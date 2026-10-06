TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Devises : la chute de l’euro pèse sur les voyages [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


L’euro est tombé sous 1,12 dollar, pénalisé par la hausse des prix de l’énergie, les tensions sur la dette française et les anticipations de politique monétaire de la BCE. Cette glissade renchérit les prestations touristiques facturées en devises, notamment en dollars, et réduit les marges des professionnels du voyage.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 07:17

Situation économique

L'euro est tombé ce lundi sous 1,12 dollar, au plus bas depuis mai 2025 - Depositphotos.com, HandmadePicture
L'euro est tombé ce lundi sous 1,12 dollar, au plus bas depuis mai 2025 - Depositphotos.com, HandmadePicture
Aer Lingus
Toutes les grandes monnaies ont gagné du terrain sur l'euro la semaine dernière, et la monnaie européenne est tombée ce lundi sous 1,12 dollar, au plus bas depuis mai 2025.

Un dollar simplement vigoureux n'expliquerait pas un recul aussi large : la faiblesse vient de la zone euro elle-même.

L'Europe achète presque toute son énergie à l'étranger et la règle en dollars. Chaque hausse des prix l'oblige donc à acheter davantage de monnaie américaine, ce qui affaiblit l'euro, et alimente au passage l'inflation européenne, à 3,8%.

Énergie chère et euro faible sortent de la même source, et les deux alourdissent la facture des prestations achetées hors zone euro.

S'y ajoutent deux causes immédiates. La première : la Banque centrale européenne ne veut pas aller plus vite. Elle a relevé son taux deux fois depuis juin, mais Christine Lagarde plaide pour une « réponse mesurée », le crédit se renchérissant déjà de lui-même sans que l'énergie chère gagne encore les salaires. Les investisseurs n'attendent donc quasiment plus de hausse ce mois-ci : la probabilité est tombée de 60% à 18% pour octobre, contre 73% pour décembre.

La seconde : la dette française. L'écart entre ce que paient la France et l'Allemagne pour emprunter sur dix ans a gagné 0,34 point en cinq séances, pour atteindre près de 1,41 point vendredi, et le budget ne sera examiné au Parlement qu'à partir du 13 octobre.

La tension reste selon nous, comme selon State Street, une affaire française.

Trois portes de sortie demeurent ouvertes à l'euro : une énergie moins chère, une dette française apaisée ou un dollar affaibli.

La troisième a connu son test vendredi : l'économie américaine n'a créé que 29 000 emplois, sans que sa monnaie recule pour autant. Les achats de l'hiver se bâtissent donc sur un euro durablement bas.


Taux de change : le point technique

Deux seuils ont cédé coup sur coup face au dollar.

Celui de 1,13 est tombé la semaine dernière, la séance de vendredi se terminant à 1,1253.

Le plancher de l'année, 1,1216, a été emporté ce lundi matin pendant les échanges asiatiques, le cours descendant jusqu'à 1,116.

Viennent ensuite les obstacles de 1,11 et de 1,10. Hôtellerie nord-américaine, croisière et réceptif facturés en dollars coûtent donc plus cher qu'en septembre.

Le mouvement ne concerne pas que le dollar. Mercredi, l'euro signait son meilleur niveau de l'année contre le franc suisse, à 0,9486, avant d'en reperdre 1,33% dès le lendemain ; il s'échange aujourd'hui autour de 0,929 franc.

Sur la semaine, il a aussi abandonné 1,17% contre la livre sterling, et 0,45% face au dollar canadien. Il cote ce lundi 0,846 livre, à peine au-dessus de son plancher annuel de 0,8455.

Attendre un rebond revient à parier sur l'une des trois portes de sortie évoquées plus haut. Fractionner les achats, plutôt que tout engager le même jour, réduit ce pari sans l'effacer.

Dubaï montre bien l'effet direct de cette glissade. La valeur du dirham des Émirats est fixée sur celle du dollar depuis 1997, à 3,6725 dirhams pour un dollar, et ne s'en écarte jamais.

