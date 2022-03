EXCLUSIF - Air Austral : la Direction s'en va-t'en guerre contre les pilotes 🔑

" Contrairement à la rumeur qui circule, nous n'avons pas les meilleurs salaires et nous avons été le plus durement mis à contribution par le chômage partiel.



Nous avons compris que le nouvel actionnaire a demandé de faire des efforts, assez significativement accès sur les PNT. "



Depuis deux ans, cette catégorie salariale a perdu 32% , sans inclure les départs qui ont été quantifiés à 22, soit 18% de l'effectif. Si les pilotes pensent avoir payé un tribut relativement cher, il semblerait que les études de benchmark s'aligneraient sur ceux de Corsair.



D'ailleurs, face à la reprise de l'activité et de la menace d'une grève en fin d'année 2021, les dirigeants du transporteur antillais ont remis en place les règles abolies durant la crise.



Ainsi, les négociations à Saint-Denis se baseraient sur des accords qui ne s'appliqueraient déjà plus au sein de Corsair.



Il faut s'avoir qu'au sein des rangs de cette dernière, le personnel verrait d'un mauvais œil un alignement sur les moins bonnes bases du futur groupe, préférant un mariage sur le mieux disant.



" C'est une agression manifeste, nous avons dépassé les bornes et nous allons entrer dans une phase assez dure.



Nous allons démontrer à ces personnes que les pilotes sont une ressource rare et chère, d'autant plus en ce moment, où nous recevons des dizaines d'offres chaque jour, " explique ce salarié ayant préféré conserver l'anonymat.



Et comme souvent, le nerf de la guerre est financier.



Dans une entreprise aux finances exsangues, Marie-Joseph Malé exige une baisse des salaires de ses PNT de l'ordre de 20%. Une offre qui recevra sans doute une fin de non-recevoir à l'issue de l'Assemblée générale, tant " les pilotes sont remontés ".