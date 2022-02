Air Austral-Corsair : mariage de raison en phase de roulage ! 🔑

Dans ce jeu des chaises musicales, l'Etat dicte ses règles.



" Ce ne sera pas une fusion à proprement parler, puisque les deux marques existeront de part et d'autre.



L'argent permettrait de renforcer les fonds propres, avec une société regroupant les actionnaires d'Air Austral et Corsair, puis un actionnaire en mesure d'apporter des fonds que les propriétaires historiques ne sont pas en mesure d'apporter, précise la source gouvernementale.



Et d'après nos informations, les heureux élus pour mener les mariés à l'autel ont été trouvés.



Ils auraient les moyens de proposer de jolies dotes afin de permettre la création d'une holding qui aura les moyens de ses ambitions. Aux Antilles, le chiffre de 3 investisseurs est évoqué.



Contrairement au premier tour de table pour reprendre Corsair, celui-ci ne serait pas exclusivement franco-français et rassemblerait encore moins des hommes d'affaires ultramarins.



" Il n'y a pas de volonté d'exclure des investisseurs étrangers, le processus est ouvert. Dans l'aérien, il est nécessaire de respecter des seuils de détention capitalistique. Il doit y avoir une discussion entre les actionnaires actuels et le nouvel arrivant, " assure notre source.



Ce serait aussi l'une des problématiques actuelles, puisque les Antillais présents dans Corsair ne voudraient pas voir leurs parts trop diluées et, à la Réunion, la Collectivité veut garder sa voix de blocage.



La création de la holding en est au stade du volet politique.



Parmi les prétendants, figurerait un fonds d'investissement, selon un fin connaisseur du secteur.