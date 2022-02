Stéphane Michaut nouveau directeur commercial d'IGA Voyages

IGA Voyage vient de nommer Stéphane Michaut au poste de directeur commercial.



Ce dernier dispose d'une expérience reconnu dans le secteur des agences de voyages. Il a notamment occupé le poste de directeur commercial de Plus Belle Europe.



Auparavant il a également travaillé pour Australie Tours - Alma Latina ou encore pour Nouvelle Calédonie Tourisme.



Le groupe IGA est éditeur et intégrateur de logiciels pour les secteurs de l’assurance et du voyage depuis 1985. IGA Voyage édite notamment IGA T9, un logiciel de gestion des agences de voyages et Opentrip un générateur de voyages sur-mesure mais aussi une plateforme d’échanges entre les clients et les agences.