TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Sveta Ana, un DMC toujours plus proche de ses partenaires : suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Rencontrez-nous au Canada : invitation à notre présentation de la Croatie et de notre agence au Salon international du tourisme voyages de Montréal le 30 octobre à 12h00.


L’agence réceptive Sveta Ana est le spécialiste en Croatie pour des voyages de qualité, culturels et thématiques. Découvrez notre vision et vivons-la ensemble…


Rédigé par Sveta Ana le Lundi 26 Octobre 2026 à 00:05

© Sveta Ana
© Sveta Ana
PONANT
Bonjour, je suis Roger fondateur et directeur de l’agence Sveta Ana. De père français et de mère croate, j’ai passé mon enfance en France et le reste de ma vie en Croatie. Ce bagage me donne un double regard proche des voyageurs et interne en Croatie, d’où la spécialisation de notre agence sur le marché francophone. J’ai étudié l’architecture et l’urbanisme, ce qui me confère un regard sur l’espace et une appréciation particulière des couches historiques qui font l’originalité des villes de Croatie. Amoureux de nature, je vous propose une approche fine des beautés des paysages croates.
Nos voyages sont conçus selon la volonté de faire partager des émotions vécues et un amour du pays.

Après de nombreuses années à circuler en Croatie en tant de guide, j’ai créé l’agence réceptive Sveta Ana comme une pionnière du voyage sur mesure, justement pour pouvoir offrir le meilleur que peut donner la Croatie… et le meilleur pour chacun. Donc de proposer une écoute et de proposer des solutions adaptées. La Croatie a énormément à offrir et elle évolue. Son offre est désormais au rang des plus grandes destinations méditerranéennes. Sveta Ana réalise ainsi des voyages individuels, de groupes et des incentives.

Avec le développement de diverses solutions de pseudo spécialistes locaux, économisant sur l’essence même du voyage, toujours vendues comme « intelligentes », Sveta Ana s’affirme comme l’unique agence croate spécialisée sur le marché francophone et le tourisme sur mesure. Elle a construit petit à petit une réputation de qualité grâce à son authenticité. Car on ne peut faire des voyages authentiques si on ne l’est pas.

Notre agence est composée d’agents croates, ayant chacun plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme en Croatie et liés au pays par le sang. Tous ont vécus également en France ou en Suisse et ont une expérience en tant que guides, ainsi ils connaissent les voyageurs et leurs attentes et surtout, ils visualisent les voyages qu’ils créent.
© Sveta Ana
© Sveta Ana

Mais avant toute chose, nos voyages sont conçus d’après une expérience personnelle intime du pays avec la volonté de faire découvrir aux voyageurs la Croatie la vraie, telle qu’elle est. Les voyages sont construits à partir de nos expériences personnelles. Ainsi à côté des incontournables, il y a des petites pépites que nous souhaitons faire vivre aux voyageurs. Il y a aussi la façon d’aborder les sites afin d’assurer la meilleure expérience possible.

Seule une connaissance fine du territoire permet d’optimiser un voyage et assurer une expérience vivante sur toute la durée du voyage. Dans cet esprit, nous tentons d’alterner les thèmes des journées : nature, culture, gastronomie afin que les journées ne soient pas répétitives. Un voyage est comme une partition de musique.

Je pense que toute agence sérieuse saura reconnaitre d’emblée un programme monté avec finesse, qualité et amour de son pays. Un tel voyage se veut transparent et ne laisse pas des éléments dans le flou. Sveta Ana garantit un prix honnête (sinon elle n’existerait plus) et la volonté de faire un beau voyage. Car quand les agences sont honnêtes, le prix a toujours son explication. Un voyage réalisé par un local est toujours optimisé dans tous les aspects du voyage et assure le meilleur rapport qualité-prix. Outre sa faculté (et volonté) de s’adapter aux désirs du voyageur. C’est donc toujours un beau voyage. Retour sur investissement garanti !

