Patrick Vial-Collet (Corsair) : " Si les résultats sont bons, nous n'hésiterons pas à ressortir le carnet de chèques !"

TourMaG.com - TUI a fait des efforts pour faciliter votre reprise ?



Patrick Vial Collet : TUI a fait des efforts, l'Etat a fait des efforts.



Il faut bien comprendre ce que représente le sauvetage d'une compagnie à travers le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).



Nous parlions là d'un transporteur en grande difficulté financière, avec plus de 1000 salariés, au tour de la table se trouvait l'Etat, les anciens actionnaires et les nouveaux, dans le but de sauver une compagnie.



Chacun a joué son rôle. La négociation a pris 8 mois, c'était très long, compliqué et le tout dans une période très incertaine. Dans une telle situation, Corsair perd entre 600 et 700 000 euros par jour.



Si nous ne volons pas, nous perdons moins, mais quand vous volez pour aller chercher les clients, alors les charges variables ne sont pas couvertes.



TourMaG.com - Face à de tels chiffres, faudra-t-il aller plus loin dans la restructuration de Corsair ?



Patrick Vial Collet : Nous avons un inconvénient et un avantage, car nous allons devoir recruter pour nos nouveaux avions, car une partie du personnel qui était sur les 747 est partie.



De plus, nous avons une pyramide des âges relativement élevée, donc il y aura des départs à la retraite que nous devrons compenser. Dans les huit ans à venir, près de la moitié des salariés seront renouvelés, en raison de la pyramide des âges.



Pour moi, nous allons en faire la compagnie de l'outre-mer. Je vous donne rendez-vous dans 3 ans, nos parts de marché auront augmenté considérablement, l'image de la compagnie sera meilleure et demain quand les gens voudront voyager, ils auront le réflexe Corsair.