Sveta Ana, un DMC toujours plus proche de ses partenaires : suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Bonjour, je suis Roger fondateur et directeur de l’agence Sveta Ana. De père français et de mère croate, j’ai passé mon enfance en France et le reste de ma vie en Croatie. Ce bagage me donne un double regard proche des voyageurs et interne en Croatie, d’où la spécialisation de notre agence sur le marché francophone. J’ai étudié l’architecture et l’urbanisme, ce qui me confère un regard sur l’espace et une appréciation particulière des couches historiques qui font l’originalité des villes de Croatie. Amoureux de nature, je vous propose une approche fine des beautés des paysages croates.

Nos voyages sont conçus selon la volonté de faire partager des émotions vécues et un amour du pays.



Après de nombreuses années à circuler en Croatie en tant de guide, j’ai créé l’agence réceptive Sveta Ana comme une pionnière du voyage sur mesure, justement pour pouvoir offrir le meilleur que peut donner la Croatie… et le meilleur pour chacun. Donc de proposer une écoute et de proposer des solutions adaptées. La Croatie a énormément à offrir et elle évolue. Son offre est désormais au rang des plus grandes destinations méditerranéennes. Sveta Ana réalise ainsi des voyages individuels, de groupes et des incentives.