Patrick Vial Collet : "Les chiffres de la Covid-19 en Guadeloupe ne justifient pas les motifs impérieux..."

TourMaG.com - La crise sanitaire peut donc se convertir en crise sociale ?



Patrick Vial Collet : Bien sûr, si la crise sanitaire est mal gérée, alors nous aurons une crise sociale. C'est inévitable. Je ne parle pas que de la Guadeloupe.



TourMaG.com - Avez-vous prévu des actions autres que la lettre envoyée aux ministres ?



Patrick Vial Collet : Nous sommes des acteurs responsables, donc nous attendons la réponse à notre demande, avant d'envisager des actions nouvelles.



Je suis opposé à des blocages de l'économie. A chaque fois que ce genre d'action a été menée, je l'ai condamné, donc je ne vais pas l'autoriser à moi même, ça n'a pas de sens.



Il n'en est pas pour autant moins vrai qu'à un moment donné, nous allons devoir envisager un certain nombre d'actions qui ne gênent pas les acteurs économiques qui travaillent et qui permettent de se faire entendre.



TourMaG.com - Donc des appels à manifester peuvent être lancés ?



Patrick Vial Collet : Je n'aime pas trop dévoiler nos futures actions, mais nous ne nous interdisons rien. Nous avons déjà des scénarios possibles pour imaginer comment mieux se faire entendre, mais chaque chose en son temps.



TourMaG.com - Trouvez-vous les acteurs du tourisme trop laxistes et passifs ?



Patrick Vial Collet : Vous savez, quand vous vous prenez un coup sur la tête et que vous êtes un peu étourdi, puis que vous êtes frigorifié, que vous avez peur, vous êtes totalement tétanisés.



Malgré tout, il y aura bien un réveil et je crois qu'il sera brutal. Je ne veux pas critiquer, voyons ce que nous pouvons faire et oublions ce que nous n'avons pas fait.



TourMaG.com - Les vacances de février sont maintenant cuites, vous espérez rouvrir pour celles de Pâques ?



Patrick Vial Collet : Nous n'osons pas imaginer que nous soyons fermés pour les vacances de Pâques. Ce n'est pas envisageable.



Je vous laisse imaginer ce que nous serons capables de faire, si tel était le cas.



Maintenant, si les conditions sanitaires en Guadeloupe nous démontrent qu'il ne serait pas raisonnable d'accueillir des touristes, pour faire en sorte que nos hôpitaux ne puissent plus faire face à la situation, alors nous comprendrons.



Toutefois, si nous attendons une amélioration de la situation sanitaire en Guadeloupe, alors que les chiffres étaient au plus bas, pour enlever les motifs impérieux, alors nous ne les enlèverons pas avant la fin de l'année.



Maintenant, en Métropole, tout plaide pour qu'il n'y ait plus de confinement. Il y a 8 jours, tout plaidait le contraire.



Même si les chiffres ne sont pas à la baisse, le confinement n'est plus envisagé, le Président a compris que ce n'était pas une solution et que les élections approchaient.