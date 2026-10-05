Paul-Henri Dubreuil : "Non, le groupe ne navigue pas à vue !" [ABO]

" Comme avec Christine, nous avons eu des désaccords avec Grégory Jamet. Il s’est peut-être imaginé certaines choses et je pense aussi qu’il y a eu une confusion autour de son poste, notamment dans la presse.



Le rôle qu’occupait Grégory, et qu’occupe désormais Laurent Perrier, est de piloter la recette. C’est un poste très stratégique, d’autant plus en ce moment, alors que notre industrie est sous extrême tension en raison des prix du carburant.



Plus globalement, je ne suis pas un coupeur de têtes, sinon cela se saurait dans un groupe qui emploie 7 000 personnes au total, ", nous explique-t-il.



L’ancien directeur général adjoint de la maintenance d’Air France arrive donc pour gérer l’opérationnel, quand Paul-Henri Dubreuil aura pour mission d’apporter sa vision stratégique.



Le duo est au complet. Il convient maintenant de reprendre le cap, avec, malgré tout, les trous d’air que génère la guerre en Iran.



" Géry Mortreux nous a rejoints le 15 juillet dernier et je souhaitais qu’il y ait un binôme fort, surtout sur la partie des recettes. C’est pour cela que nous avons recruté Laurent Perrier. Nous avons une équipe de choc.



Je laisse à Géry, les commandes opérationnelles, il arrive avec un solide background et pour sécuriser nos process. Les A350 sont de bons avions, mais il y a quand même toujours des discussions avec Airbus, avec Rolls-Royce, avec les équipementiers, des pannes, des vols de jour comme de nuit, etc.



En revanche, tout ce qui relève de la vision stratégique, de l’ouverture de lignes, des achats ou de la location de nouveaux avions... Toutes ces décisions-là, nous les prenons ensemble.



La famille reste présente. Mon père est toujours au conseil d’administration, tout comme Marc Rochet, et ma sœur, Sophie Jean-Victor, est elle aussi présente.



Quand vous avez écrit que le groupe navigue à vue, je trouve que ce n’est pas vrai ", dit-il poliment.



Après avoir balayé le début du mandat de Paul-Henri Dubreuil, nous aborderons, dans un prochain article, les forts vents contraires qui secouent l’industrie aérienne. Le bon élève le restera-t-il encore en 2026 ? Éléments de réponse à venir.