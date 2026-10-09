Air Austral : Marc Rochet au conseil de surveillance, vers un rapprochement avec French bee ? [ABO]

Marc Rochet était déjà présent à tous les conseils de surveillance, en tant qu’expert invité par l’actionnaire de référence, Run Air. Il devrait bientôt prendre un siège autour de la table

La question que nous nous posons, nous, les salariés, c’est : pourquoi ? Quel est l’intérêt, pour Marc Rochet, à titre individuel, de pouvoir faire des choses qu’il n’a pas encore pu faire alors qu’il était consultant pour l’entreprise ?



On nous a bien expliqué que sa nomination au conseil de surveillance visait à s’assurer de la disponibilité de son expertise et à encadrer les autres membres, qui ne sont pas des experts de l’aéronautique.



Sauf que, pour nous, Marc Rochet a toujours un plan derrière la tête. Nous aimerions savoir lequel

Cette nomination, qui ne dépend désormais plus que de la tenue d’une assemblée générale, est extrêmement commentée parmi les salariés.", nous confie un salarié interloqué par la nouvelle.Si, pour l’heure, l’ancien patron du groupe Dubreuil Aéro ne figure pas officiellement au conseil de surveillance, ce dernier a vu deux nouvelles têtes arriver fin septembre, avec la nomination deL’homme d’affaires mauricien, propriétaire d’hôtels dont le Lux* Saint-Gilles, a mis 3 millions d’euros dans le dernier tour de table de la holding détenant Air Austral, selon Le Quotidien de La Réunion.En plus de ces deux nominations, Marc Rochet devrait donc faire son apparition dans les prochains jours ou les prochaines semaines.", s’interroge un salarié avec lequel nous avons échangé.Il faut savoir que l’ancien patron du pôle aérien de Dubreuil Aéro est déjà dans les murs depuis près de trois ans.