EXCLUSIF - Corsair/Air Austral : les 2 fonds encore en lice seraient... 🔑

Le problème n'a jamais été la disponibilité de l'argent ; le problème est de faire coïncider l'argent et les idées, l'argent et les projets, l'argent et les promesses de retour sur investissement.



Ce n'est donc pas une question d'argent mais de projet industriel,

Parmi les entreprises ayant abondé le fonds, nous retrouvons Safran, Dassault Aviation, Thales, puis Airbus, le 3e plus important contributeur. Et ça tombe bien, car Corsair doit renouveler plusieurs appareils et ressortir le carnet de chèques.Quatre appareils arrivent en bout de course et seront remplacés par desLa commande de juin 2022 pourrait être allégée, grâce à l'arrivée du nouvel actionnaire et de ses connexions.Tikehau Ace Capital qui a pour objectif d'aider et consolider le ciel français, pourrait relier la chaîne aéronautique de bout en bout, en investissant dans la holding." expliquait à nos confrères de la Tribune, Marwan Lahoud, le président d'Ace Capital Partners.Si le projet semble bien identifié, il faudra le concours de l'Etat pour éponger le lourd passif d'Air Austral.Basé en Californie, le fonds a été créé en 1971 par William Hunt Gross dit "Bill Gross", un spécialiste des obligations. En 2000, PIMCO est racheté par Allianz.Déjà présent dans l'aérien, via la création d'une entreprise de location d'avions avec Général Electrique, mais aussi dans le capital de la start-up allemande Lilium, spécialisée dans les navettes aériennes, PIMCO ferait sans doute sa première entrée dans une compagnie aérienne.D'ailleurs en mars 2021, l'un des analystes de l'entreprise identifiaitSi les capacités des deux fonds ne sont pas à remettre en cause, il y a une ombre de taille au tableau.Dans le cas présent, PIMCO peut-il abonder à hauteur de seulement 49 % et laisser à d'autres la destinée de la holding ?Les actionnaires actuels de Corsair seraient prêts pour certains à remettre au pot. Mais il faudrait débourser entre 80 et 100 millions d'euros pour prendre possession de la holding.