Sveta Ana, un DMC toujours plus proche de ses partenaires : suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Bonjour, je suis Roger fondateur et directeur de l’agence Sveta Ana. De père français et de mère croate, j’ai passé mon enfance en France et le reste de ma vie en Croatie. Ce bagage me donne un double regard proche des voyageurs et interne en Croatie, d’où la spécialisation de notre agence sur le marché francophone. J’ai étudié l’architecture et l’urbanisme, ce qui me confère un regard sur l’espace et une appréciation particulière des couches historiques qui font l’originalité des villes de Croatie. Amoureux de nature, je vous propose une approche fine des beautés des paysages croates.
Nos voyages sont conçus selon la volonté de faire partager des émotions vécues et un amour du pays.
Après de nombreuses années à circuler en Croatie en tant de guide, j’ai créé l’agence réceptive Sveta Ana comme une pionnière du voyage sur mesure, justement pour pouvoir offrir le meilleur que peut donner la Croatie… et le meilleur pour chacun. Donc de proposer une écoute et de proposer des solutions adaptées. La Croatie a énormément à offrir et elle évolue. Son offre est désormais au rang des plus grandes destinations méditerranéennes. Sveta Ana réalise ainsi des voyages individuels, de groupes et des incentives.
Nos voyages sont conçus selon la volonté de faire partager des émotions vécues et un amour du pays.
Après de nombreuses années à circuler en Croatie en tant de guide, j’ai créé l’agence réceptive Sveta Ana comme une pionnière du voyage sur mesure, justement pour pouvoir offrir le meilleur que peut donner la Croatie… et le meilleur pour chacun. Donc de proposer une écoute et de proposer des solutions adaptées. La Croatie a énormément à offrir et elle évolue. Son offre est désormais au rang des plus grandes destinations méditerranéennes. Sveta Ana réalise ainsi des voyages individuels, de groupes et des incentives.
Avec le développement de diverses solutions de pseudo spécialistes locaux, économisant sur l’essence même du voyage, toujours vendues comme « intelligentes », Sveta Ana s’affirme comme l’unique agence croate spécialisée sur le marché francophone et le tourisme sur mesure. Elle a construit petit à petit une réputation de qualité grâce à son authenticité. Car on ne peut faire des voyages authentiques si on ne l’est pas.
Notre agence est composée d’agents croates, ayant chacun plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme en Croatie et liés au pays par le sang. Tous ont vécus également en France ou en Suisse et ont une expérience en tant que guides, ainsi ils connaissent les voyageurs et leurs attentes et surtout, ils visualisent les voyages qu’ils créent.
Notre agence est composée d’agents croates, ayant chacun plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme en Croatie et liés au pays par le sang. Tous ont vécus également en France ou en Suisse et ont une expérience en tant que guides, ainsi ils connaissent les voyageurs et leurs attentes et surtout, ils visualisent les voyages qu’ils créent.
Mais avant toute chose, nos voyages sont conçus d’après une expérience personnelle intime du pays avec la volonté de faire découvrir aux voyageurs la Croatie la vraie, telle qu’elle est. Les voyages sont construits à partir de nos expériences personnelles. Ainsi à côté des incontournables, il y a des petites pépites que nous souhaitons faire vivre aux voyageurs. Il y a aussi la façon d’aborder les sites afin d’assurer la meilleure expérience possible.
Seule une connaissance fine du territoire permet d’optimiser un voyage et assurer une expérience vivante sur toute la durée du voyage. Dans cet esprit, nous tentons d’alterner les thèmes des journées : nature, culture, gastronomie afin que les journées ne soient pas répétitives. Un voyage est comme une partition de musique.
Seule une connaissance fine du territoire permet d’optimiser un voyage et assurer une expérience vivante sur toute la durée du voyage. Dans cet esprit, nous tentons d’alterner les thèmes des journées : nature, culture, gastronomie afin que les journées ne soient pas répétitives. Un voyage est comme une partition de musique.
Je pense que toute agence sérieuse saura reconnaitre d’emblée un programme monté avec finesse, qualité et amour de son pays. Un tel voyage se veut transparent et ne laisse pas des éléments dans le flou. Sveta Ana garantit un prix honnête (sinon elle n’existerait plus) et la volonté de faire un beau voyage. Car quand les agences sont honnêtes, le prix a toujours son explication. Un voyage réalisé par un local est toujours optimisé dans tous les aspects du voyage et assure le meilleur rapport qualité-prix. Outre sa faculté (et volonté) de s’adapter aux désirs du voyageur. C’est donc toujours un beau voyage. Retour sur investissement garanti !
Surtout que notre travail ne s’arrête pas à la conception et organisation d’un programme. Nous suivons tous nos voyages et assurons ainsi une prestation complète pour un confort maximal.
Surtout que notre travail ne s’arrête pas à la conception et organisation d’un programme. Nous suivons tous nos voyages et assurons ainsi une prestation complète pour un confort maximal.
