Constance Halaveli dévoile son nouveau visage aux Maldives

Constance Halaveli Maldives, resort privé cinq étoiles situé dans l’atoll de North Ari - Photo: Constance Hotels
Constance Halaveli Maldives a entièrement repensé plusieurs espaces de son resort situé dans l’atoll de North Ari.
La rénovation concerne notamment les Beach Villas et Water Villas, qui bénéficient de nouveaux équipements, de technologies modernisées et d’une organisation revue pour améliorer leur fonctionnalité.
Les espaces d’accueil, de plage et de piscine ont également été réaménagés, avec notamment un nouveau beach hut.
La rénovation concerne notamment les Beach Villas et Water Villas, qui bénéficient de nouveaux équipements, de technologies modernisées et d’une organisation revue pour améliorer leur fonctionnalité.
Les espaces d’accueil, de plage et de piscine ont également été réaménagés, avec notamment un nouveau beach hut.
Le Jing et le Constance Spa évoluent
Autres articles
-
Maldives : les autorités reportent l'application de la taxe de 17%
-
"C'est aberrant, irréel" : les voyagistes vent debout contre la taxe de 17 % aux Maldives [ABO]
-
Maldives : Atmosphere Core annonce un nouveau resort pour 2027
-
Sri Lanka et Maldives : French bee cherche des relais de croissance dans l’Océan Indien
-
MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
La restauration fait également partie de cette nouvelle étape. Le restaurant Jing, installé sur pilotis, et son bar ont été repensés avec des espaces plus ouverts sur le lagon. La cave à vin conserve une collection de plus de 22 500 bouteilles et 1 600 références.
Le resort a par ailleurs enrichi son offre bien-être avec de nouveaux programmes, dont des séances de Full Moon Sound Healing et des parcours fitness personnalisés au Constance Spa.
« Notre ambition était de consolider ces piliers tout en introduisant un niveau supérieur de confort, de raffinement et d’attention aux détails dans l’ensemble du resort », explique Tangi Legrand, General Manager de Constance Halaveli.
A lire aussi : Aux Maldives, les villas sur pilotis du Constance Halaveli font peau neuve
Le resort a par ailleurs enrichi son offre bien-être avec de nouveaux programmes, dont des séances de Full Moon Sound Healing et des parcours fitness personnalisés au Constance Spa.
« Notre ambition était de consolider ces piliers tout en introduisant un niveau supérieur de confort, de raffinement et d’attention aux détails dans l’ensemble du resort », explique Tangi Legrand, General Manager de Constance Halaveli.
A lire aussi : Aux Maldives, les villas sur pilotis du Constance Halaveli font peau neuve