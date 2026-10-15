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Tanzania Leaders Club : élargir l’offre pour accueillir plus de visiteurs

roadshow organisé du 12 au 16 octobre


Le Tanzania Leaders Club a fait étape à Marseille le 14 octobre, dans le cadre d’un roadshow organisé du 12 au 16 octobre en France et en Suisse. Alors que la Tanzanie ambitionne d’accueillir 8 millions de visiteurs par an d’ici 2030, les professionnels de la destination profitent de ces rencontres pour échanger avec les agents de voyages et tour-opérateurs sur les nouveautés. Le but, élargir la clientèle.


Rédigé par le Jeudi 15 Octobre 2026 à 13:18

Après Marseille, le Tanzania Leaders Club poursuit son roadshow à Lyon, Genève et Paris. @TourMaG
Après Marseille, le Tanzania Leaders Club poursuit son roadshow à Lyon, Genève et Paris. @TourMaG
CroisiEurope
Après Nice, le Tanzania Leaders Club a fait étape à Marseille le 14 octobre.

Organisée par Axium Collective, cette rencontre B2B réunissait neuf partenaires sur le Vieux-Port, et une quinzaine d'agences de voyages et de tour-opérateur.

À l’initiative de cette tournée, Laurent Gavache, directeur France de Tanganyika Expeditions, explique vouloir renouer le contact avec les distributeurs : « Souvent, on les a au téléphone et puis on ne les voit pas souvent. » L’objectif est donc de réunir les professionnels autour d’un même rendez-vous pour leur présenter les différentes offres de la destination.

Pour Malory Moll, agent de voyages chez Sésame des Voyages à Marseille, cette rencontre tombe à pic, « Ça permet de découvrir de la meilleure des façons une destination que je ne connais pas. » Pour elle, « c’est aussi une destination où la demande est plus forte qu’avant ».

Des recettes touristiques record

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La Tanzanie entend poursuivre la croissance de son tourisme.

Le pays vise 8 millions de visiteurs par an à l’horizon 2030, contre près de 5,9 millions d’arrivées touristiques annoncées pour 2025.

Les derniers chiffres confirment déjà une progression de l’activité. Selon le National Bureau of Statistics, les recettes touristiques ont atteint 4,41 milliards de dollars en 2025, contre 3,90 milliards en 2024, soit une hausse de 13 %. La dépense moyenne par visiteur et par nuit est également passée de 243 à 289 dollars. Ces données traduisent un nouveau niveau record de recettes touristiques.

Sur le terrain, la Tanzanie conserve une forte composante haut de gamme. Vincent Guérin-Vagnac, co-fondateur de Chancellerie, décrit une offre hôtelière « plutôt haut de gamme dans la destination. Le voyage de noces fait partie des segments porteurs pour ce type de destination. »

Mais l’objectif d’accueillir davantage de visiteurs passe aussi par la valorisation de différentes expériences et la possibilité de construire des itinéraires variés, en fonction des envies et du budget des voyageurs.

Safari et Zanzibar : "deux voyages en un"

Les safaris et les grands espaces naturels restent au cœur de l’offre tanzanienne. Le but, pour la destination est aujourd'hui de mettre en avant les séjours balnéaires à Zanzibar, « Pour proposer plusieurs expériences au cours d’un même voyage. Sur 10 jours, 12 jours, vous verrez vraiment deux voyages complètement différents, avec des paysages différents, des hébergements différents, des expériences différentes », explique Laurent Gavache.

Pour les agences, cette diversité permet de proposer des séjours adaptés à différents profils. Malory estimeb « vendre plus la destination en groupe, en famille pour du privatif. Il faut quand même un minimum de budget conséquent ». Et, que le roadshow « permet d’avoir une vision plus globale de l’offre » Par conséquent, de proposer des alternatives plus économiques à certains clients.

Au-delà des safaris

La diversification des expériences passe également par la mise en avant du patrimoine naturel et historique du pays.

Présente à Marseille pour promouvoir Ngorongoro, Mariam C. Kobelo, responsable du tourisme et du marketing, insiste sur la richesse de ce territoire, « Ngorongoro a beaucoup à offrir, de la nature, de la culture, de l’héritage et de l’histoire. »

Pour elle, l’expérience ne doit pas se limiter à l’observation des animaux « La région abrite des sites archéologiques importants, dont Laetoli, connu pour ses empreintes fossilisées datant d’environ 3,6 millions d’années, et les gorges d’Olduvai, où des vestiges permettent de retracer une partie de l’histoire des origines humaines. »

Les parcs du sud, une autre possibilité

Couple de Fuliers à bec rouge tanzaniens visibles dans le Parc national de Ruaha au sud du pays. @Deposit-MatthiaATH
Couple de Fuliers à bec rouge tanzaniens visibles dans le Parc national de Ruaha au sud du pays. @Deposit-MatthiaATH
La diversification passe aussi par « la découverte de régions moins présentes dans les circuits classiques », affirme Vincent Guérin-Vagnac. Avec leurs nouveaux lodges à Mikumi Vincent Guérin-Vagnac espère montrer que « même si les parcs du nord demeurent une étape centrale pour les safaris, les parcs du sud offrent d’autres paysages et une expérience différente. »

L’accès aux parcs reste un enjeu majeur pour les circuits en Tanzanie. Depuis juin 2025, l’inscription des compagnies aériennes tanzaniennes sur la liste noire de l'UE complique la commercialisation des séjours incluant des vols intérieurs.

Le roadshow est aussi l’occasion de présenter d’autres possibilités aux professionnels. Vincent Guérin-Vagnac évoque notamment « le train pour rejoindre Mikumi depuis Dar es Salaam, avec une prise en charge des voyageurs à leur arrivée par leur hébergement. »

Accompagner la croissance touristique : hébergements et formalités

La hausse de la fréquentation pose aussi la question des capacités d’hébergement. Dans les parcs nationaux gérés par TANAPA, un rapport d’audit portant sur l’exercice 2022-2023 avait par ailleurs relevé un déficit de capacité d’accueil, avec 10 094 lits disponibles pour un besoin estimé à 30 825. L’enjeu est donc de développer l’offre tout en diversifiant les expériences proposées.

Les formalités d’entrée évoluent également. Depuis le 1er octobre 2026, une assurance voyage locale de 44 dollars par personne est obligatoire pour les visiteurs étrangers concernés entrant en Tanzanie continentale.

Après Marseille, le Tanzania Leaders Club poursuit son roadshow à Lyon, Genève et Paris.

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Tags : roadshow, tanzania, tanzanie
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