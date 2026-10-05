« Rien que la Normandie », une nouvelle campagne quatre saisons

Sans chichi », « Sans se presser », « Sans détour »

« Sans rancune »

La campagne repose sur un parti pris créatif construit autour du mot « Sans ».Les accroches, «ou encore, sont associées à desmettant en scène, de la gastronomie au patrimoine, en passant par l’impressionnisme, les mobilités douces et les rencontres.Le lancement cible particulièrement, qui représentaitdes nuitées touristiques de la région en 2025.La campagne sera principalement diffusée en digital, avec également une présence dans leduet dans plusieurs titres de presse diffusés en Île-de-France.