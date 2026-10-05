« Rien que la Normandie », une nouvelle campagne quatre saisons

La campagne « Rien que la Normandie » met en avant différentes expériences de la destination au fil des saisons - Photo : Normandie Tourisme
Ce 6 octobre 2026, Normandie Tourisme déploie une nouvelle campagne de communication autour du concept « Rien que la Normandie ».
Conçue avec l’agence Bayside Story, elle vise à montrer la destination à travers des expériences, des rencontres et des plaisirs simples, sans multiplier les promesses touristiques.
Cette campagne s’inscrit dans la stratégie « quatre saisons » du CRT, qui cherche à mieux répartir les flux touristiques dans le temps et dans l’espace.
Conçue avec l’agence Bayside Story, elle vise à montrer la destination à travers des expériences, des rencontres et des plaisirs simples, sans multiplier les promesses touristiques.
Cette campagne s’inscrit dans la stratégie « quatre saisons » du CRT, qui cherche à mieux répartir les flux touristiques dans le temps et dans l’espace.
Un lancement ciblé en Île-de-France
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La campagne repose sur un parti pris créatif construit autour du mot « Sans ».
Les accroches, « Sans chichi », « Sans se presser », « Sans détour » ou encore « Sans rancune », sont associées à des visuels mettant en scène différentes facettes de la Normandie, de la gastronomie au patrimoine, en passant par l’impressionnisme, les mobilités douces et les rencontres.
Le lancement cible particulièrement l’Île-de-France, première clientèle touristique de la Normandie, qui représentait 36,6% des nuitées touristiques de la région en 2025.
La campagne sera principalement diffusée en digital, avec également une présence dans le métro parisien du 12 au 25 octobre et dans plusieurs titres de presse diffusés en Île-de-France.
A lire aussi : Normandie Tourisme renforce son offre de séjours bas-carbone
Les accroches, « Sans chichi », « Sans se presser », « Sans détour » ou encore « Sans rancune », sont associées à des visuels mettant en scène différentes facettes de la Normandie, de la gastronomie au patrimoine, en passant par l’impressionnisme, les mobilités douces et les rencontres.
Le lancement cible particulièrement l’Île-de-France, première clientèle touristique de la Normandie, qui représentait 36,6% des nuitées touristiques de la région en 2025.
La campagne sera principalement diffusée en digital, avec également une présence dans le métro parisien du 12 au 25 octobre et dans plusieurs titres de presse diffusés en Île-de-France.
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