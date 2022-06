Sauvetage d'Air Austral : un accord attendu dans les jours qui viennent !

Des discussions sont menées actuellement entre le CIRI et le consortium d'investisseurs réunionnais.



L'enjeu étant de trouver un compromis entre l'effort de l'Etat, sur la dette de la compagnie, et celui des acteurs locaux.



D'après nos informations, des négociations sont en cours, la fourchette est comprise entre 140 et 190 millions d'euros de prise en charge par le gouvernement, d'une dette frôlant les 300 millions d'euros.



La Sematra devrait aussi être mise à contribution.



Une bonne partie de ces pertes ont été creusées par le covid, soit par les décisions du gouvernement soit par celle de la Préfecture pour protéger l'île du covid, avec notamment les motifs impérieux.



Si pour le moment aucun accord n'a été trouvé, l'ensemble des partis se montrent confiants.



" En tout Etat de cause, la décision de la Commission est attendue fin juillet 2022.



Elle actera l'entrée au capital des investisseurs et sera suivie d'une assemblée générale pour définir la nouvelle gouvernance de l'entreprise, " nous informe cette source.



Le volet juridique devrait être bouclé vers la mi-septembre.



Dans l'ensemble, le discours se veut clairement optimiste et la direction d'Air Austral regarde devant.