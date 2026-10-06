Technologie, IA, clubs : Kepler Travel change de dimension

« Pour vivre heureux, vivons cachés ». Voilà une devise qui réussit bien à Kepler Travel.
Créé en 2014 par Sam Zribi et Selim Kadhi, le voyagiste réalise aujourd’hui un volume d’affaires annuel de 30 M€ et un résultat net qui oscille ces dernières années autour de 1,5 M€.
Et pourtant, on n’entend pratiquement jamais parler d’eux. « Nous sommes un tour-opérateur spécialiste des circuits, des séjours balnéaires et des combinés sur plusieurs destinations à travers le monde.
Nous travaillons en marque blanche pour des mini-réseaux, des autocaristes, la grande distribution, des agences indépendantes, des OTA, etc. », indique Sam Zribi, co-fondateur du groupe et ancien dirigeant du TO spécialisé sur la Tunisie Amplitude (Amplitravel). Là, nous sommes en négociation très avancée avec de très grands réseaux de distribution ».
Créé en 2014 par Sam Zribi et Selim Kadhi, le voyagiste réalise aujourd’hui un volume d’affaires annuel de 30 M€ et un résultat net qui oscille ces dernières années autour de 1,5 M€.
Et pourtant, on n’entend pratiquement jamais parler d’eux. « Nous sommes un tour-opérateur spécialiste des circuits, des séjours balnéaires et des combinés sur plusieurs destinations à travers le monde.
Nous travaillons en marque blanche pour des mini-réseaux, des autocaristes, la grande distribution, des agences indépendantes, des OTA, etc. », indique Sam Zribi, co-fondateur du groupe et ancien dirigeant du TO spécialisé sur la Tunisie Amplitude (Amplitravel). Là, nous sommes en négociation très avancée avec de très grands réseaux de distribution ».
Kepler Travel, du regroupement de DMC au voyagiste
Pour réussir à tenir dans la durée malgré les crises successives, le TO peut notamment compter sur son modèle, précurseur pour l’époque. « Nous avons fait de la désintermédiation avant l’heure, se remémore Sam Zribi.
A l’origine, Kepler Travel est une association de plusieurs réceptifs. Notre président, Selim Kadhi, a réussi à les embarquer dans l’aventure, pour pouvoir proposer aux agences le bon produit au juste prix ».
Brésil, puis Costa Rica, Jordanie, Oman, Vietnam, Cambodge, Inde, Népal, Sri Lanka, Panama et enfin bassin méditerranéen avec la Tunisie et le Maroc… Kepler a progressivement tissé sa toile autour du monde, en attirant, de l'autre côté, les OTA avec ses produits packagés, proposés à des tarifs très avantageux.
« Nous ne prenons pas de marge sur ces produits, nous explique Selim Kadhi, président et co-fondateur de Kepler. Nos revenus proviennent directement de l'activité des DMC desquels nous sommes soit actionnaires, soit associés. D'où notre grande maîtrise opérationnelle du prix et du produit ».
De nouvelles destinations en Amérique du Sud devraient faire prochainement leur entrée au catalogue du TO.
A l’origine, Kepler Travel est une association de plusieurs réceptifs. Notre président, Selim Kadhi, a réussi à les embarquer dans l’aventure, pour pouvoir proposer aux agences le bon produit au juste prix ».
Brésil, puis Costa Rica, Jordanie, Oman, Vietnam, Cambodge, Inde, Népal, Sri Lanka, Panama et enfin bassin méditerranéen avec la Tunisie et le Maroc… Kepler a progressivement tissé sa toile autour du monde, en attirant, de l'autre côté, les OTA avec ses produits packagés, proposés à des tarifs très avantageux.
« Nous ne prenons pas de marge sur ces produits, nous explique Selim Kadhi, président et co-fondateur de Kepler. Nos revenus proviennent directement de l'activité des DMC desquels nous sommes soit actionnaires, soit associés. D'où notre grande maîtrise opérationnelle du prix et du produit ».
De nouvelles destinations en Amérique du Sud devraient faire prochainement leur entrée au catalogue du TO.
Des produits sur-mesure pour chaque client
L’un des autres atouts de Kepler, au-delà des tarifs compétitifs, est sa capacité à proposer des produits différenciés à chacun de ses clients, essentiellement pour des groupes ou des GIR.