Un beau témoignage de notre reconnaissance est que depuis quelques années sont sommes sollicités par des hôtels de haut niveau et instances culturelles en Croatie qui souhaitent travailler avec nous. Ainsi nous avons développé aussi une marque de voyages de luxe mais sans quitter notre esprit d’origine de souhaiter faire du bon travail. Nous restons donc tout autant actif qu’avant dans nos voyages individuels de qualité, mais surtout nos voyages de groupes culturels et incentives où je pense que notre plus-value est la plus grande. Vos voyages sont des créations originales par notre manière même de travailler. Faire d’un voyage un produit de consommation est le dénaturer. L’agence Sveta Ana dispose aujourd’hui d’un vaste réseau de prestataires de qualité et peut assurer tout type de services terrestres et maritimes sur le sol croate. Et nous les connaissons tous car nous vérifions nos restaurants, guides, hôtels et excursions…
REJOIGNEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Afin d’être plus proche de nos partenaires et avoir un lien vivant suivant les nouveautés de la destination, nous avons (enfin) développé notre présence sur les réseaux sociaux. Nous pouvons ainsi vous faire vivre nos programmes et nos expériences de la Croatie. Vivons la destination ensemble. Nous vous invitons à vous y connecter sur les liens suivants :
https://www.facebook.com/sveta.ana.dmc
https://www.pinterest.com/svetaanatravel/
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RENCONTREZ NOUS A MONTREAL LORS DE LA JOURNEE B2B DU 30 OCTOBRE 2026
Notre expérience avec les voyageurs québécois n’est pas énorme mais nous avons quelques groupes et individuels chaque année que nous réalisons toujours avec succès et plaisir. Je pense que nous pouvons beaucoup apporter aux agences canadiennes. Partir à l’autre bout du monde, demande un bon partenaire sur place. C’est pourquoi cette année, je ne suis décidé de venir dans l’espoir de trouver des âmes sœurs souhaitant réaliser de beaux voyages en Croatie, mais nous travaillons dans tout le Nord des Balkans et pouvons même concevoir des combinaisons avec l’Italie et les pays centreuropéens.
Malgré notre spécialité sur le marché francophone, nous réalisons aussi des voyages avec des partenaires anglophones.
Pour moi, le contact humain est fondamental et je participe à de nombreux salons professionnels, seulement je n’ai encore jamais eu l’occasion de me rendre au Canada. Connaissant mal les salons de ce territoire, il m’a longtemps semblé ne pas trouver de salons vraiment dédiés aux professionnels. Mais je me suis finalement arrangé avec le Salon du tourisme de Montréal pour faire une présentation sous forme de conférence. Je les remercie de leur écoute et de m’avoir proposé cette formule qui convient tout à fait à ce que je souhaite faire. Avoir un stand dans un salon essentiellement grand public n’a pas de sens mais une présentation avec un public invité et intéressé permet justement un contact privilégié.
J’invite donc les agences canadiennes à assister à ma courte conférence de 30 minutes sur la Croatie et notre agence le vendredi 30 octobre à 12h00, à la Place d’Animation (707), après laquelle vous pouvez venir me voir, prendre mon contact et nous pouvons échanger. Je resterai toute la journée sur place lors de la journée B2B ainsi nous pouvons avoir le temps de nous rencontrer.
Vous pouvez m’envoyer un petit mail pour un premier contact : roger@sveta-ana-travel.com
Voici mon numéro de portable : 00385 99 33 33 002. J’utilise Whatsapp et Viber.
Et vous faire une idée de nos compétences et visitant un de nos sites :
www.sveta-ana-luxe.com
www.sveta-ana-travel.com
Je me réjouis de vous y retrouver et de pouvoir développer de belles collaborations.
Cordialement
Roger Schlachter
Malgré notre spécialité sur le marché francophone, nous réalisons aussi des voyages avec des partenaires anglophones.
Pour moi, le contact humain est fondamental et je participe à de nombreux salons professionnels, seulement je n’ai encore jamais eu l’occasion de me rendre au Canada. Connaissant mal les salons de ce territoire, il m’a longtemps semblé ne pas trouver de salons vraiment dédiés aux professionnels. Mais je me suis finalement arrangé avec le Salon du tourisme de Montréal pour faire une présentation sous forme de conférence. Je les remercie de leur écoute et de m’avoir proposé cette formule qui convient tout à fait à ce que je souhaite faire. Avoir un stand dans un salon essentiellement grand public n’a pas de sens mais une présentation avec un public invité et intéressé permet justement un contact privilégié.
J’invite donc les agences canadiennes à assister à ma courte conférence de 30 minutes sur la Croatie et notre agence le vendredi 30 octobre à 12h00, à la Place d’Animation (707), après laquelle vous pouvez venir me voir, prendre mon contact et nous pouvons échanger. Je resterai toute la journée sur place lors de la journée B2B ainsi nous pouvons avoir le temps de nous rencontrer.
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Cordialement
Roger Schlachter
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Tél : 00 385 99 33 33 002
Mail : roger@sveta-ana-travel.com / info@sveta-ana-travel.com
Sites web : www.sveta-ana-travel.com / www.sveta-ana-luxe.com
>> SVETA ANA dans l'Annuaire DESTIMAG
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