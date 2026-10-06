TourMaG - L’arrivée de Secrets de Voyages vous permet de vous ouvrir au B2B. Est-ce que d'autres activités du groupe pourraient ainsi prendre le virage du B2B ?



Olivier de Nicola : C’est une question que nous allons nous poser. Jusqu’à présent, certaines de nos activités, notamment dans le running, n’étaient pas ouvertes à la revente aux agences.



Sur les marathons, nous avons aussi des contraintes contractuelles qui nous interdisent de revendre des dossards. En revanche, nous avons des produits trail que nous avons créés et que nous maîtrisons entièrement, comme le Trail de la Muraille de Chine, que nous faisons depuis 25 ans, qui pourraient être revendus en B2B.



Et là, on rebondit sur de vieux débats : la rémunération et le montant de la commission, les délais de paiement... Je n'ai pas tranché.



Secrets de Voyages travaille avec un certain nombre d'agences et de réseaux, et travaille bien. Est-ce que demain ce savoir-faire va s'ouvrir ou pas à d'autres marques du groupe ? Cela pose une question stratégique sur laquelle nous allons nous poser.



Nous sommes déjà dans une phase d’intégration de Secrets de Voyages. Jusqu’à présent, nous n’avions même pas forcément les outils permettant de gérer une activité de revente. Avec Secrets de Voyages, nous avons désormais ces compétences.



Il faut aussi trouver le bon modèle. Nous ne pouvons pas renchérir tous nos produits uniquement parce qu’il faudrait intégrer une commission supplémentaire.



Nous pourrons nouer des relations de gré à gré. Cela peut aussi venir d'une demande du client : un chef d’agence est golfeur ou coureur, connaît nos produits et souhaite les proposer à ses clients. Nous réfléchissons à tout cela.