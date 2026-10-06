Toutes les grandes monnaies ont gagné du terrain sur l'euro la semaine dernière, et la monnaie européenne est tombée ce lundi sous 1,12 dollar, au plus bas depuis mai 2025.



Un dollar simplement vigoureux n'expliquerait pas un recul aussi large : la faiblesse vient de la zone euro elle-même.



L'Europe achète presque toute son énergie à l'étranger et la règle en dollars. Chaque hausse des prix l'oblige donc à acheter davantage de monnaie américaine, ce qui affaiblit l'euro, et alimente au passage l'inflation européenne, à 3,8%.



Énergie chère et euro faible sortent de la même source, et les deux alourdissent la facture des prestations achetées hors zone euro.



S'y ajoutent deux causes immédiates. La première : la Banque centrale européenne ne veut pas aller plus vite. Elle a relevé son taux deux fois depuis juin, mais Christine Lagarde plaide pour une « réponse mesurée », le crédit se renchérissant déjà de lui-même sans que l'énergie chère gagne encore les salaires. Les investisseurs n'attendent donc quasiment plus de hausse ce mois-ci : la probabilité est tombée de 60% à 18% pour octobre, contre 73% pour décembre.



La seconde : la dette française. L'écart entre ce que paient la France et l'Allemagne pour emprunter sur dix ans a gagné 0,34 point en cinq séances, pour atteindre près de 1,41 point vendredi, et le budget ne sera examiné au Parlement qu'à partir du 13 octobre.



La tension reste selon nous, comme selon State Street, une affaire française.



Trois portes de sortie demeurent ouvertes à l'euro : une énergie moins chère, une dette française apaisée ou un dollar affaibli.



La troisième a connu son test vendredi : l'économie américaine n'a créé que 29 000 emplois, sans que sa monnaie recule pour autant. Les achats de l'hiver se bâtissent donc sur un euro durablement bas.