Air Austral : un partenariat avec Corsair est toujours possible 🔑

Depuis 2017 nous avons eu une vrai volonté de différentiation avec notamment une vrai montée en gamme de notre produit.



Dans la classe Club Austral (classe affaire ndlr) nous avons souhaité la dé-densifier en passant de 18 à 14 sièges full flat pour plus d’intimité.



Concernant notre classe confort, (classe intermédiaire entre classe affaire et classe éco ndlr) si dans certaines compagnies c’est plus une amélioration de la classe économique, à bord de nos avions c’est plutôt une déclinaison de notre classe Air Austral.



Aussi, nous travaillons avec la Chef réunionnaise Kelly Rangama, une étoile au guide Michelin, qui signe depuis le 1er septembre des plats aux saveurs de La Réunion dans toutes les classes.



A la carte dans la classe Club Austral, en pré-commande en classe confort et en extra repas dans notre classe économique.



Notre différentiation se fait aussi grâce à notre réseau régional et nos correspondances. Nous avons un très bon réseau de correspondances dans la région, qui nous apporte depuis la Métropole une bonne part de notre trafic.



Nous proposons jusqu’à 17 destinations en correspondance dans l’océan indien et ce réseau régional c’est aussi ce qui fait notre différence par rapport à la concurrence.

Air Austral s’est lancée il y a quelques mois dans un programme de labellisation RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Elle a soumis ses pratiques à une évaluation RSE menée par AFNOR Réunion/RUNCERT et porté par le Cluster GREEN, et vient d’obtenir le label “EFFICIENCE”. Ce label français, réunionnais, récompense l’engagement sociétal et environnemental, avec un point d’honneur donné à l’ancrage territorial et à la qualité de vie au travail.