EXCLUSIF - Certares : après la distribution, le Fonds lorgne sur les réceptifs France 🔑

Nous ne pouvons pas en parler, tant que le dossier est en cours.Nous sommes intervenus et avons participé à certaines choses (sur Center Parcs, selon BFM). Nous avons passé beaucoup de temps à étudier le dossier avec Pierre&Vacances et la banque Rothschild.Nous aimons travailler avec les fondateurs et les managers, pour comprendre ce qu'ils veulent faire, leurs ambitions, mais aussi qui ils sont et leur façon de travailler.Nous ne cherchons pas spécialement un nom, mais plutôt à créer un plan de croissance avec des dirigeants. Nous ne sommes pas toujours actionnaires majoritaires comme d'autres fonds d'investissement.Une autre particularité que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'horizon fermé. Alors que les private equity investissent pour 3 ou 5 ans,Ce sont des projets industriels et de croissance qui nous motivent.Cette longévité permet d'absorber les hauts et les bas. Nous n'achetons pas une entreprise au plus bas.Nous avons beaucoup investi durant la crise, mais dans des entreprises qui avaient un business plan et une stratégie, comme Voyageurs du monde ou Tripadvisor.En somme, des sociétés qui avaient besoin d'un capital de croissance pour regarder dans différents secteurs et marchés.Nous avons choisi