« Certains confrères TO sont entrés dans une industrialisation à outrance. Ils n'ont plus le temps de faire du sur-mesure. C’est pour cela qu’on retrouve le même produit dans la grande distribution.
Nous, nous essayons de cibler le distributeur en créant pour lui son propre circuit. Nous avons d’ailleurs une équipe dédiée au sur-mesure », souligne Sam Zribi. « Nous sommes restés des artisans », ajoute Selim Kadhi.
C’est aussi tout l'avantage d’avoir des équipes sur place. « Nous livrons sous 24 heures. De plus, chez nous, le chef de produit est en même temps commercial. Il a un rôle d'anticipation, un rôle de production et un rôle de vente. Sa maîtrise de bout en bout est notre force, car sa relation avec les acheteurs des différents réseaux est directe », renchérit Sam Zribi.
Par ailleurs, pour avoir toujours un coup d’avance sur la production, le voyagiste B2B a mis en place un service en interne chargé d’observer l’évolution des comportements d’achat des clients : durée des séjours, délais de réservations, etc.
Au total, Kepler emploie une dizaine de personnes au sein de son siège parisien, entre les services aérien, commercial et direction. Les fonctions support - back office, call center, recouvrement - sont situées à l’étranger.
Aujourd’hui, le TO compte entre 200 et 300 agences partenaires. « Nous travaillons bien avec les autocaristes parce que nous proposons des départs de province », ajoute le co-fondateur. Kepler est aussi connu sur les marchés francophones - Belgique et Suisse - car il propose des départs depuis Genève et Bruxelles.
« Certains confrères TO sont entrés dans une industrialisation à outrance. Ils n'ont plus le temps de faire du sur-mesure. C’est pour cela qu’on retrouve le même produit dans la grande distribution.
Nous, nous essayons de cibler le distributeur en créant pour lui son propre circuit. Nous avons d’ailleurs une équipe dédiée au sur-mesure », souligne Sam Zribi. « Nous sommes restés des artisans », ajoute Selim Kadhi.
C’est aussi tout l'avantage d’avoir des équipes sur place. « Nous livrons sous 24 heures. De plus, chez nous, le chef de produit est en même temps commercial. Il a un rôle d'anticipation, un rôle de production et un rôle de vente. Sa maîtrise de bout en bout est notre force, car sa relation avec les acheteurs des différents réseaux est directe », renchérit Sam Zribi.
Par ailleurs, pour avoir toujours un coup d’avance sur la production, le voyagiste B2B a mis en place un service en interne chargé d’observer l’évolution des comportements d’achat des clients : durée des séjours, délais de réservations, etc.
Au total, Kepler emploie une dizaine de personnes au sein de son siège parisien, entre les services aérien, commercial et direction. Les fonctions support - back office, call center, recouvrement - sont situées à l’étranger.
Aujourd’hui, le TO compte entre 200 et 300 agences partenaires. « Nous travaillons bien avec les autocaristes parce que nous proposons des départs de province », ajoute le co-fondateur. Kepler est aussi connu sur les marchés francophones - Belgique et Suisse - car il propose des départs depuis Genève et Bruxelles.
Un outil à la pointe de la technologie
Autre point fort du voyagiste : sa technologie. « Pendant le Covid, nous avons développé notre outil pour en faire l’un des meilleurs du marché, commente Kristania Karci, DGA commercial et production de Kepler.
Aujourd'hui, nous vendons du package très dynamique avec des transferts, du terrestre - donc de l'hôtel - et de l'aérien, tout en étant connectés à 5 API aériennes en simultané. Nous sommes aussi NDC depuis peu ».
A noter également que, côté aérien, le TO charterise des vols durant l'été, notamment vers la Tunisie.
Le prochain projet concerne l’intelligence artificielle. « Nous pensons que d’ici 5 à 10 ans, le modèle du tour-operating classique, avec des engagements forts sur l'aérien et le terrestre, va s'essouffler.
La génération Z, qui arrive, consomme d'une manière différente. Alors, pour continuer à mettre le client au cœur de notre stratégie, nous nous sommes entourés des meilleurs sur la partie technique et IT. Nous sommes en train de développer notre propre IA afin d'automatiser au maximum nos process de vente, poursuit Kristania Karci.
