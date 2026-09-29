Constance Halaveli dévoile son nouveau visage aux Maldives

« Notre ambition était de consolider ces piliers tout en introduisant un niveau supérieur de confort, de raffinement et d’attention aux détails dans l’ensemble du resort »

Lafait également partie de cette nouvelle étape. LeJing, installé sur pilotis, et son bar ont étéavec des espaces plus ouverts sur le lagon. La cave à vin conserve une collection de plus deetLe resort a par ailleurs enrichi sonavec de, dont des séances de Full Moon Sound Healing et des parcours fitness personnalisés au Constance Spa., explique, General Manager de Constance Halaveli.