Maldives : les autorités reportent l'application de la taxe de 17%

Le gouvernement des Maldives a annoncé le report au 1er avril 2027 de l’application de la taxe de 17 % sur les produits et services touristiques (TGST) aux agences de voyages, tour-opérateurs et plateformes de réservation étrangères sans établissement aux Maldives, selon The Standard Maldives.



Cette mesure, qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2026, avait suscité une vive contestation parmi les professionnels du tourisme à l’international.



Le huitième amendement à la loi sur la TGST, ratifié le 31 août par le président Mohamed Muizzu, prévoit de taxer notamment les prestations d’hébergement, de restauration, de transport et autres services touristiques vendues aux Maldives par des entreprises étrangères.



La base taxable ne porte pas sur l’intégralité du forfait, mais sur la marge de l’intermédiaire, après déduction des montants versés aux fournisseurs maldiviens.