Nous sommes un TO classique avec les outils de demain », résume-t-elle.
Aujourd'hui, nous vendons du package très dynamique avec des transferts, du terrestre - donc de l'hôtel - et de l'aérien, tout en étant connectés à 5 API aériennes en simultané. Nous sommes aussi NDC depuis peu ».
A noter également que, côté aérien, le TO charterise des vols durant l'été, notamment vers la Tunisie.
Le prochain projet concerne l’intelligence artificielle. « Nous pensons que d’ici 5 à 10 ans, le modèle du tour-operating classique, avec des engagements forts sur l'aérien et le terrestre, va s'essouffler.
La génération Z, qui arrive, consomme d'une manière différente. Alors, pour continuer à mettre le client au cœur de notre stratégie, nous nous sommes entourés des meilleurs sur la partie technique et IT. Nous sommes en train de développer notre propre IA afin d'automatiser au maximum nos process de vente, poursuit Kristania Karci.
Nous sommes un TO classique avec les outils de demain », résume-t-elle.
Kepler a lancé son concept de club, dédié au bien-être
Au-delà de son activité de TO, Kepler dispose aussi d’une agence de voyages à Palaiseau (91). Elle y commercialise notamment des traversées en ferry vers le Maghreb.
Mais la grande nouveauté reste le lancement d’un premier club de vacances made in Kepler, et entièrement dédié au bien-être. Ouvert le 1er juillet dernier, au sein du Yadis Djerba 5 étoiles, le club Oléo Experience Family propose une expérience premium pensée autour de la famille, du bien-être et de l’immersion locale.
Au programme : yoga quotidien, activités parents-enfants, expériences sensorielles, ateliers culinaires et découverte de la culture tunisienne.
« Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans », indique Kristania Karci. « La Tunisie étant classée deuxième destination pour la thalasso après la France, nous savons qu’ils ont le savoir-faire pour nous permettre de lancer cette nouvelle marque, que nos clients distributeurs nous ont réclamée », ajoute Selim Kadhi.
Après Djerba, le groupe entend déjà positionner sa marque Oléo dans d’autres pays, en « nous associant avec des marques comme Iberostar, Magic Life (TUI), Melia », énumère le co-fondateur du TO.
Avec tous ces projets dans les cartons, Kepler Travel a décidé de recruter une figure bien connue des agences pour gagner en visibilité. Depuis un petit mois, Stéphane Michaut (ex-Naar Voyages) a été nommé directeur du développement BtoB.
« Kepler a tout d’une grande : une production solide, une technologie qui tient vraiment la route, un modèle économique adapté et surtout des hommes et des femmes qui connaissent leur métier sur le bout des doigts », résume le nouveau directeur. A lui désormais la mission de séduire de nouveaux distributeurs!
Mais la grande nouveauté reste le lancement d’un premier club de vacances made in Kepler, et entièrement dédié au bien-être. Ouvert le 1er juillet dernier, au sein du Yadis Djerba 5 étoiles, le club Oléo Experience Family propose une expérience premium pensée autour de la famille, du bien-être et de l’immersion locale.
Au programme : yoga quotidien, activités parents-enfants, expériences sensorielles, ateliers culinaires et découverte de la culture tunisienne.
« Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans », indique Kristania Karci. « La Tunisie étant classée deuxième destination pour la thalasso après la France, nous savons qu’ils ont le savoir-faire pour nous permettre de lancer cette nouvelle marque, que nos clients distributeurs nous ont réclamée », ajoute Selim Kadhi.
Après Djerba, le groupe entend déjà positionner sa marque Oléo dans d’autres pays, en « nous associant avec des marques comme Iberostar, Magic Life (TUI), Melia », énumère le co-fondateur du TO.
Avec tous ces projets dans les cartons, Kepler Travel a décidé de recruter une figure bien connue des agences pour gagner en visibilité. Depuis un petit mois, Stéphane Michaut (ex-Naar Voyages) a été nommé directeur du développement BtoB.
« Kepler a tout d’une grande : une production solide, une technologie qui tient vraiment la route, un modèle économique adapté et surtout des hommes et des femmes qui connaissent leur métier sur le bout des doigts », résume le nouveau directeur. A lui désormais la mission de séduire de nouveaux distributeurs!
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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