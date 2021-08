Océan Indien : Air Austral et Corsair vers la création d'une joint-venture

Dans un contexte de crise sanitaire persistante, Air Austral et Corsair ont annoncé avoir engagé des discussions "afin de conclure un accord de coopération commerciale sur ces routes (Joint-Venture) ".



Ce projet permettra "le déploiement d’une offre de services enrichie au bénéfice des passagers de l’océan Indien, tout en améliorant la rentabilité économique des opérations grâce à la mise en commun de moyens et mise en œuvre de synergies" indique un communiqué de presse.



Les compagnies entendent ainsi travailler sur un " programme de vols renforcé ", un choix " élargi et diversifié " (accès aux deux aéroports parisiens, diversité de créneaux horaires de départ et d’arrivée), des connexions " plus riches grâce aux réseaux cumulés des deux compagnies ", ainsi que sur une "offre tarifaire élargie et plus compétitive, et également une offre Fret améliorée."