La compagnie espagnole Plus Ultra a suspendu ses vols depuis le 23 novembre 2026 - DepositPhotos.com, Blossom Stock Studio
Deux jours avant Norse Atlantic Airways, la compagnie espagnole Plus Ultra a suspendu l’ensemble de ses opérations aériennes, laissant des dizaines de milliers de passagers sur le carreau et dans l’attente d’un remboursement.
Cette décision intervient après l’échec de négociations visant à stabiliser sa situation financière.
La compagnie travaille désormais à un plan de restructuration et poursuit ses discussions avec des partenaires potentiels.
Cette décision intervient après l’échec de négociations visant à stabiliser sa situation financière.
La compagnie travaille désormais à un plan de restructuration et poursuit ses discussions avec des partenaires potentiels.
Des remboursements dépendants des fonds disponibles
Selon des estimations de sources citées par Okdiario, reprises par le média professionnel Preferente, le montant des billets concernés atteindrait environ 60 millions d’euros.
L’Argentine compterait près de 25 000 passagers touchés et le Venezuela plus de 40 000.
Toujours selon Preferente, une administratrice judiciaire a été désignée pour identifier les actifs de la compagnie et gérer les fonds disponibles afin de régler les dettes, notamment envers les passagers et les salariés.
Les voyageurs conservent leur droit au remboursement ou à un réacheminement, conformément à la réglementation européenne pour les vols concernés.
Mais, comme le souligne RTVE, la situation financière de la compagnie fait peser une incertitude sur la récupération effective des sommes versées.
A lire aussi : Aérien : trois compagnies européennes cessent leurs activités, dont une présente en France !
L’Argentine compterait près de 25 000 passagers touchés et le Venezuela plus de 40 000.
Toujours selon Preferente, une administratrice judiciaire a été désignée pour identifier les actifs de la compagnie et gérer les fonds disponibles afin de régler les dettes, notamment envers les passagers et les salariés.
Les voyageurs conservent leur droit au remboursement ou à un réacheminement, conformément à la réglementation européenne pour les vols concernés.
Mais, comme le souligne RTVE, la situation financière de la compagnie fait peser une incertitude sur la récupération effective des sommes versées.
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