Technologie, IA, clubs : Kepler Travel change de dimension

L’un des autres atouts de Kepler, au-delà des tarifs compétitifs, est sa capacité à proposer des produits différenciés à chacun de ses clients, essentiellement pour des groupes ou des GIR.



« Certains confrères TO sont entrés dans une industrialisation à outrance. Ils n'ont plus le temps de faire du sur-mesure. C’est pour cela qu’on retrouve le même produit dans la grande distribution.



Nous, nous essayons de cibler le distributeur en créant pour lui son propre circuit. Nous avons d’ailleurs une équipe dédiée au sur-mesure », souligne Sam Zribi. « Nous sommes restés des artisans », ajoute Selim Kadhi.



C’est aussi tout l'avantage d’avoir des équipes sur place. « Nous livrons sous 24 heures. De plus, chez nous, le chef de produit est en même temps commercial. Il a un rôle d'anticipation, un rôle de production et un rôle de vente. Sa maîtrise de bout en bout est notre force, car sa relation avec les acheteurs des différents réseaux est directe », renchérit Sam Zribi.



Par ailleurs, pour avoir toujours un coup d’avance sur la production, le voyagiste B2B a mis en place un service en interne chargé d’observer l’évolution des comportements d’achat des clients : durée des séjours, délais de réservations, etc.



Au total, Kepler emploie une dizaine de personnes au sein de son siège parisien, entre les services aérien, commercial et direction. Les fonctions support - back office, call center, recouvrement - sont situées à l’étranger.



Aujourd’hui, le TO compte entre 200 et 300 agences partenaires. « Nous travaillons bien avec les autocaristes parce que nous proposons des départs de province », ajoute le co-fondateur. Kepler est aussi connu sur les marchés francophones - Belgique et Suisse - car il propose des départs depuis Genève et Bruxelles.