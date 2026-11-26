Okdiario

Preferente

Preferente

RTVE

Selon des estimations de sources citées par, reprises par le média professionnel, le montant des billets concernés atteindrait environL’Argentine compterait près detouchés et le Venezuela plus deToujours selon, unepour identifier les actifs de la compagnie et gérer les fonds disponibles afin de régler les dettes, notamment envers les passagers et les salariés.Les voyageurs conservent leur droit au remboursement ou à un réacheminement, conformément à la réglementation européenne pour les vols concernés.Mais, comme le souligne, la situation financière de la compagnie fait peser unesur la récupération effective des sommes versées.