Surtout que notre travail ne s’arrête pas à la conception et organisation d’un programme. Nous suivons tous nos voyages et assurons ainsi une prestation complète pour un confort maximal.
© Sveta Ana
© Sveta Ana

Un beau témoignage de notre reconnaissance est que depuis quelques années sont sommes sollicités par des hôtels de haut niveau et instances culturelles en Croatie qui souhaitent travailler avec nous. Ainsi nous avons développé aussi une marque de voyages de luxe mais sans quitter notre esprit d’origine de souhaiter faire du bon travail. Nous restons donc tout autant actif qu’avant dans nos voyages individuels de qualité, mais surtout nos voyages de groupes culturels et incentives où je pense que notre plus-value est la plus grande. Vos voyages sont des créations originales par notre manière même de travailler. Faire d’un voyage un produit de consommation est le dénaturer. L’agence Sveta Ana dispose aujourd’hui d’un vaste réseau de prestataires de qualité et peut assurer tout type de services terrestres et maritimes sur le sol croate. Et nous les connaissons tous car nous vérifions nos restaurants, guides, hôtels et excursions…
© Sveta Ana
© Sveta Ana

REJOIGNEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Afin d’être plus proche de nos partenaires et avoir un lien vivant suivant les nouveautés de la destination, nous avons (enfin) développé notre présence sur les réseaux sociaux. Nous pouvons ainsi vous faire vivre nos programmes et nos expériences de la Croatie. Vivons la destination ensemble. Nous vous invitons à vous y connecter sur les liens suivants :
https://www.facebook.com/sveta.ana.dmc
https://www.pinterest.com/svetaanatravel/
https://www.instagram.com/sveta.ana.dmc/

RENCONTREZ NOUS A MONTREAL LORS DE LA JOURNEE B2B DU 30 OCTOBRE 2026

Notre expérience avec les voyageurs québécois n’est pas énorme mais nous avons quelques groupes et individuels chaque année que nous réalisons toujours avec succès et plaisir. Je pense que nous pouvons beaucoup apporter aux agences canadiennes. Partir à l’autre bout du monde, demande un bon partenaire sur place. C’est pourquoi cette année, je ne suis décidé de venir dans l’espoir de trouver des âmes sœurs souhaitant réaliser de beaux voyages en Croatie, mais nous travaillons dans tout le Nord des Balkans et pouvons même concevoir des combinaisons avec l’Italie et les pays centreuropéens.

Malgré notre spécialité sur le marché francophone, nous réalisons aussi des voyages avec des partenaires anglophones.

Pour moi, le contact humain est fondamental et je participe à de nombreux salons professionnels, seulement je n’ai encore jamais eu l’occasion de me rendre au Canada. Connaissant mal les salons de ce territoire, il m’a longtemps semblé ne pas trouver de salons vraiment dédiés aux professionnels. Mais je me suis finalement arrangé avec le Salon du tourisme de Montréal pour faire une présentation sous forme de conférence. Je les remercie de leur écoute et de m’avoir proposé cette formule qui convient tout à fait à ce que je souhaite faire. Avoir un stand dans un salon essentiellement grand public n’a pas de sens mais une présentation avec un public invité et intéressé permet justement un contact privilégié.
J’invite donc les agences canadiennes à assister à ma courte conférence de 30 minutes sur la Croatie et notre agence le vendredi 30 octobre à 12h00, à la Place d’Animation (707), après laquelle vous pouvez venir me voir, prendre mon contact et nous pouvons échanger. Je resterai toute la journée sur place lors de la journée B2B ainsi nous pouvons avoir le temps de nous rencontrer.

Vous pouvez m’envoyer un petit mail pour un premier contact : roger@sveta-ana-travel.com
Voici mon numéro de portable : 00385 99 33 33 002. J’utilise Whatsapp et Viber.

Et vous faire une idée de nos compétences et visitant un de nos sites :
www.sveta-ana-luxe.com
www.sveta-ana-travel.com

Je me réjouis de vous y retrouver et de pouvoir développer de belles collaborations.
Cordialement

Roger Schlachter



Lu 222 fois

Tags : Sveta Ana
Notez

Brand News DestiMaG

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays

Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Sveta Ana, un DMC toujours plus proche de ses partenaires : suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Le moins cher à l’achat est-il vraiment le moins cher à produire ?

L’ACTIF passe un cap et marque les esprits en Île-de-France

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
AirMaG

AirMaG

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières : la C|Club Cruise 2027 mettra le cap sur la Méditerranée et ses îles

Costa Croisières : la C|Club Cruise 2027 mettra le cap sur la Méditerranée et ses îles
Distribution

Distribution

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
La Travel Tech

La Travel Tech

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
Partez en France

Partez en France

Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations

Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias