pour la saison hiver 2022-2023.



La compagnie propose également des connexions via l’aéroport Paris-CDG depuis 19 villes de province et Bruxelles en partenariat TGVAir ", ajoute le Groupe dans un communiqué.