Air Austral : "On s'interroge sur l'objectif des propos de Marc Rochet..."

Air Austral répond aux propos tenus récemment par Marc Rochet (Air Caraïbes)

A Punta Cana, alors que la salle était bercée par les baignades et l'air conditionné, Marc Rochet, président d'Air Caraïbes est venu réveiller l'auditoire. A coup de punchlines bien senties, le président d'Air Caraïbes, a passé à la sulfateuse tous les sujets d'actualité, dont celui du mariage entre Corsair et Air Austral. Et c'est peu dire que la compagnie réunionnaise n'a pas vraiment apprécié les propos de son concurrent. Un porte-parole s'est étonné de tels propos, et la direction "s'interroge sur l'objectif final" de cette sortie.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 11 Mai 2022