Un séjour aux Émirats suit donc exactement l'euro face au dollar, sans amortisseur : il faut aujourd'hui environ 4,10 dirhams pour un euro, contre près de 4,13 vendredi encore. Sur les départs déjà vendus, la marge se réduit d'autant.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1028 1,1140 1,1366 1,1478
EUR/GBP 0,8329 0,8414 0,8584 0,8669
EUR/CHF 0,9140 0,9234 0,9420 0,9514
EUR/CAD 1,5714 1,5875 1,6195 1,6356
EUR/JPY 174,09 175,86 179,42 181,19

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

Deux comptes rendus de réunion occupent la semaine : celui de la Réserve fédérale américaine mercredi soir, celui de la Banque centrale européenne jeudi.

Chacun révélera ce que l'institution envisageait juste avant la publication, vendredi, de l'emploi aux États-Unis et de l'inflation en Europe.

Philip Lane, son chef économiste, ouvre d'ailleurs la semaine dès ce lundi matin, avec le premier commentaire officiel depuis ces chiffres.

Le pétrole reste l'autre dossier. Les grands pays producteurs, réunis dans l'Opep+, n'ont pas touché à leurs objectifs de production, et le détroit d'Ormuz demeure fermé par Téhéran. La première porte de sortie, celle d'une énergie moins chère, n'est donc pas près de s'ouvrir.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Le 05/10/2026 10:00 Zone euro Discours de Philip Lane, chef économiste de la BCE Premier commentaire officiel après le chiffre d'inflation de vendredi.
Le 05/10/2026 16:00 États-Unis ISM services (septembre) Précédent : 55,4. Consensus dispersé, de 55,1 (InvestingLive) à 55,7 (Trading Economics).
Le 07/10/2026 20:00 États-Unis Compte rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale Degré d'adhésion à une nouvelle hausse avant le chiffre de l'emploi.
Le 08/10/2026 13:30 Zone euro Compte rendu de la réunion de septembre de la BCE Arguments avancés en faveur d'une réponse graduelle au choc énergétique.

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 513 fois

Tags : mondial change, taux de change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 6 Octobre 2026 - 07:22 Contrastes accélère dans les niches et ouvre la porte au B2B [ABO]

Lundi 5 Octobre 2026 - 07:06 Election présidentielle : le tourisme encore oublié ? [ABO]

Civitatis
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Contrastes accélère dans les niches et ouvre la porte au B2B [ABO]

Contrastes accélère dans les niches et ouvre la porte au B2B [ABO]

Devises : la chute de l’euro pèse sur les voyages [ABO] Devises : la chute de l’euro pèse sur les voyages [ABO]

Election présidentielle : le tourisme encore oublié ? [ABO] Election présidentielle : le tourisme encore oublié ? [ABO]

Agent de voyages : comment se lancer en toute légalité [ABO] Agent de voyages : comment se lancer en toute légalité [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

Voyages et littérature : le grand remplacement [ABO] Voyages et littérature : le grand remplacement [ABO]

Le jour qui ébranla le monde : le 11 septembre 2001 [ABO] Le jour qui ébranla le monde : le 11 septembre 2001 [ABO]

Climat, démographie, IA... les alertes qu’il ne faut pas ignorer [ABO] Climat, démographie, IA... les alertes qu’il ne faut pas ignorer [ABO]

Dernière heure

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire

Brand USA Travel Week : une édition 2026 dédiée à la reconquête du marché européen

Contrastes accélère dans les niches et ouvre la porte au B2B [ABO]

Technologie, IA, clubs : Kepler Travel change de dimension

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Les annonces

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billetiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE LE VACON - Directeur commercial Tour-opérateur H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
Distribution

Distribution

Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027

Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027
Partez en France

Partez en France

Budget : le gouvernement provoque l’indignation de l’industrie touristique !

Budget : le gouvernement provoque l’indignation de l’industrie touristique !
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire
Production

Production

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre
AirMaG

AirMaG

Singapore Airlines enrichit son expérience de restauration à bord

Singapore Airlines enrichit son expérience de restauration à bord
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Constance Halaveli dévoile son nouveau visage aux Maldives

Constance Halaveli dévoile son nouveau visage aux Maldives
HotelMaG

Hébergement

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...
CruiseMaG

CruiseMaG

À Marrakech, GNV déroule le tapis rouge pour les agences de voyages

À Marrakech, GNV déroule le tapis rouge pour les agences de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/