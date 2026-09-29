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Constance Halaveli dévoile son nouveau visage aux Maldives

Le resort de l’atoll de North Ari a rénové ses villas et repensé plusieurs espaces


Constance Halaveli Maldives dévoile une rénovation portant sur ses villas, ses espaces d’accueil, sa restauration et son offre bien-être. Le resort privé cinq étoiles de l’atoll de North Ari fait évoluer ses infrastructures tout en conservant son positionnement autour de l’hospitalité et du service personnalisé.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 18:23

Constance Halaveli Maldives, resort privé cinq étoiles situé dans l’atoll de North Ari - Photo: Constance Hotels
Constance Halaveli Maldives, resort privé cinq étoiles situé dans l’atoll de North Ari - Photo: Constance Hotels
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Constance Halaveli Maldives a entièrement repensé plusieurs espaces de son resort situé dans l’atoll de North Ari.

La rénovation concerne notamment les Beach Villas et Water Villas, qui bénéficient de nouveaux équipements, de technologies modernisées et d’une organisation revue pour améliorer leur fonctionnalité.

Les espaces d’accueil, de plage et de piscine ont également été réaménagés, avec notamment un nouveau beach hut.

Le Jing et le Constance Spa évoluent

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La restauration fait également partie de cette nouvelle étape. Le restaurant Jing, installé sur pilotis, et son bar ont été repensés avec des espaces plus ouverts sur le lagon. La cave à vin conserve une collection de plus de 22 500 bouteilles et 1 600 références.

Le resort a par ailleurs enrichi son offre bien-être avec de nouveaux programmes, dont des séances de Full Moon Sound Healing et des parcours fitness personnalisés au Constance Spa.

« Notre ambition était de consolider ces piliers tout en introduisant un niveau supérieur de confort, de raffinement et d’attention aux détails dans l’ensemble du resort », explique Tangi Legrand, General Manager de Constance Halaveli.

A lire aussi : Aux Maldives, les villas sur pilotis du Constance Halaveli font peau neuve

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Tags : constance hotels, maldives
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