Corsair à l’abordage d’Air Austral : une fausse bonne idée ? 🔑

En 2019, rien ne va plus pour la Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion qui dénonce une situation critique et une baisse continue du résultat net depuis 2015.Certes, la pandémie n’a pas arrangé les choses. La baisse drastique des passagers est venue fragiliser une situation déjà délicate.Selon la presse locale l'entreprise aurait perdu entre mars 2020 et mars 2021, plus deBref, il y a urgence à sauver le soldat Austral, lesté aussi par son obligation de continuité territoriale (2 vols hebdo minimum)Il reste à savoir comment et avec quels moyens. Jusqu’à présent, qui réunit le conseil régional de La Réunion, le conseil général et la Chambre de commerce et d'industrie. Autrement dit, de l’argent public essentiellement, même si la Compagnie s’est aussi endettée auprès d’établissements bancaires.