aucun cadeau ne sera fait,

Il y aura une négociation sur le bas de bilan, à savoir la dette. L'Etat étant créancier ou garant de certains créanciers, il fera sa part d'effort en fonction de l'aboutissement de la négociation."

L'entreprise spécialisée dans le secteur médical, possédant plusieurs cliniques privées à la Réunion, Mayotte et au Tchad et employant plus de 2 500 personnes, figure comme la tête de proue du projet.Alors certes du côté de la compagnie, la direction nous affirme que l'entreprise n'est pas structurellement déficitaire, le contexte actuel n'est lui pas nécessairement favorable au business, avec un cours du pétrole euphorique et une Air France très agressive, les marges ne sont pas vraiment molletonnées.De plus, les acteurs privés devront faire face à des dettes qui seraient de 350,13 millions d'euros, d'après le dernier rapport annuel consultable en ligne.D'ailleurspour permettra à Air Austral de repartir de la meilleure des façons.Là encore, le gouvernement ne dit pas qu'il ira jusqu'à réduire la dette à néant, "" nous expliquait-on du côté du ministère de l'Economie.