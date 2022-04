Air Austral - Corsair : c'est la lutte, finale...🔑

Il y a une hantise à la Réunion : celle de voir la compagnie locale avalée par Corsair.



" Le projet de fusion capitalistique ressemble trÚs clairement à une OPA de Corsair sur Air Austral. Tous les DOM-TOM ont leurs propres compagnies aériennes, les Réunionnais n'ont pas du tout envie de voir leur transporteur mangé tout cru. "



Sauf que ce discours n'est pas audible dans les Antilles.



L'enjeu ne serait pas de mettre en avant l'une des compagnies au détriment de l'autre, avec un transporteur dédié aux liaisons avec la métropole, quand l'autre sera plus régional.



" C'est totalement faux ce qui est en jeu. Ce ne sont pas les 2 marques, mais le niveau de l’actionnariat dans la holding. Les deux compagnies et les deux marques vont rester, " affirme un actionnaire antillais.



Avec la création de la holding, les parts des actionnaires seront inévitablement diluées, mais chacun veut conserver un certain pouvoir (de nuisance), pour conserver son pré-carré.



De plus, alors que les entrepreneurs antillais ont mis 30 millions d'euros de leur poche, ces derniers n'ont pas nécessairement envie de perdre leur mise, du moins pas à n'importe quel prix.



Dans ce mariage, il n'y a pas seulement une bataille politique et d'ego entre patrons qui se rĂȘvent en capitaines d'industrie, mais aussi une lutte d'influence pour tirer le plus gros lot possible ou limiter les dĂ©gĂąts pour prĂ©server un maximum de pouvoir.



Alors qu'il ne reste plus que deux mois pour présenter un plan de restructuration valide à l'Europe, Air Austral semble faire cavalier seul et joue un bras de fer dangereux quant à son avenir.



Pendant que chacun avance ses pions dans son coin, l'horloge tourne...