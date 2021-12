Marc Rochet : « French Bee et Air Austral sont complémentaires ! »

Frenc Bee, la low cost long-courrier française a pris livraison, vendredi 17 décembre 2021, de son premier Airbus A350-1000, appareil qu'elle va mettre en service dès ce samedi sur la liaison Paris Orly - La Réunion Roland Garros, pour un premier vol commercial.



L'occasion pour Marc Rochet, interrogé par Tourmag, de souligner qu'« Il est de notoriété publique que la situation chez Air Austral est très critique, sans doute a cause des choix qui ont été fait dans le passé….



"Les responsables d’Air Austral disent que la situation est très critique.



Sans doute des choix qui ont été fait dans le passé et la façon dont elle a été gérée. A la fin il faut payer l’addition...



Elle a l’air significative mais je n’en connais pas les chiffres.



Nous avions proposé à Bercy d’étudier les formules de coopération commerciale avec Air Austral mais on ne nous a pas répondu et le management d’Air Austral n’a pas souhaité regarder ces hypothèses là. Dont acte.